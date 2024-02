Người Sài Gòn chi bộn tiền sắm vàng trước Tết

Theo Cục Thống kê TP.HCM, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1 tại TP.HCM ước đạt 49.335 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Hầu hết các nhóm hàng đều có doanh thu tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nổi lên là 3 nhóm hàng có tỷ trọng cao nhất, mức tăng lần lượt là lương thực, thực phẩm tăng 8,8%; hàng đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 16,4%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 18,7%.

Như vậy, vàng bạc đá quý là nhóm hàng có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong tháng 1 tại TP.HCM, mức tăng cao hơn cả nhóm lương thực, thực phẩm và đồ gia dụng.

Nhiều người tranh thủ sắm vàng trước Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Sau cơn sốt vàng những ngày cuối cùng của năm 2023 và sự điều tiết từ Ngân hàng Nhà nước, giá vàng tuy bớt diễn biến nóng nhưng vẫn duy trì ở mức giá cao ở vùng 76-78 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Với nhu cầu vàng trước Tết tăng cao và lo ngại giá vàng tiếp tục tăng, nhiều người tranh thủ mua.

Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 1 ước đạt 10.620 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu ăn uống ước đạt 9.116 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,8%, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 1/2024 ước đạt 2.604 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Sự kiện “Tết Việt xưa và nay” là một hoạt động nổi bật để quảng bá văn hóa, ẩm thực và phong tục ngày Tết cổ truyền Việt Nam đến du khách khi tới TP.HCM, góp phần kích cầu du lịch khởi sắc.

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác trong tháng ước đạt 40.682 tỷ đồng, giảm 2,9% so với tháng trước và tăng 39,2% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 61%, giảm 3,5% so với tháng trước và tăng 43,8% so với cùng kỳ.

Sức mua hàng hóa Tết tại TP.HCM tăng dần trong những ngày sát Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Theo cơ quan thống kê, tháng 1 là tháng trước Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm của người dân có xu hướng tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước đạt 103.241 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Mức tăng so với tháng trước chủ yếu từ hoạt động bán lẻ hàng hóa do đây là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm, nhiều siêu thị và cửa hàng thực hiện chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết, ngay từ những tháng đầu năm 2023, TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Đến nay, các hệ thống phân phối trên địa bàn duy trì và đảm bảo khả năng cung ứng phục vụ xuyên suốt cho người dân.