Người dùng chỉ ra nhược điểm Toyota Veloz Cross 2022: Lý do vì sao xe mới đã liên tục bán lại

Phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ đang ngày càng chứng tỏ sức hút tại thị trường Việt Nam khi hàng loạt cái tên mới trình làng. Mới đây, Mitsubishi Xpander, "ông vua" phân khúc vừa có bản nâng cấp chất lượng để tiếp tục thống trị phân khúc.

Đáng nói nhất phải kể đến bộ đôi MPV 7 chỗ nhà Toyota là Avanza Premio và Veloz Cross. Trong đó, Toyota Veloz Cross 2022 là dòng xe được người dùng Việt yêu thích hơn cả. Tuy nhiên, sau vài nghìn km, Toyota Veloz Cross liên tục lên sàn xe cũ với mức lỗ hàng trăm triệu đồng.

Dưới góc độ người dùng, nhiều người đã có những chia sẻ thẳng thắn về Toyota Veloz Cross 2022 sau thời gian ngắn sử dụng.

Ưu điểm Toyota Veloz Cross 2022

Toyota Veloz Cross 2022 với ngoại hình thể thao. Ảnh KP.

Dù thích hay không, người dùng cũng khó lòng phủ nhận những ưu điểm mà Toyota Veloz Cross 2022 mang lại khi đặt trong tham chiếu phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ ở thị trường Việt Nam.

"Ngay từ lần nhìn thực tế đầu tiên, tôi đã cảm thấy ấn tượng với Toyota Veloz Cross về thiết kế bên ngoài khác hẳn với những dòng Toyota hiện nay. Bất ngờ hơn, khoang nội thất của xe lại có thiết kế mới khá trẻ trung với màn hình giải trí đặt nổi. Ghế có chế độ sofa và hàng 2 hàng ghế sau có thể gập phẳng chứ không phải dạng treo như Innova giúp không gian khoang hành lý rộng rãi hơn. Đó là những yếu tố khiến tôi lựa chọn Veloz chứ không phải chiếc MPV nào khác", người dùng Việt Quang chia sẻ.

Ngay từ khi ra mắt Indonesia, Toyota Veloz Cross 2022 đã gây ấn tượng mạnh với người dùng khi có ngoại hình theo phong cách thể thao. Xe sử dụng đèn pha LED, đèn hậu chạy ngang khoang hành lý cũng dạng LED tạo nên nét rất riêng.

Đặc biệt, khoang lái của mẫu xe này có những bước tiến dài về thẩm mỹ. Không còn là màn hình viền dày, độ nét kém đặt lọt thỏm trong táp-lô mà Toyota Veloz Cross 2022 đã được đặt nổi có kết nối điện thoại thông minh.

Toyota Veloz Cross 2022 có khoang lái ấn tượng. Ảnh KP.

Không những vậy, Toyota Veloz Cross 2022 cũng rất giàu tiện nghi khi sở hữu hệ thống sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, điều hòa tự động, đèn viền nội thất...

Ngoài ra, Toyota Veloz Cross 2022 còn được người dùng đánh giá cao về mặt trang bị an toàn dẫn đầu phân khúc hiện nay với những tính năng như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ.

"Đối với một chiếc xe dành cho gia đình, yếu tố trang bị an toàn rất quan trọng nhằm đảm bảo những chuyển đi an tâm hơn. Với Veloz Cross, chiếc xe này dù chưa trọn vẹn, nhưng so với mặt bằng chung phân khúc đã đủ thuyết phục tôi, anh Quang nói thêm.

Nhược điểm Toyota Veloz Cross 2022

Song hành với ưu điểm, mỗi sản phẩm đều có những nhược điểm riêng mà người dùng cần biết trước khi lựa chọn và Toyota Veloz Cross 2022 cũng không phải ngoại lệ.

Nhiều công nghệ an toàn, nhưng thiếu tính năng cần thiết

Toyota Veloz Cross 2022 không có ga hành trình. Ảnh KP.

Đã sử dụng được hơn 1 tháng và thường xuyên phải di chuyển đường dài, anh Quang chỉ ra nhược điểm của xe: "Như đã nói, dù rất nhiều công nghệ an toàn, nhưng Veloz Cross lại thiếu kiểm soát hành trình, một tính năng hữu ích, giảm căng thẳng khi chạy đường dài. Do thường xuyên chạy đường dài nên tôi cảm thấy khá bất tiền khi lúc nào cũng phải kè kè chân ga".

Những dải sản phẩm của Toyota trong thời gian gần đây đều vướng phải nhược điểm chung là không có ga hành trình như Toyota Raize, Veloz Cross và Avanza Premio.

Cách âm kém

Trước khi mua xe, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về khả năng cách âm của Toyota Veloz Cross 2022. Mẫu xe này có thân vỏ khá mỏng, ngay từ khi đóng cánh cửa xe người dùng đã cảm nhận khá rõ điều này.

Sau một thời gian sử dụng, nhược điểm này của Toyota Veloz Cross 2022 còn bộc lộ rõ hơn. Khi đi đường trường, mẫu xe này bỏ lọt rất nhiều tạp âm từ môi trường xung quanh, đặc biệt khoang động cơ. Hộp số CVT vốn đã ồn ào, giờ đây cộng thêm tiếng máy "gào" khi đạp ga đã khiến người dùng phàn nàn về Toyota Veloz Cross 2022.

Nguyên nhân này được không ít người dùng giải thích là do động cơ 1.5L của Toyota Veloz Cross 2022 khá yếu, kết hợp với hộp số CVT chuyên chạy đường nội đô dẫn đến tình trạng máy "gào" cho thấy sự quá sức khi tải nặng

Vô-lăng rung lắc

Vô-lăng Toyota Veloz Cross 2022 rung lắc. Ảnh KP.

"Tôi đã cầm lái nhiều dòng xe từ hạng A đến hạng D và có cảm nhận khá rõ về cảm giác vận hành khi cầm lái Toyota Veloz Cross 2022. Ở phân khúc MPV, yếu tố thực dụng sẽ nên được ưa tiên hơn, nhưng vận hành cũng là điểm mấu chốt ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người dùng. Thực lòng mà nói, độ rung từ động cơ truyền vào vô-lăng của Toyota Veloz Cross 2022 khá rõ rệt. Điều này có thể cảm nhận được tổng thể khung gầm của xe không thực sự chắc chắn như kỳ vọng. Tôi đã lái Xpander, dù xe này lái cũng không hay, nhưng ít nhất không bị rung lắc thiếu an toàn như Veloz Cross", người dùng Hữu Đăng chia sẻ.

Nhìn chung, Toyota Veloz Cross 2022 vẫn khá chiều xe gây tranh cãi khá nhiều ở Việt Nam khi nhiều ý kiến khen và chê cũng không ít. Đặc biệt, hiện nay những chiếc Toyota Veloz Cross liên tục lên sàn xe cũ khi mới chỉ vận hành được hơn 1.000km.