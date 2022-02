Người dùng tiên phong xe điện VinFast VF e34 đánh giá thẳng thật, chi phí sử dụng có rẻ hơn xe xăng?

VinFast VF e34 là chiếc ô tô điện tiên phong của thương hiệu Việt chinh phục khách hàng trong nước. Mẫu xe này đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng với những câu hỏi xung quanh khả năng vận hành, chi phí sử dụng của VinFast VF e34.

Là một trong những khách hàng nhận xe VinFast VF e34 đầu tiên trong lễ xuất xưởng ngày 25/12/2022 tại nhà máy VinFast tại Hải Phòng, anh Trần Ngọc Sơn đã sử dụng được gần 2 tháng và có những cái nhìn khách quan nhất.

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với anh Sơn để nghe những chia sẻ về chiếc VinFast VF e34.

Xin chào anh Sơn, anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh chọn VinFast VF e34, một chiếc xe điện hoàn toàn mới chưa được kiểm chứng qua thời gian ở Việt Nam.

- Chào bạn. Có rất nhiều lý do để tôi lựa chọn VinFast VF e34 dù đây là chiếc xe hoàn toàn mới lần đầu mở bán ở Việt Nam.

Đầu tiên, phải thú thật rằng tôi là người có tình yêu nồng cháy với những chiếc xe điện và tình yêu ấy được khai sáng qua thương hiệu Tesla. Tôi là một kỹ sư ngành Cơ khí động lực nên tôi hiểu rất rõ ưu nhược điểm động cơ và pin xe điện so với xe xăng.

Anh Trần Ngọc Sơn là người tiên phong sử dụng xe VinFast VF e34. Ảnh Ngọc Sơn.

Còn nhớ, vài năm trước, tôi luôn mong muốn sở hữu 1 chiếc Tesla Model S. Do tình yêu quá lớn nên tôi tìm mọi cách nhập xe cũ về nhằm giảm thiểu giá thành nhưng vẫn còn quá đắt so với khả năng tài chính của tôi.

Đến khi gia đình tôi sở hữu 1 chiếc Lux SA2.0 và xe máy điện Impes của VinFast thì tôi hoàn toàn tin tưởng chất lượng các sản phẩm của thương hiệu này.

Nhìn chung, theo tôi quan sát và bằng kinh nghiệm của mình có thể nhận ra phần khung gầm, hệ thống treo, máy móc được VinFast đầu tư kỹ lương. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại những chi tiết ở khoang nội thất hay phần mềm của xe VF e34 có độ hoàn thiện chưa thực sự khiến tôi hài lòng.

Với VinFast Lux SA2.0 tôi đã sử dụng, màn hình và các trang bị của xe vẫn còn thua xe Hàn Quốc khá dài.

Khoảng 2 năm trước, tôi thường nói vui với mọi người là nếu VinFast bán ra xe điện tầm 700 triệu đồng thì không suy nghĩ, tôi sẽ là người tiên phong. "Cầu được ước thấy", cuôi tháng 3/2021, VinFast chính thức nhận đặt cọc VF e34 với giá công bố lúc đó 590 triệu đồng chưa bao gồm pin. Điều này khiến tôi hơi do dự vì tính tổng chi phí là khoảng 800tr.

Nhưng nay đã khác, với hàng loạt các chương trình ưu đãi, chiếc xe VinFast VF e34 lăn bánh tại Hà Nội từ sau ngày 1/3/2022 sẽ chỉ khoảng hơn 500 triệu đồng, mức giá quá tốt.

Trước khi mua VinFast VF e34, anh đã từng sử dụng những dòng xe xăng nào và chuyển sang xe điện có những khác biệt gì?

- Trước đây tôi sở hữu khá nhiều các dòng xe từ Hyundai Santa Fe 2008, Grand i10 2017. Cùng với đó, tôi may mắn khi được trải nghiệm rất nhiều dòng xe như Ford Fiesta, Mada 2, Ford Explorer, Volvo XC60, Mercedes-Benz GLC300 hay Lexus RX350……

Chuyển từ xe xăng lên xe điện có rất nhiều điều khác biệt và thú vị mà chỉ người sở hữu mới cảm nhận được. Với tôi, điều thú vị nhất mà VinFast VF e34 mang lại là hoàn toàn không có mùi khi đỗ trong nhà và niềm tin chiếc di động 4 bánh của mình sẽ liên tục được cập nhật thêm nhiều tính năng hữu ích trong tương lai.

Sau thời gian sử dụng gần 2 tháng, anh đã vận hành xeVinFast VF e34 ở những cung đường nội thành và đường dài nào rồi? Anh đánh giá thế nào về cảm giác vận hành xe ở những cung đường đó?

- Sau gần 2 tháng sử dụng với nhiều cung đường khác nhau như nội thành Hà Nội và một số tỉnh như Bắc Ninh, Hạ Long... Ấn tượng đầu tiên của tôi về khả năng vận hành của VinFast VF e34 đến từ khả năng tăng tốc ở dải 0 - 60km/h siêu nhanh như những chiếc xe Mercedes-Benz GLC hay Volvo XC60 vậy.

Khả năng tăng tốc của VinFast VF e34 rất ấn tượng. Ảnh Q.M.

Dĩ nhiên, do đặc tính của xe điện nên VinFast VF e34 sẽ đuối dần khi tăng tốc về sau so với xe xăng, nhưng với một chiếc xe đô thị hoàn toàn có thể hiểu được. Do xe có pin đặt dưới sàn và trọng tâm thấp nên thân xe rất đầm khi chạy, đi qua gờ giảm tốc hay vào cua đều rất ổn định.

