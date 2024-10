Người nước ngoài vận chuyển kim loại nghi là vàng bị hải quan phát giác

Ngày 18/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã phát hiện một nam hành khách, quốc tịch nước ngoài giấu 7 miếng kim loại có trọng lượng khoảng 7kg nghi là vàng khi nhập cảnh.

Theo đó, khoảng 9h30 phút cùng ngày, tại Ga đến thuộc Nhà Ga hành khách quốc tế T2 - Sân bay quốc tế Nội Bài, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay UO550 từ Hồng Kông đến Nội Bài, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) phát hiện một hành khách người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn giấu kim loại trong người.

Do đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an thành phố Hà Nội và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiến hành kiểm tra đối với hành lý, hàng hóa của nam hành khách trên.

Hành khách người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn.

Tại khu vực kiểm tra, nam hành khách này đã lấy ra trong người 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, trong đó 5 miếng để xung quanh cạp quần và 2 miếng để trong đế giày.

7 miếng kim loại nghi là vàng, được để xung quanh cạp quần và trong đế giày.

Đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển vàng từ Hồng Kông sang Việt Nam. Nếu nhập cảnh ra ngoài sân bay Nội Bài sẽ có người đón và lấy số vàng trên với công vận chuyển là 100 USD Hồng Kông/1 miếng vàng.

Vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bàn giao đối tượng vận chuyển, hồ sơ, tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an thành phố Hà Nội để điều tra, xử lý tiếp theo quy định.

Trước đó, trong ngày 4/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện 2 vụ khách nhập cảnh người nước ngoài giấu các thỏi kim loại nghi là vàng trên người, tổng trọng lượng 6 kg.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, trước tình hình biến động thị trường vàng hiện nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội đã tập trung nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hành vi gian lận. Việc xác định được đối tượng này tiếp tục dựa trên sàng lọc bằng phần mềm "Quản lý thông tin hành khách xuất nhập cảnh".