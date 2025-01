Ghi âm lời hứa trả lại số tiền 1 tỷ 294 triệu đồng từ ông C đối với bà Trang, nhưng hiện tại ông C "bặt tin". Clip: Chinh Hoàng

Hứa giúp đòi lại quyền lợi trong công việc, nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 30/12, bà Trang cho biết, đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Long An, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, tố ông N.D.C (TP.Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" là số tiền 1,294 tỷ đồng của mình.

Nội dung trao đổi giữa ông C và bà Trang về lời hứa giúp bà Trang và hơn 200 công nhân ở Công ty mía đường Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: T.T

Cụ thể, theo đơn cầu cứu của bà Trang, năm 2017, Cục thi hành án Dân sự tỉnh Long An kê biên bán đấu giá Công ty CP Mía Đường Hiệp Hòa để trả nợ theo các bản án.

Cho rằng có vấn đề trong quá trình kê biên bán đấu giá của Cục thi hành án Dân sự tỉnh Long An, bà Trang (lúc bấy giờ là trợ lý lãnh đạo Công ty CP Mía Đường Hiệp Hòa) đã làm đơn kiến nghị, cầu cứu khắp nơi.

Thời điểm đó, bà Trang được bạn bè giới thiệu gặp ông N.D.C, và ông C. hứa sẽ giúp bà Trang.

Tuy nhiên, theo lời bà Trang, ông C. không thực hiện như lời đã hứa mà cầm số tiền 1,294 tỷ đồng của mình (số tiền này bà Trang cho biết ông C tạm ứng để đi lại, lo công việc). Thấy thời gian dài công việc không được giải quyết, bà Trang đã đòi lại số tiền kể trên đối với ông C.

"Khoảng tháng 1/2021 ông C. có gọi cho tôi hứa trả tiền vào cuối năm Âm lịch (tức cuối năm 2020, có file ghi âm). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại ông C. vẫn bặt tin, không trả tiền cho tôi, chặn luôn số điện thoại cùng với các thông tin liên lạc liên quan đến tôi", bà Trang nói.

Tháng 3/2022, bà Trang làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an huyện Đức Hòa, đề nghị xác minh, điều tra, làm rõ đối với hành vi của ông C.

Bà Trang cho biết thêm, Công an huyện Đức Hòa đã cử cán bộ điều tra, xác minh, làm việc với những người liên quan để chứng minh ông C. có ứng tiền của bà; đồng thời thu thập sao kê ngân hàng khi bà Trang chuyển tiền cho ông C.

Mong lấy lại số tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt

Ở diễn biến có liên quan, ngày 3/5/2024, bà Trang tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm đối với ông C. đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Đến ngày 10/5, bà Trang nhận được phiếu chuyển đơn của Cục Cảnh sát hình sự chuyển đơn cho Công an tỉnh Long An giải quyết. Công an tỉnh Long An sau đó đã chuyển đơn này về cho Công an huyện Đức Hòa xử lý, cho rằng sự việc này thuộc thẩm quyền của Công an huyện.

Sao kê chyển khoản của bà Trang gửi đến ông C vì tin lời ông C sẽ đòi lại được quyền lợi cho bà và hơn 200 công nhân. Ảnh: T.T

Ngày 24/12, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, Thượng tá Huỳnh Văn Trinh đã ký thông báo số 475/TB-CAH-ĐTTH về việc giải quyết đơn cho bà Trang với nội dung Công an huyện đã tiến hành xác minh theo đơn của bà Trang. Nhưng cũng ngày này, theo Công an huyện Đức Hòa, bà Trang viết đơn xin rút tố giác tội phạm đối với ông C. Vì vậy, Công an huyện Đức Hòa cho biết, kết thúc việc xác minh đơn.

Liên quan đến việc rút đơn tố giác của bà Trang, một cán bộ Công an huyện Đức Hòa giải thích, đơn tố giác gửi tháng 3/2022 của bà Trang đã lên tin báo, tạm đình chỉ, bà Trang phải rút đơn mới vì nội dung trùng với đơn cũ (gửi tháng 3/5/2024), để Công an huyện Đức Hòa có cơ sở khôi phục đơn cũ (3/2022), có hướng giải quyết cho bà.

Hiện, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận ngày 1/1/2025, Công an huyện Đức Hòa đang trong quá trình hồi phục đơn tố giác cũ, để giải quyết tố giác theo yêu cầu của bà Trang.

Bà Trang chia sẻ: "Tôi đồng ý với cách giải quyết của Công an huyện Đức Hòa, đã rút đơn mới, chờ phục hồi lại đơn cũ. Nhiều năm qua, tôi khốn đốn với số tiền có nguy cơ bị mất".