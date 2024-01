Người già dặn: "Mở cửa thấy 5 thứ, có tiền cũng khó thăng tiến", năm mới nên bỏ ngay

Vậy 5 thứ mà người già cho rằng không nên nhìn thấy khi mở cửa vào nhà là gì?

Phong thủy thực chất là kinh nghiệm của người đi trước, dù là những chi tiết nhỏ nhất trong gia đình cũng có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta.

Vấn đề cốt lõi của phong thủy là nhằm đến việc đạt được trạng thái hài hòa lý tưởng giữa con người và thiên nhiên.



Trong việc bố trí môi trường gia đình, việc ứng dụng phong thủy đặc biệt chi tiết và quan trọng. Nó không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp của không gian mà còn tạo ra một bầu không khí sống hài hòa và cân bằng.

Theo người già, bố cục ngôi nhà theo đuổi sự thống nhất hài hòa giữa "tình thế" và "động lực". Ảnh minh họa Istockphoto

Trong thế giới quan của phong thủy, sự sạch sẽ và ngăn nắp của ngôi nhà có ý nghĩa sâu rộng. Một ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ và sáng sủa được coi là biểu tượng của sự tốt lành và hòa thuận.

Điều này không chỉ phản ánh thái độ sống của gia chủ mà còn là phương tiện quan trọng để thu hút năng lượng tích cực, xua tan u ám.

Theo triết lý phong thủy, mọi vật dụng trong nhà nên được đặt ở vị trí thích hợp nhất để duy trì dòng chảy và cân bằng năng lượng.

Theo người già, bố cục ngôi nhà theo đuổi sự thống nhất hài hòa giữa "tình thế" và "động lực". Ví dụ như vị trí cửa ra vào, cách bố trí phòng khách, hướng phòng ngủ,… đều được coi là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình.

Là trung tâm của các hoạt động gia đình, phòng khách cởi mở và sáng sủa, có thể thúc đẩy sự giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình và tạo ra bầu không khí hài hòa. Còn sự yên tĩnh và riêng tư của phòng ngủ có liên quan đến sự nghỉ ngơi và sức khỏe của người cư ngụ.



Ngoài việc bố trí không gian thì việc sắp xếp các vật dụng trong nhà cũng rất quan trọng. Trong phong thủy, mỗi vật bình thường trong gia đình đều mang một ý nghĩa và năng lượng riêng.

Chẳng hạn, nên đặt gương tránh đối diện với giường để tránh "ác khí" xông thẳng vào; trong khi bàn làm việc nên đặt đối diện với cửa sổ để tạo điều kiện chiếu sáng và cũng tượng trưng cho tầm nhìn, tư duy rộng rãi.

Ngoài ra, việc lựa chọn và vị trí trồng cây cũng là một phần cần cân nhắc trong phong thủy. Cây xanh không chỉ thanh lọc không khí mà còn mang lại sức sống, sinh lực.

Người già quan niệm, cửa vào được coi là cửa vào của khí nên vị trí và hướng của nó đặc biệt quan trọng. Do đó, việc bố trí đồ vật ở vị trí này rất quan trọng.

Do đó, người già dặn không nên bày đồ sắc nhọn ngay cửa ra vào.

1. Người già dặn: Mở cửa vào nhà không được thấy vũ khí sắc bén

Theo người già, việc không được lộ vật sắc nhọn khi mở cửa là một nguyên tắc bố trí nhà quan trọng. Đằng sau nó là mối quan tâm sâu sắc đến sự hài hòa của môi trường sống và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình.

Khi mở cửa vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt bạn không được là những vật sắc nhọn hoặc lạnh như dao kiếm hay đồ vật có góc nhọn...

Cách bố trí vật sắc nhọn ngay cửa ra vào được coi là không may mắn, có thể mang đến sự bất hòa, thậm chí là xui xẻo cho gia đình.

Nhà là không gian quan trọng để con người nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Sự hài hòa của môi trường gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và sức khỏe của cư dân. Trong phong thủy, cánh cửa được coi là lối đi quan trọng nối ngôi nhà với thế giới bên ngoài và là lối ra vào của khí.

