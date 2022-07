Liên quan tới vụ án mạng do người đàn ông dùng dao đâm chết con gái và bạn trai của con gái tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lời khai của ban đầu đối tượng Lê Đình Ngọc, tối ngày 4/7, chị L.T.N (sinh năm 2005, xóm 2, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đưa bạn trai là H.Q.A (sinh năm 2003, xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) về nhà ăn cơm cùng Lê Đình Ngọc (sinh năm 1980, bố đẻ của L.T.N).

Trong bữa cơm thì xảy ra mâu thuẫn giữa N, A với Lê Đình Ngọc. Lê Đình Ngọc đã đi lấy dao đâm trọng thương N và bạn trai của N là anh A.

Lê Đình Ngọc.

Chưa hết, sau khi giết N và anh A, Lê Đình Ngọc lấy 2 gói thuốc trừ sâu ra bờ ao uống. Phát hiện sự việc, vợ của Lê Đình Ngọc, mẹ của N đã gọi người đưa đối tượng Ngọc đi cấp cứu.

N và bạn trai của N là A dù được đưa lên bệnh viện nhưng đã tử vong.

Hiện, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Lê Đình Ngọc để các cơ quan tố tụng tiến hành các biện pháp điều tra, truy tố, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Công an túc trực, canh phòng cẩn mật đối tượng tại bệnh viện.

Trước đó, tối ngày 4/7, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo của Công an xã Bài Sơn, huyện Đô Lương về vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Đối tượng gây án là Lê Đình Ngọc (sinh năm 1980, trú tại xóm 2 xã Bài Sơn, Đô Lương)dùng dao đâm con gái là chị L.T.N, sinh năm 2005, trú tại xã Bài Sơn và bạn trai con gái là anh H.Q.A, sinh năm 2003, trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn tử vong.