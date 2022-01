Theo The Culture, giải Nobel Văn học được trao lần đầu tiên năm 1901 tại Thụy Điển. Người giành chiến thắng là văn hào người Pháp Sully Prudhomme, với đóng góp về “những giá trị văn chương xuất sắc, chủ nghĩa lý tưởng cao cả, nghệ thuật hoàn thiện và sự kết hợp tuyệt vời giữa tình cảm và tài năng”, cùng tác phẩm tiêu biểu là Stances et poèmes, xuất bản năm 1865. Ảnh: The Sun.