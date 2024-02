Người 12 năm đứng đầu xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài: "Chưa khi nào vắng như năm nay"

Người đàn ông 12 năm đứng đầu xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài

Rạng sáng ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), nhiều người dân đã có mặt ở phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, xếp hàng chờ mua vàng lấy may ngày Vía Thần tài. Theo quan niệm dân gian, nếu mua được vàng trong ngày này thì sẽ may mắn, làm ăn phát đạt suốt cả năm.



Hơn 10 năm qua, ông Tô Hoà Bình đã giữ thói quen chờ xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài. Ảnh: Gia Khiêm

Ghi nhận của PV Dân Việt, lúc gần 5h sáng cùng ngày dù còn rất sớm nhưng một số người đã có mặt chờ đợi đến lượt. Tuy nhiên, so với mọi năm thì lượng người chờ đợi mua vắng hơn rất nhiều.

Có mặt tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, đường Trần Nhân Tông lúc hơn 3h sáng, ông Tô Hoà Bình (68 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đã giữ thói quen chờ xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài suốt 12 năm qua với mong muốn sẽ được nhiều may mắn, tài lộc, sức khoẻ… Gần như năm nào ông cũng là người đầu tiên đến đây.

Hình ảnh ghi lại lúc hơn 5h sáng tại tiệm vàng, so với mọi năm thì năm nay lượng người mua có phần vắng vẻ hơn. Ảnh: Gia Khiêm

Theo dự đoán có thể do giá vàng năm nay cao hơn nên lượng người mua có phần giảm trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Gia Khiêm

"Trong suốt 12 năm thì 11 năm tôi đến đầu tiên lấy số thứ tự chờ vào mua vàng. Tôi đã nghỉ hưu, bình thường cũng có thói quen dậy sớm tập thể dục nên tranh thủ đi sớm đã phải chờ đợi. Mình mua xong trời sáng thì mình lại tập trung làm công việc khác", ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cẩn thận đếm lại tiền trước giờ vào mua vàng. Ảnh: Gia Khiêm

Như mọi năm, ông Bình thường mua 2 chỉ vàng. Ông mua với hy vọng lấy may mắn trong năm mới. "Tôi mua chủ yếu lấy may mắn thôi. Năm nay tôi mang theo 16 triệu đồng. Mua vàng ngày này tôi thấy bản thân vui vẻ, lấy may mắn cho gia đình, họ hàng.

Suốt hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy lượng người vắng như thế này. Chưa khi nào vắng như năm nay. Kể cả năm dịch bệnh Covid-19 lượng người ngồi xếp hàng cũng gấp nhiều lần. Có lẽ năm nay giá vàng quá cao nhiều người mua xong bán lại sợ lỗ. Mình thì chỉ quan niệm mua lấy may mắn nên dù có đắt hay rẻ mình vẫn mua", ông Bình cho hay.

8 năm qua anh Quyết cũng có thói quen xếp hàng chờ mua vàng từ rất sớm. Ảnh: Gia Khiêm

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may, làm vốn cho con

Cũng như ông Bình, anh Phạm Huy Quyết (42 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng có thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài suốt 8 năm qua. "Suốt những năm qua, hầu như tôi cũng là một trong những người chờ mua vàng đầu tiên. Năm nay tôi cũng mua 1 chỉ để lấy may. Mình mua cứ để ở nhà xem như của để dành, khi nào nhà có công việc gì mình lại bán", anh Quyết nói.

Theo anh Quyết, mọi năm dù thời tiết rét đến mấy cũng vẫn đông, năm nay tiết đẹp nhưng rất vắng bóng người mua. "Tôi không quan trọng về giá vì mua lấy may nên muốn đi sớm mua đúng giờ để còn đi làm", anh nói.

Hình ảnh người dân xếp hàng chờ mua vàng lúc gần 6h sáng nay. Ảnh: Gia Khiêm

Nhân viên tiệm vàng đang chuẩn bị để bán cho khách. Ảnh: Gia Khiêm

Còn với chị Hồng Mai ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ: "Vừa xong đợt Tết Nguyên đán, các con ở nhà cũng được chút tiền lì xì nên nay vợ chồng tôi ra mua vàng để tích cho các con vừa lấy vía may mắn ngày đầu năm mới. Tôi gom lại thì mua được 2 chỉ vàng để cho các con có vốn sau này. Làm như vậy vừa cho các con biết cách tiết kiệm vừa giúp tiền không bị hao hụt đi".

Tại tiệm vàng Phú Quý hay một số tiệm vàng khác trên phố Trần Nhân Tông, mọi năm hơn 5 giờ có người đứng chờ đợi nhưng năm nay vắng lặng đến lạ thường.

Năm nay, sản phẩm được nhiều người tìm mua là nhẫn tròn trơn và vàng miếng SJC do nhu cầu tích lũy và khả năng giữ giá của sản phẩm vàng này.

Mặc dù mức chênh lệch đang ở mức cao khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/lượng nhưng các nhà đầu tư vẫn đến để mua vàng lấy may cho ngày vía Thần Tài.

Đại diện của Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) cũng cho hay, như mọi năm, nhẫn tròn Rồng vàng Thăng Long được chọn mua nhiều nhất trong dịp ngày vía Thần Tài.