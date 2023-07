Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới "thống trị" bảng xếp hạng âm nhạc

Các bài hát solo của Jungkook (BTS) dù ra mắt đã lâu nhưng vẫn "thống trị" các bảng xếp hạng âm nhạc nhờ fandom trung thành của nhóm là ARMY. Người hâm mộ hiện tại đã sẵn sàng cho màn ra mắt solo chính thức của nam ca sĩ với đĩa đơn "Seven" vào ngày 14/7.

"Still With You", một bài hát do Jungkook viết và hát, đang đứng đầu bảng xếp hạng Bài hát hàng đầu của iTunes ở 83 khu vực trên khắp thế giới vào hôm qua (4/7), hai năm sau khi ca khúc được phát hành lần đầu tiên vào năm 2020. "My You", một bài hát khác do chính anh sáng tác vào năm ngoái, cũng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Song ở 15 khu vực trên thế giới.

Jungkook phát hành sản phẩm solo. Ảnh: IT.

Hai bài hát lần đầu tiên được đăng trên nền tảng chia sẻ nhạc miễn phí SoundCloud và gần đây đã được phân phối dưới dạng các bản nhạc chính thức trên các dịch vụ phát trực tuyến nhạc trước khi phát hành "Seven".

Jungkook cũng giữ vị trí vững chắc trên bảng xếp hạng Billboard với sự hợp tác của anh ấy với ca sĩ, nhạc sĩ Charlie Puth, "Left and Right" (2022), giữ vị trí No. 179 trên Billboard Global Excl. Đây là tuần thứ 38 của nam ca sĩ trên Billboard, khiến anh trở thành nghệ sĩ solo K-pop từng đứng ở vị trí này lâu nhất.

Ca khúc solo "Euphoria" (2018) của Jungkook cũng trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales tuần thứ 92 trong tuần này. Bài hát là ca khúc solo của Jungkook nhưng không đánh dấu màn ra mắt với tư cách ca sĩ đơn vì nó nằm trong album "Love Yourself: Answer" (2018) của BTS.

"Left and Right" đã trụ vững trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100, được coi là bảng xếp hạng chính của Hoa Kỳ trong 17 tuần liên tiếp vào năm ngoái. Các ca khúc solo "Stay Alive" (2022) và "My Time" (2022) của Jungkook cũng lần lượt đạt vị trí thứ 95 và 84 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

"Dreamers" (2022), một trong những bài hát chính thức cho FIFA World Cup Qatar 2022 của Jungkook, đã trở thành bài hát chủ đề World Cup duy nhất đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Digital Song Sales. Ca sĩ đã trở thành nghệ sĩ solo K-pop nhanh nhất vượt qua 1 tỷ lượt stream trên Spotify với "Dreamers", "Stay Alive" và "Left and Right", theo Kỷ lục Guinness Thế giới vào tháng 5 năm ngoái.

Màn ra mắt solo chính thức đầu tiên của Jungkook sẽ diễn ra vào ngày 14/7 với tư cách là thành viên thứ sáu của BTS làm điều này. "Seven", đĩa đơn kỹ thuật số sắp tới của nam ca sĩ sẽ "có giai điệu vui tươi, tràn đầy cảm giác mùa hè", theo BigHit Music, công ty quản lý của anh.



Các sản phẩm solo của BTS đều đạt thành tích cao nên hiện khán giả rất mong đợi ca khúc đầu tiên từ Jungkook. Cách đây ít ngày, nhạc phim "Fast and Furious" có tên" Angel Pt. 1" với sự góp giọng của Jimin đứng vị trí thứ 96 trên Billboard Hot 100.

Jungkook là thành viên thứ sáu của BTS phát hành sản phẩm solo. Ảnh: IT.

BTS tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm vào tháng 6/2022 để các thành viên nhập ngũ và phát triển sự nghiệp solo. Vừa qua, BTS phát hành đĩa đơn "Take Two" để kỷ niệm 10 năm ra mắt."Take Two" hàm chứa lời tri ân của BTS gửi đến các ARMY. "Take Two" ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard và giúp nhóm nhạc 7 thành viên giành được hai kỷ lục mới.

Bài hát thu được 60,2 triệu lượt phát trực tuyến và 64.000 bản bán ra trên toàn thế giới từ ngày phát hành là 9/6 đến 15/6 để đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Thành tích này khiến BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên mỗi năm có một bài hát mới đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này kể từ khi nó ra mắt vào năm 2020. Nghệ sĩ duy nhất khác đạt vị trí số 1 trên Global 200 hàng năm kể từ khi BXH ra mắt là Mariah Carey với ca khúc kinh điển "All I Want for Christmas Is You".