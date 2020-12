Người đàn ông chạy xe máy kẹp 3 không mũ bảo hiểm, cắn vào tay công an khi bị kiểm tra

Ngày 20/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai 2 đối tượng là Nguyễn Quang Sĩ (40 tuổi) và Đoàn Ngọc Cẩn (33 tuổi, cùng ngụ phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Quang Sĩ tại cơ quan công an (ảnh: Nguyễn Đức)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h50 ngày 18/12, một tổ công tác của Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột đang đi tuần tra trên đường Lý Thái Tổ (phường Tân An) thì phát hiện một chiếc xe máy chở 3 do Nguyễn Quang Sĩ điều khiển chở theo Đoàn Ngọc Cẩn và một người nữa không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, đối tượng Sĩ không chấp hành mà chửi bới và dùng tay đánh vào tổ công tác; còn đối tượng Cẩn lao vào chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đánh xuống đường.

Chưa dừng lại, đối tượng Sĩ đã cầm dép đánh vào đầu một chiến sĩ công an rồi còn cắn vào tay của một cán bộ khác gây thương tích.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Sĩ và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Đoàn Ngọc Cẩn về hành vi Chống người thi hành công vụ.