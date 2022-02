Luật sư của gia đình bé gái 8 tuổi bị hành hạ tử vong nói gì sau kết luận giám định của công an?

Bé gái 8 tuổi tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương

Ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nghi do bị dì ghẻ bạo hành.



Nguyễn Trung Kim Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang hiện đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Theo đó, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân cháu A. tử vong trong vụ án "Giết người", "Che giấu tội phạm" và "Hành hạ người khác" xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh là do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) – người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé N.T.V.A cho biết, bản kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM là chứng cứ vật chất rất quan trọng để làm căn cứ định tội danh của các bị can.

Theo bản kết luận, nguyên nhân chết của cháu bé là do phù phổi cấp vì sốc chấn thương. Như vậy, có thể thấy thấy cơ chế hình thành vết thương của cháu bé là do tác động trực tiếp của ngoại lực bằng vật tày gây nên.

Điều này phù hợp với lời khai của các đối tượng, trích xuất camera an ninh phục hồi từ điện thoại của đối tượng Nguyễn Trung Kim Thái và các vật chứng thu giữ tại hiện trường.

Các đối tượng đã hành hạ, đánh đập dã man, tàn bạo cháu bé suốt một thời gian dài gây nên những tổn thương rất lớn về sức khỏe và tinh thần cho bé.

Ngày 22/12/2021, ngày bé bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong là kết quả tất yếu của quá trình sử dụng bạo lực với những hận thù ngày càng tăng dần theo sự tàn bạo bởi bản tính ác độc của chúng.

Do đó, Cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang về 2 tội Giết người và tội Hành hạ người khác theo quy định tại Điều 123, 140 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Bố cháu bé phải bị xử lý về tội Giết người?

Tuy nhiên, theo luật sư Thơm, đối với hành vi của người bố Nguyễn Trung Kim Thái đã bị Cơ quan điều tra khởi tố đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 và tội Che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ luật hình sự là chưa đúng bản chất hành vi phạm tội.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) - người bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu bé 8 tuổi bị hành hạ tử vong. Ảnh: NVCC

Vì heo thông tin ban đầu được biết, tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Kim Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh nhưng không những không can ngăn mà còn có lần cầm cây đánh con.

Theo quan điểm của luật sư, mặc dù nếu ngày 22/12/2021, ngày mà mà cháu bé bị đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết mà người bố không có mặt ở nhà nhưng vẫn có căn cứ đồng phạm giết cháu bé, bởi vì các lý do sau:

Thứ nhất, Thái chứng kiến Trang thường xuyên đánh đập dã man cháu hàng ngày khi dạy học online, không những không can ngăn mà còn đồng tình và cùng Trang tham gia đánh cháu bé.

Thứ hai, điện thoại di động của Thái sử dụng kết nối trực tiếp với Camera căn phòng nơi Trang đánh đập dã man cháu bé tử vong suốt 4 giờ. Do đó, nhiều khả năng Thái biết việc Trang đánh đập cháu vào ngày 22/12/2021 nhưng không can ngăn (như các lần trước) do không nghĩ đến hậu quả xảy.

Sau khi biết cháu bé bị Trang đánh ngất, có dấu hiệu tử vong nên đã về nhà cùng Trang xóa dấu vết, dữ liệu Camera, đưa cháu đi đến bệnh viện mà không trình báo và đã khai báo gian dối khi bị triệu tập nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thứ tư, Trang hành hạ, đánh đập cháu bé tử vong khi đang chung sống cùng bố là phải do được sự hậu thuẫn về tinh thần và hành động của người bố thì mới dám. Như vậy, các đối tượng có chung động cơ, mục đích hành hạ, đánh chết cháu bé.

Từ phân tích trên, luật sư Thơm cho rằng, hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả mà chúng gây ra.

Hành vi phạm tội của đối tượng Thái là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra nên thuộc lỗi cố ý gián tiếp được quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự.

Do đó, đối tượng Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm tội Giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì mới đúng quy định của pháp luật.