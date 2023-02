"Avatar: The Way of Water" đã giảm nhiệt

Sau tám tuần phát hành, bom tấn "Avatar: The Way of Water" của đạo diễn James Cameron có thể sẽ phải rời vị trí đầu bảng phòng vé vào cuối tuần này. Bộ phim giật gân "Knock at the Cabin" của đạo diễn nổi tiếng M. Night Shyamalan và phim hài "80 for Brady" của Paramount chuẩn bị "soán ngôi" của James Cameron trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Mỹ.

"Knock at the Cabin" của Universal đã mang về 5,4 triệu USD trong riêng ngày thứ 6 từ 3.643 địa điểm, trong đó có 1,45 triệu USD trong các bản xem trước. Bộ phim ly kỳ về ngày tận thế hiện đang trên đà mở màn ở vị trí dẫn đầu phòng vé với khoảng 14,5 triệu USD, thấp hơn so với dự kiến nằm ở mức 20 triệu USD.

"Knock at the Cabin" thành công trong việc đưa khán giả tới phòng vé. (Ảnh: IT).

Với sự tham gia của các ngôi sao Dave Bautista, Jonathan Groff và Ben Aldridge, "Knock at the Cabin" theo chân một gia đình bị bốn người lạ phá hỏng kỳ nghỉ của họ với những hình ảnh về ngày tận thế sắp xảy ra. Họ tuyên bố rằng, cách duy nhất để ngăn chặn ngày tận thế là gia đình này phải giết một người trong gia đình họ.

Cũng như nhiều phim của Shyamalan, "Knock at the Cabin" đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, với tỷ lệ ủng hộ hiện tại là 63% từ các nhà phê bình hàng đầu trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes. Có đánh giá cho rằng, bộ phim mới nhất của đạo diễn là "dài, chậm và đáng thất vọng", mặc dù ca ngợi tài năng của Shyamalan với tư cách là một đạo diễn, khẳng định anh vẫn là bậc thầy về sự căng thẳng.

Trong phần bình luận của khán giả, "Knock at the Cabin" chỉ đạt điểm "C", cho thấy bộ phim không thích thú gì đối với người mua vé. Kinh dị là một trong số ít tác phẩm đáng tin cậy, vẫn mang về lợi nhuận ổn định của phòng vé kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng thể loại này cũng thường phải đối mặt với sự sụt giảm theo tuần mạnh hơn so với mức phát hành trung bình. Mặc dù vậy, "Knock at the Cabin" có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn kinh phí sản xuất 20 triệu USD tương đối ít rủi ro.

Trong khi đó, "80 for Brady" của Paramount với sự tham gia của bộ tứ hiện (được cho là) đã nghỉ hưu cùng với các nữ diễn viên hàng đầu Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno và Sally Field, đã kiếm được 4,7 triệu USD trong ngày khai mạc và các suất chiếu trước.

"Avatar: The Way of Water" đã chịu giảm nhiệt. (Ảnh: IT).

Bộ phim, chiếu ở 3.912 địa điểm, dự kiến thu về 13 triệu USD, đó là một con số ấn tượng, không chỉ đối với phim hài trường quay, mà còn là phim nhắm đến khán giả lớn tuổi, những người khó thu hút đến rạp hơn kể từ khi Covid-19 bắt đầu xuất hiện. Bộ phim nhận được 57% sự tán thành từ các nhà phê bình hàng đầu trên Rotten Tomatoes, nhưng những khán giả ban đầu đã đón nhận "80 cho Brady," cho điểm "A-" trên Cinema Score.

Sau bảy tuần liên tiếp thống trị phòng vé trong nước, "Avatar: The Way of Water" của James Cameron cuối cùng cũng sẽ trượt dài trên bảng xếp hạng. Bộ phim khoa học viễn tưởng này vẫn đang giữ vững phong độ đáng kể, dự kiến chỉ giảm 33% cho tổng doanh thu cuối tuần khoảng 10 triệu USD.

"Avatar: The Way of Water" của Disney đã lọt vào top 10 phòng vé nội địa mọi thời đại vào đầu tuần này. Với tổng doanh thu Bắc Mỹ dự kiến là 636 triệu USD vào cuối tuần, phần tiếp theo của Avatar có cơ hội tốt để vượt qua vị trí thứ 9 và thứ 8 trong sách kỷ lục: "Jurassic World" (653 triệu đô la) và "Titanic" cũng của James Cameron (659 triệu USD).