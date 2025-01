Làng trông hoa, trồng cây cảnh nổi tiếng ở Nghệ An rực rỡ sắc màu đón Tết

Những ngày này không khí rộn ràng trên trên các con đường xã Nghi Ân nơi nổi tiếng khắp xa gần với làng hoa cây cảnh Kim Phúc và Kim Chi. Về xã Nghi Ân, người dân ngỡ ngàng cứ ngỡ mình đang lạc vào một vườn hoa, cây cảnh khổng lồ đầy sắc hương.

Clip: Làng hoa, cây cảnh nổi tiếng ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An rực rỡ sắc màu. Quốc lộ qua đây trở thành con đường hoa đẹp lung linh như phim. Thực hiện: Cảnh Thắng - Nguyễn Tình

Đặc biệt, trên quốc lộ 46, hoa và cây cảnh được bày bán la liệt với hàng chục nhà vườn biến nơi đây thành một con đường hoa đẹp như phim.

Khắp nơi trưng bày những dãy hoa, cây cảnh với đủ màu sắc, kiểu dáng, thi nhau khoe sắc. Sắc màu của đủ loài hoa hòa quyện với nhau khiến ai đi qua cũng phải chú ý đến. Nhiều người dừng lại để chụp ảnh, quay phim.

Anh Nguyễn Văn Tú (trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) một khách hàng đến tìm mua hoa, cây cảnh chia sẻ: "Đến đây, mình chỉ cần vào một nhà cửa hàng là có thể chọn đủ các loại hoa, cây cảnh để trang trí sân vườn và nhà. Giá cũng phải chăng nên mình dễ chọn và dễ mua hơn".

Ngoài bán các loại hoa, cây cảnh, nhiều nhà vườn còn làm thêm dịch vụ tư vấn, thiết kế, cải tạo, thi công sân vườn phục vụ khách hàng có nhu cầu. Vì thế, khách hàng có thể mua được những loại hoa, cây cảnh phù hợp.

Làng hoa cây cảnh Kim Chi, Kim Phúc ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An vào vụ Tết. Cả làng rực rỡ sắc màu với đủ các loại hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: Ng.T

Thời tiết hanh khô nên nhiều nhà vườn thuê thêm nhân công để tưới nước, chăm sóc hoa, cây cảnh. Ảnh: Ng.T

Quốc lộ 46 đoạn qua làng hoa, cây cảnh nổi tiếng Kim Phúc và Kim Chi như một con đường hoa đẹp lung linh. Ảnh: Ng.T

Hoa trà mi, cây hoa hồng trứng đẹp lung linh hút khách

Năm nay, các loại hoa, cây cảnh được nhập về rất đa dạng chủng loại và mức giá, phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau.

"Năm nay giá hoa, cây cảnh nhập về đã tăng hơn so với năm trước vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, chủ yếu là do thiên tai, thời tiết bất lợi gây thiệt hại nặng vì thế nguồn hàng khan hiếm hơn.

Các nhà vườn cũng không nhập về ồ ạt, mà chỉ nhập về cầm chừng, để đánh giá sức mua của người dân. Sau đó, tùy theo nhu cầu của thị trường để nhập thêm hoa, cây cảnh", chị Nguyễn Thị Lan một nhà vườn tại xã Nghi Ân chia sẻ.

Hoa cây cảnh được các cửa hàng nhập về từ trước, rồi cắt tỉa, tạo dáng cho phù hợp. Ở đây có đủ các loại hoa, cây cảnh khác nhau phù hợp với túi tiền của tất cả khách hàng.

Các khách hàng chủ yếu lựa chọn những chậu hoa vừa, cây cảnh hợp túi tiền. Đối với những cây có giá tiền triệu, thậm chí hàng chục triệu khá "kén" người mua. Đây cũng là điều các nhà vườn đã đánh giá trước nên không số lượng họ nhập về không nhiều.

Nhiều khách hàng đến làng hoa cây cảnh ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để lựa mua hoa, cây cảnh về trang trí sân vườn ngày Tết. Ảnh: Ng.T

Một chậu hoa trà mi có giá cả chục triệu đồng nổi bật giữa cửa hàng hoa. Ảnh: Ng.T

Trong các loại hoa, cây cảnh đang được bày bán phục vụ Tết Nguyên đán thì hoa trà mi khá hút khách.

Tuy nhiên giá của hoa trà mi cũng khá cao ở mức 1,3 triệu đến 1,5 triệu đồng/cây. Thậm chí có những cây hoa trà mi lớn có giá từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/cây.

Năm nay, giá hoa, cây cảnh có cao hơn với năm trước. Nhiều chủ vườn cũng không nhập về quá ồ ạt. Ảnh: Ng.T

Trong khi đó, những chậu hoa hồng cũng đang khoe đủ các sắc màu, Nổi bật là những chậu hoa hồng được kết hình trái tim có giá bán từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/chậu.

Bên cạnh đó, nhiều chậu hồng trứng chi chít nụ và hoa cũng có giá bán lên đến 1,5 triệu đồng.

Càng cận Tết quốc lộ 46 đoạn qua làng hoa Kim Phúc và Kim Chi mỗi ngày trôi qua lại được điểm tô thêm những sắc màu mới.

Con đường hoa càng thêm rực rỡ, đặc biệt khi những cành đào, cây mai từ khắp nơi tụ hội về khoe sắc. Sức hút từ làng hoa, cây cảnh nổi tiếng ở Nghệ An khiến nhiều người tìm đến không chỉ để mua sắc xuân mà còn ghi lại những hình ảnh đẹp.

Càng cận Tết, làng hoa nổi tiếng tại Nghệ An lại thêm nhiều sắc màu biến nơi đây thành địa điểm hút khách. Ảnh: Ng.T