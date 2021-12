Người dùng Mobile Money mất điện thoại, tiền trong tài khoản có 'bốc hơi'?

Đó là khẳng định của các lãnh đạo Viettel và VNPT trước những băn khoăn của bà con nông dân tại Hội thảo "ngày nông dân không dùng tiền mặt" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chỉ đạo Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức.

Nông dân Lý Văn Bon ở quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ. Tôi nghe nói Chính phủ đã triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong tháng 11 này và rất quan tâm bởi nghe giới thiệu rất tiện ích và thanh toán cho những giao dịch nhỏ. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi phương thức thanh toán Mobile Money có an toàn không? Liệu khi bị mất điện thoại có bị mất tiền hay không? Cách thức thanh toán bằng dịch vụ Mobile Money như thế nào? Có khi nào sẽ bị mất tiền trong tài khoản điện thoại khi sử dụng dịch vụ Mobile Money không?Hiện có chính sách gì để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ này không?

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tài chính số VNPT (VNPT Fintech) cho biết, các đơn vị cung cấp hệ thống Mobile Money đều có tài khoản trong ngân hàng thương mại để đảm bảo tiền điện tử trong tài khoản và các quyền lợi, tính pháp lý của khách hàng.

Theo đại diện VNPT, để cung cấp dịch vụ triển khai thí điểm Mobile Money, bản thân VNPT đã phải trải qua quy trình thẩm định rất chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an. Đặc biệt, giải pháp kỹ thuật của Mobile Money đều tuân thủ các quy định của Nhà nước của Bộ Công an.

Đồng thời, VNPT cũng đã nhận được các chứng nhận an toàn của quốc tế và trong nước. Để đảm bảo an toàn bảo mật Mobile Money có được bảo mật 2 lớp bằng phương thức xác thực 1 là mật khẩu, 2 là mã OTP gửi về điện thoại.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tài chính số VNPT (VNPT Fintech)

Đề cập thêm về cách thức thanh toán bằng Mobile Money, ông Nguyễn Đăng Thắng chia sẻ, Mobile Money có thể sử dụng tương tự các phương thức khác khi khách hàng có điện thoại thông minh thì cài đặt phần mềm để giao dịch hoặc thông qua qua Website. Nếu không có điện thoại thông minh thì giao dịch qua tin nhắn SMS.

Về chính sách khuyến khích khách hàng sử dụng Mobile Money, VNPT cam kết và miễn phí giai đoạn đầu cung cấp. Các phần thanh toán dịch vụ công y tế, thiết yếu đều đang được VNPT miễn phí để tạo thói quen và khuyến khích không dùng tiền mặt.

Viettel là một trong những nhà mạng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai thí điểm Mobile Money. Ông Trương Quang Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ số Viettel nhấn mạnh, Mobile Money của Viettel liên quan "sát sườn" tới túi tiền của bà con nông dân vì vậy với Viettel an toàn bảo mật lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu.

"Mặc dù thời gian vừa qua đã có rất nhiều sự cố, hacker chiếm dụng khiến mọi người lo sợ, nhưng nguyên nhân không phải do nội tại của ứng dụng mà đến từ sự chủ quan của chính người dùng", ông Việt nói.

Ông Trương Quang Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ số Viettel.

Từ thực tế này, ông Việt khuyến cáo người dùng, khi dùng bất kỳ một dịch vụ thanh toán số nào phải lưu ý đến 5 vấn đề.

Thứ nhất, khi mà sử dụng dịch vụ không được cung cấp mật khẩu OTP cho bất kỳ ai tránh việc lộ thông tin.

Thứ 2, liên quan thông tin cá nhân như: số điện thoại, chứng minh thư nhân dân, hình ảnh cá nhân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ.

Thứ 3, không đặt mật khẩu liên quan tới thông tin cá nhân của mình như: ngày tháng năm sinh… dễ bị lợi dụng.

Thứ 4, đối với giao dịch không xác định rõ nguồn gốc thì tốt nhất không giao dịch.

Cuối cùng, tài khoản chỉ riêng mình dùng, không cho dùng chung.

"Hệ sinh thái Viettel Money chúng tôi xây dựng và được thế giới công nhận an toàn. Viettel có những đơn vị bảo mật hàng đầu – công ty an ninh mạng. Đây là công ty giữ vai trò bảo vệ cho người dùng trên không gian số, công ty an ninh mạng bảo mật, người dùng hoàn toàn yên tâm. Khi chúng ta hiểu rõ mối rủi ro, mọi người hình thành thói quan mới và sử dụng công nghệ, tận hưởng cuộc sống hiện đại", ông Việt nói.