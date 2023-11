Người biểu tình giơ cao bàn tay 'đẫm máu' ồ ạt xông vào Quốc hội Mỹ hô vang 'Ngừng bắn ngay! Bảo vệ trẻ em Gaza!'. Ảnh Indiatoday

Hai cố vấn hàng đầu của Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ cung cấp thêm hàng tỷ USD cho Israel vào hôm thứ Ba 31/10 tại phiên điều trần của Quốc hội vốn liên tục bị gián đoạn bởi những người biểu tình cáo buộc các quan chức Mỹ ủng hộ cái mà họ gọi là “tội diệt chủng” đối với người Palestine ở Gaza.



Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã làm chứng trước Ủy ban Thẩm định Thượng viện về yêu cầu của ông Biden để cấp 106 tỷ USD tài trợ cho các kế hoạch đầy tham vọng đối với Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ.

Cho rằng việc hỗ trợ các đối tác của Mỹ là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia, ông Biden đã yêu cầu 61,4 tỷ USD cho Ukraine, khoảng một nửa trong số đó sẽ được chi cho Mỹ để bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt do những lần hỗ trợ trước đây cho Kiev.

Ông Biden cũng yêu cầu 14,3 tỷ USD cho Israel, 9 tỷ USD cho cứu trợ nhân đạo - bao gồm cả Israel và Gaza - 13,6 tỷ USD cho an ninh biên giới Mỹ, 4 tỷ USD hỗ trợ quân sự và tài trợ của chính phủ để chống lại các nỗ lực khu vực của Trung Quốc ở châu Á.

Khi phiên điều trần bắt đầu, dòng người biểu tình phản chiến đã giơ những bàn tay dính đầy sơn đỏ lên trời. Cảnh sát Capitol sau đó phải can thiệp, giải tán đám đông khi những người biểu tình hét lên các khẩu hiệu bao gồm "Ngừng bắn ngay!", "Bảo vệ trẻ em Gaza!" và "Ngưng tài trợ cho nạn diệt chủng".

Cảnh sát can thiệp đưa những người biểu tình ra ngoài. Ảnh Indiatoday

Ông Blinken không đáo lại những người biểu tình, nhưng sau đó khi được hỏi về khả năng ngừng bắn, ông nói rằng điều đó sẽ "củng cố những gì Hamas đã làm và... có khả năng lặp lại những gì họ đã làm vào một ngày khác".

Tuy nhiên, ông cho biết việc tạm dừng trả đũa vì lý do nhân đạo có thể được xem xét.

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi phải xem xét những vấn đề như ngừng bắn nhân đạo để đảm bảo rằng sự trợ giúp có thể đến được với những người cần thiết và mọi người có thể được bảo vệ và thoát khỏi nguy hiểm”, ông Blinken nói.

Blinken cho biết, Gaza trong tương lai không thể do Hamas cai trị, nhưng cũng không thể do Israel điều hành, Ông đồng thời nói thêm rằng lý tưởng nhất là một "Chính quyền Palestine hiệu quả cuối cùng được hồi sinh" để có thể điều hành dải đất này, trong khi các nước khác trong khu vực có thể can thiệp để giúp đỡ theo những thỏa thuận tạm thời.