Với quan điểm cá nhân của tôi, có thể nói VinFast VF e34 đầm như Lux SA2.0. Mặc dù hệ thống treo 2 xe là 1 trời 1 vực và Lux SA2.0 tốt hơn, nhưng có thể do tâm lý vẫn đang khá phấn khích khi mới nhận xe nên muốn khách quan và thực tế nhất có thể sẽ phải chờ thêm thời sử dụng nữa.

Những điểm khiến anh hài lòng và chưa hài lòng về chiếc VinFast VF e34?

- Như tôi đã nói ở trên, tôi hài lòng với khả năng vận hành, khung gầm, hệ thống treo, động cơ của VinFast VF e34. Tuy nhiên, do xe mới nên phần mềm vẫn chưa ổn định, do đó tôi tin chắc 100% phần mềm này do người Việt viết ra chứ ko mua sẵn của nước ngoài.

VinFast VF e34 cần hoàn thiện tốt hơn. Ảnh VinFast.

Trong quá trình sử dụng, xe hiện thường xuyên lỗi vặt phần mềm và cập nhật lên thì bớt lỗi này sẽ lại phát sinh lỗi khác. Là lỗi phần mềm nên đều có cách khắc phục để sử dụng bình thường nên đây cũng phải là điều khiến tôi lo ngại.

Sau gần 2 tháng trải nghiệm, tôi đã tổng hợp các mẹo sử dụng và đã chia sẻ trên kênh Youtube Sơn Ba Sói giúp những người dùng mới bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh khi dùng VinFast VF e34 và sau này là còn nhiều xe điện khác nữa.

Anh có thể chia sẻ về chính sách bác thuê pin và sử dụng thực tế VinFast VF e34 như chi phí sạc, số km thực tế đi đc khi sạc đầy và so vs xe xăng như nào?

- Với nhu cầu của bản thân, tôi hiện sử dụng gói thuê pin 657.500 VNĐ cho 500km/1 tháng. Nếu chia nhỏ ra hết 1.315 VNĐ/km, sạc điện nhanh ở trạm đến nay tổng hết 67.000 VNĐ.

Trong khi đó, nếu sạc chậm ở nhà, cơ quan, sạc ở nhà người quen, nói chung mỗi nơi sạc "chùa" một chút tổng cũng được khoảng 112 số điện nữa cho 597km (Cười).

Theo đó, chi phí sử dụng VinFast VF e34 sẽ ngang xe xăng cùng phân khúc hạng B+ nhưng vì được sạc "chùa" khắp nơi nên lại rẻ hơn rất nhiều (Cười). Các bạn không thể đi xin người khác vài lít xăng để đổ vào xe được, bán xăng dạo vỉa hè là 50.000đ/lít thì phải, nhưng với xe điện bạn vào quán cafe mua 1 cốc trà sữa 50k là được sạc điện "chùa" thoải mái rồi , thế có phải lợi cả đôi đường không. Nói vui vậy thôi, nhưng tôi thấy

Tổng quan chiếc xe, anh đánh giá đâu là ưu nhược điểm mà hãng xe cần khắc phục để chiếc xe tốt hơn?

- Theo tôi, VinFast nên hoàn thiện phần mềm càng sớm càng tốt. Thiết nghĩ, VinFast nên có 1 ứng dụng, 1 tổng đài hoặc 1 website riêng để người dùng có thể phản ánh lỗi, tổng hợp lỗi lại cho các kĩ sư phần mềm tiện điều chỉnh và theo dõi dễ hơn. Cách tốt nhất là trao đổi trực tiếp với các kỹ sư vì các vấn đề kỹ thuật phát sinh này nếu truyền miệng qua tổng đài viên rất khó miêu tả chính xác.

Người dùng thì luôn tham lam, tôi muốn xe có thiết kế đẹp hơn cả trong lẫn ngoài, pin đi xa hơn, xe thông minh hơn … và hy vọng VF7 là câu trả lời của VinFast.

Đâu là điểm mà anh thích nhất trên chiếc VinFast e34 mà anh nghĩ nó hơn xe cùng tầm giá?

Đó chính là khả năng vận hành và không khói. Ngoài ra, xe cũng rất thông minh, song hiện tại phần mềm vẫn chưa hoàn thiện nên mọi thứ chủ yếu để vui vẻ là chính. Nếu tính cùng tầm giá 690 triệu đồng thì chi phí sử dụng quá rẻ so với xe xăng.

Nếu cho chọn lại anh có còn chọn VinFast e34 không?

- Tôi sẽ vẫn chỉ chọn xe điện và không quay lại xe xăng nữa. Hiện tại ở Việt Nam, tầm giá dưới 1 tỷ đồng mới chỉ đang có VinFast VF e34 và chỉ có VinFast là có hạ tầng trạm sạc phủ sóng, chính sách và dịch vụ cứu hộ sửa chữa tương đối tốt.

VinFast VF e34 có chi phí sử dụng hợp lý. Ảnh Ngọc Sơn.

Trong khi đó, để chọn một chiếc xe điện của hãng khác, người dùng Việt sẽ phải bỏ ra ít nhất đến 3 tỷ mà tiện ích xung quanh chưa thể đầy đủ như VF e34. Sau vài năm nữa khi xe điện phổ biến, sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh, lúc đó người dùng sẽ có nhiều lựa chọn. Còn hiện tại VinFast VF e34 là lựa chọn duy nhất rồi! VinFast VF e34 có chi phí sử dụng rất hợp lý.

Cảm ơn anh về những chia sẻ trên, chúc anh có nhiều sức khỏe và trải nghiệm thú vị cùng VinFast VF e34!