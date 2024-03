Người dân Thủ đô thấp thỏm sống trong khu chung cư xuống cấp, gắn thông báo nguy hiểm

Clip khu chung cư xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực hiện: Kiều Trang.





Cụm chung cư Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Khu tập thể này cao 5 tầng với diện tích xây dựng hơn 500 m2 với có 49 căn hộ. Sau hơn 30 năm, đến nay chung cư G6A được đánh giá là một trong hai chung cư nguy hiểm nhất Hà Nội.

Chung cư bị nghiêng, lún nên vị trí giãn nở của đơn nguyên chung cư G6A Thành Công tạo thành khe hở chữ V với đơn nguyên của chung cư G6B Thành Công.

Sau khi lực lượng chức năng xác định chất lượng hiện trạng, UBND phường Thành Công đã gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ để tòa nhà bảo đảm khả năng chịu lực. Cơ quan chức năng xác định chung cư này thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D, không đảm bảo các yếu tố an toàn trong sinh sống.

Từ năm 2016 (sau khi có kết quả kiểm định đánh giá chất lượng các chung cư), UBND quận Ba Đình đã tổ chức di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lối nhỏ đi vào chung cư hiện nay đã được gắn biển cảnh báo, treo biển nguy hiểm.

Đến tháng 3/2023, chính quyền địa phương đã dựng tôn và rào chắn quanh khối 1, 2 khu nhà G6A, chỉ để lại 2 lối đi nhỏ cho người dân ra vào. Các biển thông báo, cảnh báo hiện trạng nguy hiểm cũng được UBND phường Thành Công gắn xung quanh hàng rào tôn để hạn chế người dân qua lại.

Trên trần hành lang, tường bao quanh chung cư đã bị bong tróc lớp vữa. Mạng lưới đường dây điện chằng chịt, không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Hành lang chất đầy phế liệu, mảnh vụn vữa rơi do người dân gom lại để tiện di chuyển. Đây không chỉ là minh chứng rõ ràng cho sự xuống cấp mà còn là lời cảnh báo những nguy cơ nghiêm trọng đối với tính mạng và an toàn của cư dân.

Cầu thang bên trong toà G6A đã xuống cấp, tường bong tróc vôi vữa.

Dù vậy, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến nay còn nhiều hộ dân vẫn tiếp tục sinh sống, cố gắng bám trụ tại đây vì nhiều lý do khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Sinh, người dân sinh sống trong tòa G6A cho biết, ban ngày vôi vữa vẫn thường xuyên rơi ở khu vực cầu thang, ban đêm không có điện.

"Gia đình tôi cũng muốn chuyển sang một nơi ở an toàn hơn nhưng vì điều kiện không cho phép. Chúng tôi chưa hài lòng với sự hỗ trợ, đền bù của Nhà nước nên chưa chuyển đi nơi khác", bà Sinh nói.

Cũng giống như bà Sinh, bà Vũ Tuyết Nhung cư dân toà G6B cho hay, mặc dù biết là sống ở trong căn nhà xuống cấp là nguy hiểm, tiểm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, vì một số quyền lợi liên quan đến người dân chưa được thỏa đáng nên người dân vẫn sống tại đây.

"Phương án cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là toà G6A này đã được đề cập đến nhiều lần nhưng đến hiện nay vẫn nằm im. Hơn 7 năm qua, chúng tôi vẫn mòn mỏi chờ đợi việc cải tạo chung cư", bà Nhung bộc bạch.

Nhiều người dân vẫn tiếp tục bám trụ sống bên trong tòa nhà chung cư xuống cấp.

Mới đây nhất, vào tối 6/3/2024, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch cải tạo, xây dựng lại 5 tòa: G6A, G6B, G22, G23, G24 thành khu tái định cư, công trình thương mại - dịch vụ, trường học… Tại hội nghị này, người dân đã bày tỏ mong muốn được tái định cư tại chỗ và thể hiện băn khoăn về chất lượng công trình.

Bà Nhung nói: "Chúng tôi đồng tình với việc cải tạo, xây nhà tái định cư nhưng cần theo hướng thương mại, đảm bảo chất lượng. Nếu chỉ xây tái định cư như các nơi khác thì không ổn, xây xong khoảng chục năm rồi chung cư lại xuống cấp, lúc ấy người dân lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ".

Người dân tòa G6A, G6B vẫn chưa di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Cùng quan điểm, bà Ngô Hồng Vân (người dân tòa G23) cho biết thêm, ngoài vấn đề quy hoạch, người dân cũng đề nghị chính quyền xem xét lại hệ số đền bù, làm sao cho dân được hưởng lợi nhiều nhất.

Theo UBND quận Ba Đình, trên địa bàn quận đã di dời xong 4/5 nhà chung cư nguy hiểm. Tòa nhà G6A Thành Công gồm 49 hộ, hiện nay còn một số hộ chưa di dời vì còn liên quan đến quyền lợi về căn hộ. Lực lượng chức năng đã gắn biển cảnh báo và nhiều lần tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu và yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.