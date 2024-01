Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu ở Nhà Bè, TP.HCM do mâu thuẫn với người yêu

Người đàn ông tên N.X.T. (SN 1989, quê tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn, bị Đội CSGT - Trật tự Công an xã Hiệp Phước, Công an huyện Nhà Bè thổi nồng độ cồn, sau đó tự thiêu, bỏng nặng tử vong do mâu thuẫn với người yêu. Ảnh minh họa