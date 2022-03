Người dùng VinFast Lux SA2.0 rao bán sau 15km và sự thật ngỡ ngàng

VinFast Lux SA2.0 là một trong những chiếc SUV được người dùng Việt khá yêu thích với tầm giá hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, hiện nay VinFast Lux SA2.0 còn nhận được nhiều chương trình ưu đãi đến từ hãng xe Việt.

Tuy nhiên, VinFast đã thông báo sẽ không sản xuất xe xăng nữa nên VinFast Lux SA2.0 càng trở nên hiếm và xe lướt đang là lựa chọn của nhiều khách hàng.

VinFast Lux SA2.0 chạy 15km đã rao bán

Mới đây, một chiếc VinFast Lux SA2.0 sản xuất năm 2022 đã được rao bán. Đáng chú ý, chiếc xe siêu lướt chỉ có số ODO 15km. Theo đó, chiếc VinFast Lux SA2.0 gần như vẫn còn như mới và người dùng đã tiết kiệm được nhiều chi phí so với việc lăn bánh một chiếc xe mới tương đương.

Được biết, đây là chiếc VinFast Lux SA2.0 thuộc bản Tiêu chuẩn, ngoại thất màu trắng và nội thất nâu.

VinFast Lux SA2.0 mới chạy 15km đã rao bán. Ảnh D.T.

Phóng viên đã liên hệ với người rao bán chiếc xe này và được biết, mức giá mà người bán rao VinFast Lux SA2.0 là 1,110 tỷ đồng. Người bán sẵn sàng thương lượng thêm với những khách hàng có thiện chí và chốt mua sớm.

Khảo sát trên thị trường xe cũ, những chiếc VinFast Lux SA2.0 Tiêu chuẩn tương tự có mức giá loanh quanh khoảng gần 1,1 tỷ đồng, tuy nhiên số ODO sẽ cao hơn chiếc xe trong bài viết.

Theo nhiều người, đây là chiếc xe VinFast Lux SA2.0 được mua với chính sách áp dụng 2 Voucher mà thương hiệu Việt mới triển khai trong tháng 3. Như vậy, đây có thể chiếc xe do tư vấn bán hàng mua, áp dụng khuyến mại rồi bán lại. Do đó, đây có thể là lý do mà chiếc VinFast Lux SA2.0 mới chạy 15km đã rao bán, số ODO có lẽ chỉ để đi đăng ký xe.

VinFast Lux SA2.0 Tiêu chuẩn có gì?

VinFast Lux SA2.0 phiên bản thấp nhất của dòng SUV thương hiệu Việt sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với bản cao cấp. Chiếc xe này duy trì hệ thống đèn pha LED, đèn định vị tương tự với tạo hình chữ "V" đặc trưng.

Khác biệt dễ nhận ra nhất trên VinFast Lux SA2.0 là bộ mâm màu nhôm so với dạng phay bóng trên bản cao cấp nhất. Đuôi xe duy trì cụm đèn hậu LED hiện đại.

VinFast Lux SA2.0 có thiết kế hiện đại. Ảnh D.T.

Bên trong khoang lái, VinFast Lux SA2.0 dùng màn hình giải trí cỡ lớn 10,4 inch, những tiện nghi khác trên xe như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Trong khi đó, ghế xe dùng da cao cấp với khả năng chỉnh điện ghế lái, hàng ghế thứ 2 rộng rãi tích hợp cửa gió điều hòa.

VinFast Lux SA2.0 được trang bị động cơ Turbo dung tích 2.0L cho công suất tối đa lên đến 228 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm kết nối với hộp số tự động 8 cấp ZF.