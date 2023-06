Người dân bức xúc vì chưa có thu phí không dừng ra vào sân bay: Bộ GTVT kêu "vướng"

Tài xế và hành khách rất bức xúc mà không biết kêu ai

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phản hồi câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐQBH) Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tới Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thực hiện thu phí điện tử không dừng.

Được biết, ĐQBH Phạm Văn Hòa đặt vấn đề: Hiện nay, trên toàn bộ các trạm BOT đa phần đều đã thu phí không dừng. Tuy nhiên, các trạm thu phí sân bay trong cả nước, đặc biệt là ở Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn bắt buộc các tài xế dừng lại để thu phí bằng tiền mặt.

Sân bay Nội Bài những ngày cao điểm. Ảnh: NIA

Được biết, các trạm thu phí này do cảng hàng không làm dịch vụ. "Tôi thiết nghĩ dù tổ chức hay doanh nghiệp làm dịch vụ đi chăng nữa thì trạm thu phí giao thông cũng phải thực hiện thu phí không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", ĐQBH Phạm Văn Hòa nêu vấn đề.

Theo đó, ĐQBH Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi: "Các trạm thu phí ra vào Nội Bài và Tân Sơn Nhất gây ách tắc giao thông rất đáng kể. Tài xế và hành khách rất bức xúc mà không biết kêu ai. Vậy xin Bộ trưởng GTVT cho biết tại sao còn tình trạng trên, cách xử lý trong thời gian tới ra sao?”.

Với những vấn đề nêu trên, Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của Đại biểu về sự cần thiết phải triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không, đặc biệt tại cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất góp phần hiện đại hóa hoạt động thu phí, thuận tiện cho người sử dụng, hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí ra vào cảng hàng không.

Để triển khai hệ thống thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ trên toàn quốc tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 để định hướng, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong thời gian qua, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí đường bộ trên toàn quốc đã hoàn thành, đưa vào hoạt động đồng bộ, tạo thuận lợi trong hoạt động vận tải, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Vừa qua, Bộ GTVT đã nhận được đề xuất của Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về việc triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí ra vào các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác.

Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg, tài khoản giao thông chỉ được sử dụng để phục vụ việc thanh toán phí đường bộ.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Hệ thống thu phí ETC hoàn toàn có thể áp dụng

Theo Bộ GTVT, để triển khai thu phí điện tử không dừng tại các cảng hàng không, sân bay cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Để mở rộng dịch vụ, gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống thu phí điện tử không dừng, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép được triển khai thu phí điện tử không dừng tại các cảng hàng không, sân bay.

Bộ GTVT, hiện, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan để xử lý đề xuất của Bộ GTVT. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT sẽ phối hợp với Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) và các nhà cung cấp dịch vụ ETC, Cục Đường bộ thấy về mặt kỹ thuật, thu phí ETC hoàn toàn có thể áp dụng với giải pháp thu phí xe vào sân bay mà ACV đang triển khai.

Tuy nhiên, về mặt pháp lý việc triển khai ETC tại các sân bay đang gặp vướng mắc do quy định về tài khoản thu phí tại các quy định pháp lý hiện nay quy định tài khoản thu phí (còn gọi là tài khoản giao thông) chỉ được sử dụng để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC.

Cục Đường bộ cho biết, thêm ngoài việc cung cấp dịch vụ ETC tại các sân bay, nhà cung cấp dịch vụ ETC đề nghị chấp thuận việc triển khai thu phí ETC cho các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe lòng đường, phí ra vào cảng biển.

Vì việc triển khai mở rộng dịch vụ ETC này góp phần tăng cường công khai, minh bạch trong công tác thu phí, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực ra vào các sân bay, cảng biển... tiết kiệm chi phí xã hội, hạn chế sử dụng tiền mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.

Tuy nhiên, do vướng mắc về tài khoản thu phí nêu trên, các nhà cung cấp dịch vụ ETC và các bên liên quan chưa thể triển khai thực hiện.