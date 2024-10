Người chặn đầu xe cứu thương ở TP.HCM nêu lý do “bị chèn ép”

Ngày 22/10, Đội CSGT - TT Công an quận 11, TP.HCM đã làm việc với ông N.N.Đ (45 tuổi, trú quận 12), người đi xe máy cản trở xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ.



Tại trụ sở công an, ông Đ. trình bày do bị xe cấp cứu chèn ép nên ông mới có hành vi chặn đầu xe. Tuy nhiên, qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định xe cấp cứu không ép xe ông này. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế sau đó.

Cảnh sát làm việc với người đàn ông chặn đầu xe cứu thương. Ảnh. Đ.X.

Theo quy định, đối với hành vi người điều khiển xe máy không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Trước đó, tối 19/10, tài xế xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đi làm nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân ở quận Bình Tân. Khi phương tiện này chạy đến giao lộ Lữ Gia - Nguyễn Thị Nhỏ (phường 9, quận Tân Bình) thì bị người đàn ông chạy xe máy chặn đầu, cản trở lưu thông.