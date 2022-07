Người con dâu nào khiến Khang Hy chán ghét, bị Ung Chính hạ chỉ ban chết?

Bát a ca Dận Tự là một người có năng lực xuất chúng trong số các hoàng tử của Hoàng đế Khang Hy, chỉ tiếc hoàn cảnh xuất thân của ông lại không được như vậy.

Mẫu thân của Dận Tự là Lương phi Vệ thị, xuất thân dòng dõi Nội vụ phủ Bao y lâu đời (tầng lớp phục vụ trong hoàng cung). Cho dù Khang Hy Đế vô cùng tán dương tài hoa của Dận Tự, song trong đầu ông lại rất xem trọng dõng dõi bên ngoại của các hoàng tử.

Không chỉ có xuất thân của mẫu thân thấp kém, mà Đích phúc tấn của Dận Tự cũng là người con dâu mà Khang Hy vô cũng chán ghét.

Người đó là Quách Lạc La thị, con gái của Hòa thạc Ngạch phò Minh Thượng và là cháu ngoại của An Thân Vương Nhạc Lạc. Do mẹ mất sớm nên từ nhỏ Quách Lạc La sống bên cạnh ông ngoại, lớn lên trong vương phủ, được yêu chiều từ nhỏ nên tính tình có phần tự cao ngạo mạn.

Trên thực tế, những đứa trẻ xuất thân từ vương phủ thường khó tránh việc kiêu căng, nên đây không hoàn toàn là lý do chính. Điều quan trọng là Khang Hy Đế trước giờ không có thiện cảm với gia tộc An Thân Vương Nhạc Lạc. Bản thân Nhạc Lạc và cả con cháu của ông đều không được trọng dụng dưới triều đại Khang Hy. Lý do khiến Quách Lạc La được hứa hôn với Dận Tự chủ yếu là phúc từ mẹ ruột của cô.

Vào năm Khang Hy thứ 37 (năm 1698), Quách Lạc La chính thức được gả cho Dận Tự. Cũng từ đó, tính cách đánh đá của cô ngày càng bộc lộ rõ, khiến người vợ của Bát a ca nổi tiếng là một "hãn phụ (chỉ người con dâu ghê gớm)" trong hoàng tộc.

Trong thời đại phong kiến, danh tiếng như vậy đối với Khang Hy Đế là không thể chấp nhận được. Vì lý do này, Khang Hy thậm chí còn cười nhạo Dận Tự trước mặt các hoàng tử rằng không biết dạy vợ.

Cửu a ca và Thập a ca là những người cùng phe cùng đảng với Dận Tự, nhưng cũng không chịu nổi việc một người phụ nữ là Đích phúc tấn của dõng dõi Bát Kỳ lại tác oai tác quái như vậy. Hai vị hoàng tử nhiều lần khuyên bát huynh của mình về dạy bảo lại chị dâu, nhưng Dận Tự đều bất lực trước Quách Lạc La. Tuy vậy, cuộc sống vợ chồng của 2 người lại rất êm thấm hòa hợp.

Chính vì điều này mà Khang Hy Đế nhiều lần nhẫn nhịn Quách Lạc La, bởi dù sao cô cũng là con dâu của mình, nên không thể chỉ vì tính tình ương ngạch ghê gớm mà trục xuất khỏi hoàng thất. Hơn nữa, nhà Thanh trước giờ chưa có tiền lệ như vậy, càng không thể phơi bày cái xấu của hoàng gia trước bàn dân thiên hạ.

Mặc dù Dận Tự và vợ đang có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không phải không có những tác động tiêu cưc. Các thành viên trong hoàng tộc luôn dè bỉu Dận Tự là "sợ vợ". Thậm chí nhiều thành viên của Bát gia đảng cũng nói rằng "trong nhà Bát a ca, Đích phúc tấn mới là người làm chủ".

Quách Lạc La chưa bao giờ sinh con, và 10 năm đầu tiên kết hôn với Dân Tự là khoảng thời gian đắc ý nhất của Đích phúc tấn này.

Kể từ năm Khang Hy thứ 47 (năm 1708), Thái tử Dận Nhưng bị phế truất, Quách Lạc La là người ra sức ủng hộ Dận Tự tham gia đấu tranh giành ngôi vị thái tử, đồng thời liên lạc với các thế lực khắp nơi, là một "hậu phương" vững chắc cho chồng.

Trong cuộc tranh giành quyền lực vào những năm cuối Khang Hy, Dận Tự dần thất thế và thua cuộc, tai họa cũng bắt đầu ập đến với Quách Lạc La thị.

Sau khi Ung Chính Đế đăng cơ, Dận Tự được được phong Công bộ Thượng thư, tước hiệu là Hòa Thạc Liêm Thân Vương.

Thời điểm đó, khó ai ngờ Ung Chính Đế lại chọn 2 người em từng ở phe đối lập làm hội đồng cố vấn chính trị cho mình. Vì vậy, văn võ bá quan triều Thanh lũ lượt kéo đến Liêm Thân Vương phủ chúc mừng.

Một người không biết chừng mực như Quách Lạc La lúc đó lại bất ngờ nói: "Chuyện này có gì đáng để chúc mừng, đừng có xem hiện giờ là Thân Vương, nói không chừng có một ngày còn muốn dọn cả cái nhà này".

Ung Chính Đế thậm chí còn chán ghét người em dâu này hơn cả tiên hoàng. Ngay sau khi biết được sự việc trên, Ung Chính Đế trong lúc tức giận đã phán tội "đại bất kính" đối với Quách Lạc La, tước bỏ thân phận Đích phúc tấn, đuổi về quê nhà.

Nhận được thánh chỉ, Quách Lạc La thị không hề sợ hãi, ung dung thu dọn để đi. Thái độ bất phục này của Quách Lạc La như đổ thêm dầu vào lửa, Ung Chính Đế sau đó hạ chỉ "lệnh cho vợ tên Dận Tự tự tận, thiêu xác đổ tro".

Một người phụ nữ cương liệt nhưng lại quá ngạo mạn ngang ngược như Quách Lạc La cuối cùng như vậy mà dời đài, thậm chí còn không đủ tư cách để được hợp táng với chồng mình là Liêm Thân Vương Dận Tự. Quả là đôi uyên ương mệnh khổ chưa từng có trong lịch sử nhà Thanh.

Về phía Hoàng đế Ung Chính, cái chết của em dâu Quách Lạc La thị còn gián tiếp giúp ông ghi điểm trong mắt hoàng thất và gia tăng sự uy nghiêm trong Tử Cấm Thành.