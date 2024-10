"Thực hư" việc thiếu hụt phôi giấy phép lái xe, xét nghiệm nồng độ cồn

Gần đây, một số Sở GTVT các tỉnh liên tiếp có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp thêm phôi giấy phép lái xe, để đảm bảo cho việc cấp trả giấy phép lái xe cho học viên đã vượt qua kỳ thi sát hạch.

Một số địa phương đang thiếu phôi giấy phép lái xe như: Sở GTVT Đắk Lắk, TP.Cần Thơ, Long An, Hà Nội,... Theo giải thích của các địa phương nêu trên, nhiều người thi đỗ giấy phép lái xe, nhưng vẫn chưa thể nhận được giấy phép lái xe do thiếu... mực in, vì vướng các quy định đấu thầu nên việc tìm nhà cung cấp mực in bị chậm trễ.

Tại TP.Hà Nội, chia sẻ với PV Dân Việt, chị Khánh Ly (trú tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị đang học lái xe để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe. Dự kiến đến tháng 11/2024, chị Ly sẽ thi sát hạch.

"Tuy nhiên, tôi nhận được thông báo của thầy dạy lái về việc có thể kỳ thi bị tạm dừng do thiếu phôi giấy phép lái xe", chị Ly bày tỏ lo ngại.

Một số địa phương đang thiếu hụt phôi giấy phép lái xe.

Liên quan tới vấn đề này, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận với PV Dân Việt, có nhận được đề nghị của một số Sở GTVT các tỉnh đề nghị cung cấp thêm phôi giấy phép lái xe do bị thiếu hụt.



"Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do số lượng học viên thi sát hạch giấy phép lái xe tăng cao tại một số địa phương. Hiện nay, Cục đang làm việc với nhà cung cấp để tháo gỡ những khó khăn này", ông Thống cho biết.

Theo ông Thống, việc cấp phát phôi được phân bổ về các địa phương theo nhu cầu và dự báo của từng địa phương. Song do nhu cầu tăng cao đột biến không dự đoán kịp, nên một số Sở hạn chế cấp mới và để dành cho việc cấp đổi giấy phép lái xe hết hạn.

Đối với thông tin về Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, trong đó quy định mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe có chỉ định "xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở", ông Thống cho hay: "Đây là quy định do Bộ Y tế ban hành và đang được lấy ý kiến sửa đổi do không phù hợp".

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe đã được phân cấp về các địa phương. Một số Sở GTVT đang thiếu mực in do làm thủ tục đấu thầu chậm, một số nơi đấu thầu xong thì nhà thầu lại không đủ điều kiện cung cấp nên dẫn tới thiếu nguyên liệu in cấp giấy phép lái xe.

Cụ thể, việc đấu thầu phải tuân theo quy định cụ thể của pháp luật và các địa phương. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, phía Cục cũng đề nghị các Sở GTVT có thể linh hoạt như "mượn" trước mực in của những nơi đã đấu thầu xong có nguồn nhiều và hoàn trả sau khi đấu thầu thành công. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, để cung cấp thêm phôi cũng phải thực hiện các thủ tục theo quy định, nên cũng sẽ dẫn đến chậm trễ trong một thời gian đối với việc cấp hay đổi bằng cho người dân. Dù vậy, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đây chỉ là tình trạng cục bộ tại một số địa phương. Về cơ bản việc phân cấp giấy phép lái xe về các địa phương đang triển khai tốt, Cục Đường bộ chưa ghi nhận thêm các trường hợp khó khăn khác.