Mới đây, Tom Holland, nam diễn viên được biết đến với vai diễn Người nhện đã chia sẻ thông tin cập nhật về quá trình phát triển phần thứ tư rất được mong đợi trong loạt phim này. Trong buổi ra mắt chương trình mới "The Crowded Room", Holland tiết lộ rằng, các cuộc thảo luận đã diễn ra về bộ phim sắp tới của Marvel. Tuy nhiên, anh cũng tiết lộ rằng, những cuộc trò chuyện này hiện đã bị tạm dừng do cuộc đình công của các nhà biên kịch tại Hollywood đang diễn ra.



"Người nhện" phần 4 bị tạm ngưng vì đình công tại Hollywood

Nam diễn viên bày tỏ sự ủng hộ đối với các biên kịch và nhấn mạnh rằng, dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu. Những bình luận của Holland lặp lại các bình luận của nhà sản xuất "Người nhện" Amy Pascal, người đã xác nhận rằng, một bộ phim khác đang được thực hiện nhưng tiến độ đã bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công.

Tom Holland chia sẻ "Người nhện 4" gặp khó khăn vì các nhà biên kịch tại Hollywood đình công. Ảnh: Variety.

Trong "The Crowded Room", một phim kinh dị tâm lý với Holland đóng vai Danny Sullivan - nhân vật bị bắt vì liên quan đến vụ xả súng năm 1979 ở thành phố New York. Loạt phim khám phá câu chuyện của Sullivan thông qua một loạt các cuộc phỏng vấn với một thẩm vấn viên do Amanda Seyfried thể hiện, dần dần phơi bày những bí mật sâu kín nhất của anh ta.

Đáng chú ý, Holland không chỉ tham gia diễn xuất trong "The Crowded Room" mà còn đảm nhận vai trò điều hành sản xuất, cho phép anh ấy đóng góp vào sự phát triển của bộ phim ngay từ khi mới bắt đầu. Anh bày tỏ sự nhiệt tình của mình và mô tả trải nghiệm này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực, bất chấp những thách thức liên quan. Holland háo hức dự đoán các cơ hội trong tương lai để được tham gia vào các dự án tương tự.

Trong khi người hâm mộ chờ đợi thông tin cập nhật thêm về phần phim "Người nhện" thứ tư, tác động của cuộc đình công của các biên kịch vẫn là một trở ngại cần phải vượt qua. Tuy nhiên, sự cống hiến của Holland cho nghề của anh và sự tham gia vào các dự án hấp dẫn khác như "The Crowded Room" đã trấn an khán giả về tài năng, sự gắn bó của anh trong việc mang đến những màn trình diễn hấp dẫn.