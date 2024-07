Người nước ngoài chính thức được sở hữu nhà tại Vinhomes Ocean Park 2, 3

"Mở toang" cánh cửa đón người nước ngoài



Ngày 28/6, 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2, 3 cùng lúc được cấp phép bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. Tin vui của "Quận Kinh đô" và "Quận Nghỉ dưỡng" thuộc Ocean City cũng chính là tin vui của thị trường BĐS. Bởi không chỉ đơn thuần có thêm một lựa chọn xứng tầm, cộng đồng người nước ngoài còn được gia nhập và an cư tại 2 trong số không nhiều dự án đẳng cấp và có chất lượng thuộc top đầu Việt Nam.

Điều đáng mừng nữa là theo quy định của Luật Nhà ở và Luật đất đai mới, dự kiến có hiệu lực từ 1/8 tới, đã có cơ chế rõ ràng hơn làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở riêng lẻ cho người nước ngoài mua nhà tại Vinhomes Ocean Park 2, 3, theo đó người nước ngoài sẽ được sở hữu nhà với thời hạn 50 năm và được gia hạn thêm một lần thời gian sở hữu nhà ở, tối đa là 50 năm. Chính sách này giúp người nước ngoài vừa được đứng tên chính chủ ngôi nhà, mang đến sự yên tâm tuyệt đối, vừa sở hữu một BĐS đẳng cấp bậc nhất trên thị trường.

Những dự án đáp ứng hoàn hảo nhu cầu an cư lâu dài của người nước ngoài như Vinhomes Ocean Park 2, 3 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thông tin Vinhomes Ocean Park 2, 3 chính thức được bán cho người nước ngoài nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn dành cho cộng đồng quốc tế sinh sống tại Việt Nam. Anh Lee Jang-wol, kỹ sư người Hàn Quốc đang làm việc tại Bắc Ninh, cho biết vợ chồng anh đã có ý định tìm mua BĐS để an cư từ lâu nhưng chưa tìm được dự án nào phù hợp.

"Chúng tôi đều đã nhắm đến Vinhomes Ocean Park 2, nhất là sau khi nơi đây ra mắt phố Hàn K-Town. Nay dự án đã chính thức được bán cho người nước ngoài nên tôi quyết định sẽ chuyển về ngôi nhà chung Ocean City để sinh sống", anh Jang-wol nói.

Còn với gia đình anh Yang Ji-hyo, cơ hội được trải nghiệm cuộc sống hội hè bất tận và tràn ngập không khí nghỉ dưỡng tại Vinhomes Ocean Park 3 những ngày đầu hè vừa rồi khiến anh mong ngóng từng ngày việc dự án được cấp phép chính thức bán cho người nước ngoài.

"Do mỗi dự án chỉ được bán tối đa 250 căn nhà ở riêng lẻ cho người nước ngoài nên ngay tuần tới vợ chồng tôi sẽ đi khảo sát để chọn căn và ký hợp đồng mua bán. Nếu chậm chân thì cơ hội sẽ không còn nữa", anh Ji-hyo háo hức.

Trong những năm qua, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng vốn FDI, lực lượng lao động nước ngoài đến Việt Nam cũng gia tăng nhanh chóng. Đến hết năm 2023, con số này là gần 136.800 người.

Thay vì đi thuê, nhiều người nước ngoài muốn mua nhà và được sở hữu chính chủ để ổn định cuộc sống lâu dài. Không những vậy, nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài còn có nhu cầu mua BĐS tại Việt Nam để cho thuê hoặc tự khai thác kinh doanh. Tuy nhiên, lượng giao dịch thành công trong các năm qua chỉ như "muối bỏ biển".

Một trong những lý do chính là thị trường khan hiếm nguồn cung và đặc biệt thiếu vắng những sản phẩm đáp ứng tiêu chí khắt khe của cộng đồng quốc tế. Bởi thế, việc Vinhomes Ocean Park 2, 3 được cấp phép chính thức sẽ bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường, giúp "giải cơn khát" nhu cầu sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phố đêm K-Town tại Grand World mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người nước ngoài nói chung và người Hàn Quốc nói riêng tại dự án.

Môi trường sống chuẩn quốc tế

Nằm trong lòng "thành phố điểm đến" Ocean City, "Quận Kinh đô" Vinhomes Ocean Park 2 và "Quận Nghỉ dưỡng" Vinhomes Ocean Park 3 hội tụ những điểm mạnh đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn an cư của cộng đồng quốc tế, như vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, môi trường sống trong lành, cộng đồng văn minh. Đặc biệt, cả 2 đại đô thị đều sở hữu những tiện ích đẳng cấp được "may đo" riêng, phục vụ nhu cầu an cư lâu dài của người nước ngoài.

Về kết nối, Vinhomes Ocean Park 2 và 3 hưởng lợi từ hệ thống giao thông xuyên tâm với nút giao Cổ Linh, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Thái Nguyên và hệ thống cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Đông Trù, Nhật Tân... cư dân người nước ngoài di chuyển nhanh chóng, thuận tiện vào trung tâm Hà Nội cũng như đến các "thủ phủ" công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc.

Cùng với đó, Vinhomes Ocean Park 2 & 3 cũng được đầu tư chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp thế giới, gồm VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park, các dãy phố thương mại tại K-Town, Venice, biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon, hệ thống công viên xanh, khu vui chơi, vận động…hiếm có khó tìm, đáp ứng tiêu chí sống vui, sống khỏe, sống an toàn và đẳng cấp của khách hàng quốc tế.

"Tại K-Town trong lòng Vinhomes Ocean Park 2, tôi cảm giác như được về với chính quê hương của mình bởi từ cảnh quan, kiến trúc, tiện ích, dịch vụ… đều đậm đặc tinh thần Hàn Quốc. Không chỉ tôi mà rất nhiều đồng hương khác đều đang háo hức sớm được sở hữu ngôi nhà của chính mình tại nơi đây", anh Ji-hyo chia sẻ.

Đến K-Town, Vinhomes Ocean Park 2, cộng đồng người Hàn cảm thấy như đang đi giữa quê hương.

Bên cạnh mảnh ghép K-Town, tới đây, Vinhomes Ocean Park 2 còn có thêm Trường Quốc tế Hàn Quốc KGS và Trung tâm Y tế Vinmec Hàn Quốc, góp phần hoàn chỉnh hệ thống tiện ích cao cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - vui chơi - giải trí - học tập - chăm sóc sức khỏe của cộng đồng đến từ xứ sở kim chi nói riêng và cộng đồng người nước ngoài nói chung.

Việc chính thức được mở bán cho người nước ngoài được xem là cột mốt mới trong hành trình phát triển đầy ngoạn mục của Vinhomes Ocean Park 2 và 3, đồng thời khẳng định vị thế không gì lay chuyển được của "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh" Ocean City. Trong thời gian tới, một cộng đồng đa quốc gia sớm hiện hữu tại khu Đông Thủ đô, thúc đẩy thêm sự sôi động cho thị trường BĐS.