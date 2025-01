Clip và hình ảnh công an khám nhà riêng của bà Chu Thị Thành và trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức

Theo lãnh đạo phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An, địa phương chỉ biết sự việc công an đến khám nhà bà Chu Thị Thành còn lý do cụ thể thì không rõ. Công an phường Vinh Tân cũng chỉ có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng 15h ngày 3/1, lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành công việc khám xét tại nhà riêng và trụ sở Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: C.Th