Người phụ nữ ẵm trẻ nhỏ bị kẻ cướp dây chuyền kéo lê gần 10m

Hiện trường người phụ nữ mua bánh mì bị 2 tên cướp giật dây chuyền. Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 12/4, thượng tá Lê Văn Phước, Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa cho biết, hiện trinh sát hình sự huyện đang phối hợp điều tra truy xét 2 tên cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đang mua bánh mì ngay ngã tư, làm nạn nhân té ngã chấn thương.

Qua trích lục, biển số xe 2 tên cướp đang sử dụng là số giả nên gặp nhiều khó khăn khi lần ra dấu vết.

Trước đó, khoảng 7h28 ngày 11/4, chị Chung (35 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) ẵm đứa bé trên tay đứng mua bán bánh mì ngay giao lộ ngã tư chợ Thạnh Hóa. Thời điểm này, khu vực nơi đây vắng phương tiện qua lại, sau đó xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy kè sát vào lề.

Người bán bánh mì tưởng họ ghé mua, chưa kịp hỏi, bất ngờ tên ngồi sau đưa tay giật sợi dây chuyền chị Chung đeo trên cổ. Do sợi dây chuyền trọng lượng lớn nên không đứt, chúng kéo lê nạn nhân xuống mặt đường gần 10m rồi buông ra bỏ chạy về hướng quốc lộ N2 đi huyện Đức Hòa.

Chị Chung bị xây xát hai cánh tay, đầu gối, còn cháu nhỏ an toàn, sợi dây chuyền không bị mất.

Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến hỗ trợ nhưng không đuổi kịp đối tượng gây án.

Thượng tá Phước cho biết, ngay sự việc xảy ra Công an huyện Thạnh Hóa điện báo Công an huyện giáp ranh và truy theo hướng huyện Đức Hòa về huyện Hóc Môn (TP.HCM) nhưng do dùng xe biển số giả, chúng đã trốn thoát. Thạnh Hóa là huyện vùng sâu của tỉnh Long An, nơi ít xảy ra vụ cướp giật tài sản hàng chục năm qua.