Vì vậy, cách bố trí ô cửa và những gì bạn nhìn thấy là đặc biệt quan trọng. Nếu nhìn thấy những vật sắc nhọn, đồ vật khác ngay khi mở cửa có thể tạo ra cảm giác xung đột, áp bức, ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của các thành viên trong gia đình.

Cửa ra vào thường là những không gian nhỏ, dễ bị va chạm và bị thương do các vật sắc nhọn. Ảnh minh họa swordis

Trong phong thủy, "năng lượng tà ác" là loại năng lượng tiêu cực được cho là mang đến những điều xui xẻo, bất lợi.

Những vật sắc nhọn được coi là một trong những nguồn "năng lượng tà ác", nhất là khi chúng hướng thẳng vào cửa, chúng được cho là tác động trực tiếp đến năng lượng dương đi vào nhà.

Cách bố trí này được cho là có khả năng gây bất hòa trong gia đình, các vấn đề về sức khỏe và thậm chí là tổn thất về tài chính.

Từ góc độ thực tế, việc không đặt các vật sắc nhọn ở cửa cũng vì lý do an toàn. Cửa ra vào thường là những không gian nhỏ, dễ bị va chạm và bị thương do các vật sắc nhọn.

Ngoài ra, nghiên cứu tâm lý cho thấy hình dạng của các vật dụng trong môi trường ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi của con người.

Hình dạng tròn, nhẹ nhàng mang lại cảm giác an toàn và thoải mái, trong khi những vật sắc nhọn, lạnh có thể gây căng thẳng và khó chịu.

Nếu bạn đối diện trực tiếp với gương ngay khi vừa mở cửa, người già cho rằng điều này sẽ khiến cho đạo đức trong nhà bị bật ra ngoài, không có lợi cho vận khí trong nhà. Ảnh minh họa livspace

2. Người già dặn: Mở cửa vào không nên nhìn thấy đồng hồ, gương hay đồ bỏ đi

Trong phong thủy, gương là sự phản chiếu mạnh mẽ giúp đẩy lùi luồng không khí vào nhà bạn.

Nếu bạn đối diện trực tiếp với gương ngay khi vừa mở cửa, người già cho rằng điều này sẽ khiến cho đạo đức trong nhà bị bật ra ngoài, không có lợi cho vận khí trong nhà.

Ngoài ra, việc đặt gương đối diện với cửa cũng có thể gây khó chịu về tâm lý cho người ở. Chẳng hạn, khi bước vào cửa, họ sẽ hoảng sợ trước hình ảnh bất ngờ phản chiếu, gây tâm lý bất an.

Đồng hồ được coi là biểu tượng của thời gian trong phong thủy, và tiếng tích tắc của chúng có thể dễ dàng mang lại cho mọi người cảm giác cấp bách về thời gian, điều này có thể vô hình gây áp lực lên các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, việc nhìn thấy đồng hồ ngay khi cửa vừa mở được coi là sự áp bức vô hình đối với thời gian của gia đình, có thể khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy lo lắng, căng thẳng.

Ngoài ra, tiếng "tích tắc" của đồng hồ cũng được phong thủy cho là có thể làm xáo trộn không khí yên bình trong nhà.

Nếu trước cửa nhà bạn có những đồ bỏ đi chất đống như quần áo cũ, đồ đạc bỏ đi,… không chỉ ảnh hưởng đến hình thức mà còn được coi là nơi tích tụ năng lượng tiêu cực.

Người già cho rằng, những vật dụng lộn xộn này có thể cản trở luồng không khí trong nhà và ảnh hưởng đến vận mệnh của các thành viên trong gia đình.

Trong phong thủy, một không gian ngăn nắp và thoáng đãng được cho là mang lại may mắn và năng lượng tích cực, trong khi những đồ vật bừa bộn và tích lũy lại có tác dụng ngược lại.

Những nguyên tắc bố trí phong thủy này không chỉ được cân nhắc ở mức độ vật chất mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của cư dân ở mức độ sâu sắc hơn.

