Người lao động gặp tai nạn trên đường đi làm có được hưởng trợ cấp?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Thị Trâm - Công ty Luật TNHH Levina (Đoàn LS TP. Hà Nội) cho hay - để có cơ sở giải quyết chế độ tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc đến nơi ở cần căn cứ vào biên bản điều tra tai nạn lao động.



Căn cứ vào biên bản điều tra tai nạn, trường hợp xác định người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc đến nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Trường hợp xác định nguyên nhân hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị tai nạn và không có nguyên nhân nào khác thì pháp luật lao động hiện hành không quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động.

Luật An toàn, vệ sinh lao động không quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải chi trả chi phí y tế, tiền lương trong thời gian điều trị tại trường hợp tai nạn nêu trên.

Cũng theo Luật sư Trần Thị Trâm, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có định nghĩa về tai nạn lao động như sau:

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Theo đó, có thể hiểu tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động (xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc, ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu, trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc).

Tai nạn lao động gây ra tổn thương cho người lao động về bộ phận, chức năng của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì người lao động được tính trợ cấp tai nạn lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động hoặc thân nhân người lao động sẽ được hưởng trợ cấp khi người lao động bị chết do tai nạn lao động nếu tan nạn đó xảy ra tại nơi làm việc; ngoài nơi làm việc nhưng đang làm công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; trên tuyến đường phù hợp có liên quan đến nơi làm việc.