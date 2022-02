Người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông, đối diện hình phạt nào?

Ném con gái 5 tuổi xuống sông vì ghen tuông

Liên quan vụ bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang, bước đầu Công an tỉnh Quảng Nam xác định nguyên nhân là người đàn ông này giết con để trả thù vì gọi điện thoại vợ mà không nghe máy.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: Phạm Nga

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là người đàn ông này gọi điện thoại cho vợ đang ở trong TP.HCM nhưng không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Bức xúc trước việc đó, người này đã bế con ném xuống sông.

Hiện đang giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Núi Thành củng cố hồ sơ, thực nghiệm lại hiện trường vụ án" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ người cha là Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải, ở huyện Núi Thành) để điều tra.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 5 tuổi bị chính cha ruột ném xuống sông Trường Giang vào rạng sáng ngày 17/2.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của Viên trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của trẻ em, là hành vi giết người, bởi vậy Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em và chính là con ruột của đối tượng.

Vì ghen tuông với vợ, mà đối tượng đã thực hiện hành vi ném con gái xuống sông dẫn đến cháu bé tử vong. Với thông tin như vậy, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về Tội giết người theo Điều 123.

Đối mặt án tử hình?

Theo ông Cường, trong trường hợp lời khai của đối tượng phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên hiện trường và trên cơ thể nạn nhân, đối tượng có thể bị xử lý về Tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là giết người dưới 16 tuổi; có tính chất côn đồ... nên khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp đối tượng không thừa nhận hành vi của mình, cơ quan điều tra cũng sẽ căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được để kết luận, làm căn cứ quyết vụ án.

Trong quá trình điều tra vụ việc, cơ quan điều tra sẽ kiểm tra điện thoại, tin nhắn và các thông tin qua mạng xã hội để xác định những thông tin giao tiếp giữa đối tượng với mẹ cháu bé, lấy lời khai của mẹ cháu bé…để xác định vấn đề tình cảm, mâu thuẫn giữa hai bên như thế nào.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ lấy lời khai những người làm chứng, những người hàng xóm sống xung quanh gia đình này để xác định mối quan hệ tình cảm của hai vợ chồng cũng như tình cảm cha con có mâu thuẫn gì không.

Trong trường hợp đối tượng không thừa nhận hành vi giết người nhưng những chứng cứ dấu vết để lại trên hiện trường, lời khai của người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được cho thấy cháu bé không tự nhiên ngã xuống sông mà do đối tượng đã ném xuống, cơ quan tố tụng vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng về Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự với mức phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

"Nếu kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này chính là người đã ném con gái mình xuống sông chỉ vì ghen tuông với vợ, đây đúng là tội ác không thể dung thứ, hành vi này cho thấy mức độ tàn nhẫn, mất tính người, coi thường tính mạng của người khác nên phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất" – ông Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Cường còn cho biết, nếu đối tượng có biểu hiện tâm thần, cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm để xác định năng lực trách nhiệm hành vi dân sự.

Trường hợp đối tượng không bị bệnh tâm thần mà lại có hành vi ném con mình xuống sông thì cần phải có bản án thích đáng cho hành vi này. Còn nếu đối tượng bị bệnh tâm thần sẽ đưa đi chữa trị.