Một môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp và hài hòa có thể nâng cao tâm trạng của người cư ngụ, mang lại cảm giác yên bình, thoải mái, trong khi những yếu tố hỗn loạn, gay gắt hay căng thẳng có thể gây ra những tác động tiêu cực về tâm lý.

Mặc dù với những thay đổi của thời đại, nhiều người trong cuộc sống hiện đại có thể không còn tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc phong thủy này nữa, nhưng ý tưởng cốt lõi của những nguyên tắc này - tạo ra một môi trường sống hài hòa và thoải mái - vẫn có giá trị phổ quát.

Trong thiết kế ngôi nhà hiện đại, nhiều nhà thiết kế cũng sẽ cân nhắc các yếu tố tương tự, chẳng hạn như tránh đặt những đồ trang trí gây khó chịu ở lối vào, giữ cho lối vào sạch sẽ và gọn gàng, v.v., phù hợp với các nguyên tắc phong thủy truyền thống.

Do đó, người già dặn, sau cửa ra vào không nên đặt những vật như đồng hồ, gương, hay đồ cũ lộn xộn.

Từ góc độ thực tế cuộc sống, nguyên tắc "mở cửa không được nhìn thấy đồ có giá trị" cũng liên quan đến an ninh và quyền riêng tư của gia đình. Ảnh minh họa Pixbay

3. Người già dặn: Mở cửa không nên nhìn thấy đồ vật có giá trị

Trong phong thủy, lối vào nhà được coi là điểm vào của khí và là kênh quan trọng cho dòng năng lượng trong nhà.

Nếu bạn nhìn thấy những đồ vật có giá trị như vàng, bạc, trang sức, các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền... ngay khi mở cửa thì người già cho rằng sẽ dẫn đến tài lộc bị thất thoát trong nhà. Cách bố trí này được coi là bất lợi cho sự giàu có của gia đình và có thể gây tổn thất tài chính.

Từ góc độ thực tế cuộc sống, nguyên tắc "mở cửa không được nhìn thấy đồ có giá trị" cũng liên quan đến an ninh và quyền riêng tư của gia đình.

Nếu những đồ vật có giá trị được đặt ở nơi dễ thấy trước cửa sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người ngoài và có thể làm tăng nguy cơ bị trộm cắp vào nhà. Ngoài ra, sự sắp xếp như vậy có thể bị cho là quá phô trương hoặc khiếm nhã đối với khách đến thăm.

Theo người già, sự giàu có được coi là vấn đề riêng tư cần được xử lý thận trọng. Đặt những vật có giá trị ở nơi dễ nhìn thấy có thể bị coi là thiếu tôn trọng sự giàu có hoặc thậm chí là một cách tiếp cận thiếu sót đối với tài sản gia đình.



Từ góc độ thẩm mỹ, thiết kế lối vào nhà nên theo đuổi sự hài hòa và cân bằng hơn là quá phô trương.

Việc trưng bày quá nhiều đồ vật có giá trị có thể phá vỡ sự hài hòa này và ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ tổng thể của ngôi nhà. Một môi trường gia đình ấm áp, thoải mái và giản dị có thể phản ánh tốt hơn sở thích và sự tu dưỡng của cư dân.

Trong thiết kế ngôi nhà hiện đại, mặc dù có thể không tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc phong thủy nhưng quan niệm "không thấy đồ có giá trị khi mở cửa" vẫn có ý nghĩa thực tế của nó.

Những ngôi nhà hiện đại thường được bố trí với sự an toàn, đẹp đẽ và thể hiện sự giàu có một cách khiêm tốn, bổ sung cho các nguyên tắc phong thủy truyền thống.

Theo người già, sự giàu có được coi là vấn đề riêng tư cần được xử lý thận trọng. Ảnh minh họa Pixbay

4. Người già dặn: Mở cửa vào nhà không nên nhìn thấy nhà vệ sinh

"Mở cửa vào nhà không nên nhìn thấy nhà vệ sinh" là một nguyên tắc bố trí quan trọng, chứa đựng ý nghĩa văn hóa và triết lý sống phong phú.

Nguyên tắc này không chỉ liên quan đến cách bố trí thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn liên quan sâu sắc đến dòng năng lượng, sức khỏe gia đình và cuộc sống tiện nghi của phong thủy.

Trong phong thủy, cửa trước của một ngôi nhà được coi là lối vào của "khí" và là kênh quan trọng dẫn năng lượng bên ngoài vào nhà.

Nếu bạn trực tiếp nhìn thấy nhà vệ sinh ngay khi vừa bước vào cửa, người già cho rằng điều này sẽ khiến năng lượng tiêu cực chảy thẳng vào nhà, ảnh hưởng đến vận mệnh chung của gia đình.

Nhà vệ sinh gắn liền với sự bài tiết, ô nhiễm và được coi là nơi tập trung năng lượng tiêu cực. Cách bố trí đối diện trực tiếp với nhà vệ sinh được coi là không có lợi cho việc tích lũy năng lượng tích cực trong nhà.

Điều này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, thậm chí ảnh hưởng đến vận may của gia đình.

Từ quan điểm thực tế, nhà vệ sinh thường gắn liền với độ ẩm và mùi hôi. Nếu nhà vệ sinh được nhìn thấy ngay khi vừa mở cửa, những yếu tố khó chịu này có thể đập vào mặt trước tiên, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý thoải mái của cư dân.



Ngoài ra, nhà vệ sinh còn được coi là không gian riêng tư của gia đình. Tiếp xúc trực tiếp với lối vào có thể không có lợi cho việc bảo vệ quyền riêng tư của mọi người trong nhà.

Trong thiết kế nhà ở hiện đại, mặc dù nhiều người có thể không còn tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc phong thủy này nữa nhưng ý tưởng "mở cửa vào nhà không nên nhìn thấy nhà vệ sinh" vẫn có ý nghĩa thực tế.

Khi các gia đình hiện đại bố trí ngôi nhà của mình, họ thường cân nhắc đến sự riêng tư, vệ sinh và tính thẩm mỹ tổng thể của không gian.

Ý tưởng bố trí này không chỉ có thể tạo ra một môi trường gia đình thoải mái, vệ sinh và đẹp mắt mà còn mang lại trải nghiệm cuộc sống hài hòa và thoải mái hơn cho các thành viên trong gia đình.'

Khói bếp và sự bừa bộn có thể để lại ấn tượng khó coi cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể của ngôi nhà nên người già khuyên không nên để cửa vào nhìn thẳng vào bếp. Ảnh minh họa Pixbay

5. Người già dặn: Mở cửa vào nhà không nên nhìn thấy bếp

Trong phong thủy, năng lượng lửa trong bếp được coi là mạnh mẽ và năng động. Nếu bạn mở cửa hướng vào bếp, năng lượng lửa mạnh mẽ này sẽ ập thẳng vào cửa ra vào, có thể ảnh hưởng đến không khí hài hòa trong nhà, thậm chí gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Thứ hai, khói bếp và độ ẩm có tác động đáng kể đến sự thoải mái của môi trường gia đình. Nếu nhìn thấy bếp khi cửa mở, khói và hơi ẩm có thể lan trực tiếp sang các khu vực khác trong nhà, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người ở trong thời gian dài.

Ngoài ra, khói bếp và sự bừa bộn có thể để lại ấn tượng khó coi cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể của ngôi nhà.

Từ góc độ thẩm mỹ và thiết kế, lối vào nhà được coi là "danh thiếp" của ngôi nhà và phải truyền tải bầu không khí chào đón và ấm áp.

Là một khu vực có tính ứng dụng cao, còn khá khói dầu và lộn xộn nên nếu mở cửa vào nhà nhìn thấy bếp có thể ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của 1 ngôi nhà.

Một không gian lối vào thoải mái, sạch sẽ và đẹp mắt có thể phản ánh tốt hơn sở thích và thái độ của người cư ngụ đối với cuộc sống.

Do đó, người già khuyên không nên để bếp ngay sau cửa ra vào.

(Theo Inf.news)