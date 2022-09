Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hiện nay còn 2 tàu trên biển, tỉnh vẫn giữ liên lạc thường xuyên để thông bão đường đi của cơn bão Noru. Tỉnh đã chỉ đạo các tàu bè di dời, đưa vào vùng tránh trú an toàn. Tỉnh đã tuyên truyền đến người dân sinh sống trong vùng sản xuất thủy sản, hướng dẫn gia cố, thu hoạch sớm tránh tổn thất. Đối với vùng triều cường ven biển, tỉnh tổ chức ứng trực, theo dõi để kịp thời đưa người dân đến vùng an toàn khi nước dâng cao. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện đang chứa nước từ 35-50%, khi mưa xuống vẫn sẽ đảm bảo an toàn.