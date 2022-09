Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh này thực hiện nghiêm túc công điện, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành. Theo dõi chặt chẽ các bản tin diễn biến của bão và hình thế gây mưa để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ".



Khẩn trương rà soát lại số lượng tàu thuyền, kêu gọi tất cả vào bờ, sắp xếp neo đậu an toàn; thực hiện cấm biển đúng thời gian quy định; Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi và UBND các huyện, thành phố, thị xã vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du; đảm bảo an toàn của các công trình đang thi công; bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các địa điểm, khu vực sơ tán dân ở khu vực thấp, trũng, ven biển, cửa sông, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng tổ chức triển khai phương án di dân. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, đã, đang và có nguy cơ xảy ra sạt lở. Triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cột, tháp cao, cây xanh... để hạn chế rủi ro và thiệt hại...

Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, thường xuyên cập nhật về diễn biến của bão và mưa lũ để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó...