Hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc du xuân, lập nhiều hàng rào cứng tránh ùn ứ từ xa

Sáng ngày 17/2, tiết trời tạnh ráo, thoáng đãng, hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để tham quan, chiêm bái cầu lộc, cầu tài ngày đầu năm mới. Do rơi vào ngày cuối tuần nên lượng khách đông hơn nhiều lần so với những ngày trước đó.



Sáng ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng) rơi vào ngày cuối tuần, hàng vạn du khách đã đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) du xuân. Ảnh: Gia Khiêm

Ở khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch chật kín người chờ đợi. Ảnh: Gia Khiêm

Nhiều người phải chờ hơn nửa tiếng để lên thuyền. Ảnh: Gia Khiêm

Ban Quản lý chùa Tam Chúc đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn để phục vụ du khách. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, rất đông người dân từ các nơi đã đổ về đây. Từng đoàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau, còn ở các đoạn bộ hành, dòng người chen chân dọc lối dẫn lên chùa Tam Chúc. Để tránh ùn ứ từ xa, ban quản lý đã phân làn từ nhà chờ bên ngoài vào trong.

Tại khu vực chờ mua vé là cảnh chen chân xếp hàng dài chờ đến lượt. Ngoài ra, ở khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch cũng chật kín người chờ đợi.

Chị Ngọc Nguyệt tươi cười khi đi vãn cảnh chùa Tam Chúc đầu xuân. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Ngọc Nguyệt (23 tuổi, ở Lạng Sơn) cùng nhóm bạn di chuyển hơn 4 giờ đồng hồ từ Lạng Sơn đến chùa Tam Chúc đi lễ, vãn cảnh đầu năm. Để vào được phía trong khuôn viên chùa, chị Nguyệt cùng bạn bè phải chờ hơn 30 phút mới có thể vượt qua dòng người để lên thuyền.

"Đến chùa, mọi người giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, gạt bỏ những phiền muộn, âu lo trong năm cũ, đón nhận sự bình yên, hạnh phúc trong năm mới, vì vậy có đông một chút, chờ lâu một chút mình cũng không cảm thấy mệt mỏi", chị Nguyệt nói.

Du khách dựa hàng rào chờ đợi nhích từng bước vào khu vực bến thuyền. Ảnh: Gia Khiêm

Trẻ nhỏ ngồi trên vai người thân ngày du xuân. Ảnh: Gia Khiêm

Nhiều người mang theo cả đồ lễ đi chiêm bái chùa đầu năm. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Manfred Du Plooy (34 tuổi, ở Nam Phi) cho biết, anh rất bất ngờ với non nước, con người Việt Nam. Chính vì yêu mến nơi đây nên đã xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình và quyết định định cư, lấy vợ Việt Nam.

Anh Manfred Du Plooy (34 tuổi, ở Nam Phi) cho biết, anh rất bất ngờ với non nước, con người Việt Nam. Ảnh: Gia Khiêm

"Đất nước Việt Nam rất đẹp, con người rất thân thiện, có lẽ thân thiện nhất thế giới nên tôi rất yêu nơi đây. Tết Nguyên đán vừa qua tôi ăn tết ở đây, mỗi năm tôi lại thấy bất ngờ hơn, thấy cách người Việt Nam thể hiện với ngày lễ Tết và gắn bó với truyền thống, trang phục truyền thống thế nào. Hôm nay về chùa Tam Chúc cảnh quan rất đẹp, mọi người đều háo hức, vui vẻ nên có chờ chút cũng không sao", anh Manfred nói.

Lực lượng bảo vệ đã liên tục loa thông báo du khách cẩn thận tư trang, hành lý và lập nhiều hàng rào phân làn người tránh ùn ứ. Ảnh: Gia Khiêm

Nhiều du khách mặc áo dài ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ đầu xuân. Ảnh: Gia Khiêm

Nhiều gia đình ghi lại hình ảnh tại chùa Tam Chúc trưa 17/2. Ảnh: Gia Khiêm

Nhận định lượng du khách đến chùa Tam Chúc đông trong những ngày đầu năm, Ban quản lý chùa đã kết hợp với lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) lên phương án hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến du xuân.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội có hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự.

Các lực lượng cũng tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội hoạt động ở nơi diễn ra lễ hội thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp giật... Đồng thời kết hợp tuyên truyền quần chúng nhân dân, du khách nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản, chủ động sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc, từ mùng 3 đến mùng 7 Tết, mỗi ngày có khoảng một vạn du khách đến chùa. Riêng ngày 17/2, dự kiến đông hơn khoảng 2 vạn du khách. Mặc dù lượng người đổ về đông nhưng tại đây không xảy ra tình trạng chen lấn nhau.

Năm nay, Ban Quản lý cũng bố trí các hàng rào cứng di động điều tiết dòng người xếp hàng lên thuyền một cách khoa học, chặt chẽ, bố trí nhiều nhân viên túc trực nhắc nhở, hướng dẫn nên không xảy ra cảnh lộn xộn.

Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, để phục vụ du khách đơn vị đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn. Ngoài ra còn bố trí hơn 100 xe buýt tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc, không có phương tiện phục vụ du khách.