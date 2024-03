Người dùng VinFast rủ nhau test “mức độ lợi hại” của xe điện

Đi 1.000 km tốn chưa đầy 700.000 đồng

Cuộc thi "Lái xe xanh - Rinh rồng vàng" đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng ô tô Việt Nam, đặc biệt với những người quan tâm và yêu thích ô tô điện. Đây là những tiếng nói chân thực nhất từ những chủ sở hữu xe VinFast đưa ra trong quá trình sử dụng ô tô điện, qua những hành trình du xuân vừa qua.

Anh Lê Quang Thiện đã lái chiếc VinFast VF 8 trong hành trình hơn 1.000 km từ TP.HCM về quê tại Huế ăn Tết. Trong bài viết trên trang cá nhân, anh Thiện hào hứng chia sẻ nhiều bức ảnh đẹp trong tuyến đường ven biển Nam Trung Bộ và VF 8 trở thành người bạn đường tin cậy của cả gia đình. Theo anh Thiện, ấn tượng đầu tiên của VF 8 là chi phí nhiên liệu trung bình chưa đến 700 đồng/km - chỉ ngang với mức tiêu thụ của xe máy.

Gia đình anh Thiện có một hành trình về quê ăn Tết an toàn và đáng nhớ cùng VF 8.

"Hơn 1.000 km, 3 lần sạc và chưa đầy 700.000 đồng là con số vô cùng tiết kiệm với một chiếc xe SUV hạng D", chủ nhân VF 8 nói. So với mức tương ứng khoảng 2,6 triệu đồng tiền xăng cho quãng đường 1.000 km của một chiếc SUV hạng D như Mazda CX-8 hay Toyota Fortuner, rõ ràng chi phí năng lượng của VF 8 là cả một món hời, giúp người dùng vừa có những chuyến du xuân "nhàn tênh", vừa tiết kiệm khá nhiều chi phí.

Anh cũng chia sẻ, chuyến đi du xuân rất suôn sẻ bởi hệ thống trạm sạc được bố trí hợp lý dọc theo chiều dài đất nước, đặc biệt là các trụ sạc nhanh 180 kW và 250 kW vô cùng tiện lợi. Với loại trụ sạc nhanh, chỉ cần khoảng 30 phút sạc trong lúc nghỉ ngơi là đủ pin di chuyển thoải mái trong ngày.

Cũng sử dụng ô tô điện VinFast trong hành trình du xuân, anh Phạm Thanh Đông (Bạc Liêu) cho rằng với khả năng vận hành từ sức mạnh động cơ, hệ thống treo êm ái, xe VinFast mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các hành trình dài. Anh dành nhiều lời khen cho các tính năng thông minh của xe điện, trong đó có ViVi mà anh đánh giá là "trợ lý ảo tốt nhất dành cho ô tô".

Cung đường du xuân của gia đình anh Đông thêm phần thú vị với trợ lý ảo Vivi.

"Gọi ViVi dẫn đường, ngoài tuyến đường nhanh nhất, bản đồ còn hiển thị luôn các trạm sạc ở trên chính tuyến đường đó, giúp chủ xe tùy thích chọn sạc xe ở điểm nào cảm thấy thuận tiện nhất, thoải mái nhất", anh Đông cho biết. Thử nghiệm thêm, anh còn phát hiện ViVi có thể tìm nhà hàng hay quán ăn với thông tin chi tiết như có chỗ đỗ xe hay không.

"Xe điện VinFast càng nâng cấp càng thông minh, cập nhật liên tục và đều miễn phí, nên không phải tốn chi phí "độ đẽo" gì, khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe xăng trước đây khi mua về phải chi thêm cả chục triệu đồng để được sử dụng thêm các tính năng mới", chủ nhân chiếc VF 8 kết luận.

Du xuân an toàn hơn với ADAS trên VinFast

Một trong những ưu điểm vượt trội khác của VinFast được cộng đồng người dùng đánh giá cao trong những hành trình du xuân là tính năng hỗ trợ lái ADAS. Cụ thể, so với các dòng xe xăng cùng phân khúc từng trải nghiệm, nhiều chủ xe điện đánh giá, xe VinFast sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái xe thông minh trong nhiều tình huống từ đường đô thị tới quốc lộ, giúp người dùng có trải nghiệm lái an toàn và nhàn nhã hơn.

"Khi lái xe trên cao tốc, ADAS trên xe VinFast hỗ trợ giữ làn đường và duy trì tốc độ. Trên các cung đường tắc, chế độ ga tự động thích ứng giúp xe tự động duy trì khoảng cách với xe phía trước mà người lái không cần rà chân ga và phanh liên tục", anh Phùng Thế Trọng - chủ kênh review xe "Xế Cộng" chia sẻ về kỷ niệm du xuân Hà Nội - Hội An của vợ chồng anh.

Đồng quan điểm, người dùng Lê Quang Thiện cho biết, trong hành trình 2.000 km cả đi và về vừa qua, anh chỉ "một lái" mà vẫn rất nhàn nhã. "Cầm lái xe điện VinFast rất nhàn nhờ ADAS hỗ trợ, nên việc lái một mình khi di chuyển cả nghìn km vẫn thoải mái, vợ con chỉ có việc ngồi sau nhìn cảnh đẹp", anh Thiện thích thú kể lại. Đặc biệt, xe điện VinFast còn có nhiều tính năng an toàn chủ động tiên tiến rất phù hợp với các gia đình như phát hiện sự hiện diện của trẻ em, tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn cho trẻ dưới 3 tuổi..., giúp mang đến sự tiện dụng và an toàn tối đa cho cả gia đình.

"Lái xe điện rất nhàn!" là cảm nhận chung của nhiều khách hàng khi sử dụng xe VinFast.

Vị khách hàng cũng dành nhiều lời khen về chế độ "hậu mãi tình thân" số 1 thị trường của VinFast, giúp tạo sự tin tưởng cho người dùng cũng như tình cảm yêu mến với hãng xe Việt.

Sự gắn kết với thương hiệu VinFast cũng là cảm nhận chung của cộng đồng người dùng ô tô điện tại Việt Nam đang chia sẻ trong cuộc thi "Lái xe xanh - Rinh rồng vàng". Đây không chỉ là diễn đàn để các chủ nhân sở hữu xe VinFast trải lòng về những giá trị vượt trội xe điện VinFast mang lại, lan tỏa lối sống xanh, mà còn có cơ hội nhận về các giải thưởng lớn.

Cụ thể, người dùng có thể chia sẻ bài viết, hình ảnh hoặc video với nội dung sáng tạo trên trang Facebook, Tiktok hoặc YouTube cá nhân về những trải nghiệm với ô tô điện VinFast, về tính năng, vận hành, hay chế độ hậu mãi và những câu chuyện về quãng thời gian gắn bó và phát triển cùng cộng đồng VinFast toàn cầu. Bài dự thi cần để ở chế độ công khai (public), gắn kèm với hashtag chương trình: #VinFast #laixexanh #rinhrongvang. Hiện tại, cuộc thi đã đi đến chặng 3 với nhiều bài viết có tính sáng tạo cao và giàu cảm xúc giúp "rinh vàng" về cho chủ xe.