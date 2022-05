Ngư dân cứu 6 người bị tàu cá tông văng xuống biển: “Phải đoàn kết, đừng manh động”

4 ngư dân được Chủ tịch UBND huyện Gio Linh tuyên dương là Lê Văn Cường (SN 1977, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) – thuyền trưởng tàu QT 94466 TS và 3 thuyền viên cùng tàu gồm Nguyễn Văn Phương, Võ Văn Linh, Trần Bằng.

Ông Võ Đắc Hoá - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh tặng giấy khen biểu dương tinh thần dũng cảm của 4 ngư dân. Ngư dân Lê Văn Cường đại diện 4 người đón nhận và cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của huyện Gio Linh. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 26/5, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá mang số hiệu QT 91588 do ông Hoàng Ngọc An điều khiển (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), trên tàu có 6 thuyền viên bị tàu cá mang số hiệu QNa 90299 TS của ông Trần Công Tăng (SN 1975, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tông chìm. Cú tông rất mạnh đã khiến 6 người trên tàu ông An bị hất văng xuống biển.

Phát hiện sự việc, 4 ngư dân nêu trên đã dũng cảm lao xuống biển cứu 6 thuyền viên thoát chết.

Sau đó, tàu cá anh Cường đưa 6 thuyền viên gặp nạn đến tàu của cảnh sát biển sơ cứu, rồi đưa họ vào Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ để được chăm sóc.

UBND xã Gio Việt cũng khen thưởng cho 4 ngư dân. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Võ Đắc Hoá – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh đánh giá cao tinh thần dũng cảm của 4 ngư dân trong việc cứu người thoát hiểm; đồng thời nhấn mạnh ngư dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau để cùng phát triển kinh tế, vươn khơi bám biển, cùng giữ gìn biển đảo quê hương.

Kể lại giây phút cứu người thoát chết, thuyền trưởng Lê Văn Cường cho biết, khi tàu cá Quảng Nam tông tàu ông An, cả 6 thuyền viên trên tàu ông An đều văng xuống biển, có người ngất lịm đi. Sau đó ít phút tàu ông An bị chìm.

Hiện trường tàu cá Quảng Nam tông tàu Quảng Trị chìm, khiến 6 người văng xuống biển. Ảnh: N.V

Trong tích tắc, 4 ngư dân trên tàu cá anh Cường lao nhanh xuống biển cứu người.

"Lúc đó không kể sống chết, thấy người gặp nạn là anh em tôi lao xuống biển ứng cứu, nếu muộn thì những người bị ngất xỉu sẽ chìm xuống đáy biển" – anh Cường nói.

Anh Cường cho hay, ngư dân lênh đênh sóng nước rất vất vả, nên khi có chuyện gì không vừa lòng cần giải quyết với nhau bằng lời nói, đừng có hành động nguy hiểm như vừa qua.

"Ngư dân phải đoàn kết để làm ăn, vươn khơi bám biển, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà, chớ có hành động nguy hiểm cho nhau" – anh Cường tâm sự.