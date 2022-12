Tối ngày 31/12, theo ghi nhận của Dân Việt, tại nhà riêng của ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ở số 186 Thái Phiên, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) có một số ôtô đậu gần nhà.

Cửa nhà ông Tân đóng kín suốt nhiều giờ liền, còn tại hiện trường, một số người dân xung quanh nhà ông Tân khá bất ngờ khi ông Trần Văn Tân bị khởi tố và bắt tạm giam.

Người dân nghe tin ông Trần Văn Tân bị khởi tố, bắt tạm giam nên khá bất ngờ. Ảnh: T.H

"Tôi là hàng xóm của ông Tân, tôi thấy ông Tân sống ở đây rất tình cảm, biết trân quý bà con lối xóm. Cho dù ông Tấn làm chức cao lớn, nhưng khi về nhà là ổng như một người dân, gặp ai cũng bắt tay, thăm hỏi lối xóm....", một hàng xóm ông Tân cho biết.

Được biết, ông Trần Văn Tân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam từ năm 2018. Cụ thể, ngày 27/4/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Tân.

Nhiều phóng viên có mặt gần nhà ông Trần Văn Tân để theo dõi sự việc. Ảnh: T.H

Vào tối 31/12, Bộ Công an công bố thông tin khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Văn Tân (SN 1979), nghề nghiệp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ngôi nhà ông Trần Văn Tân đóng kín cửa. Ảnh: T.H

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tổ bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.