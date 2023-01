Bắt đầu được nghỉ, người Sài Gòn đua sắm Tết, siêu thị tuyên bố mở cửa tới nửa đêm

Sáng sớm 19/1 (tức 28 tháng Chạp), ngay từ khi vừa mở cửa, siêu thị Emart Gò Vấp (quận Gò Vấp) đã nhộn nhịp người đến mua sắm. Nhiều khu vực bên trong siêu thị, nhất là nơi tập trung bánh mứt, thực phẩm tươi sống, giò chả… khách hàng đều nối đuôi nhau. Đây cũng là các mặt hàng được gom nhiều nhất trong những ngày cận Tết.



Đua nhau mua sắm Tết

Xếp hàng chờ đến lượt cân mứt Tết tại siêu thị Emart Gò Vấp, chị Lê Thu (ngụ quận Gò Vấp) cho biết năm nay phải sắm Tết trễ vì cơ quan làm việc hết ngày 27 tháng Chạp.

“Thời điểm này, tôi chỉ chủ yếu mua thực phẩm chế biến, một ít bánh kẹo đủ dùng trong mấy ngày Tết. Chiều mai, tôi sẽ đi mua thêm 1-2 kg thịt để làm thịt kho, dồn khổ qua nữa”, chị Lan nói và cho biết năm nay, nhìn chung siêu thị không đến mức quá tải như các năm trước.

Quầy bánh mứt tại siêu thị Emart Gò Vấp không còn chỗ đứng cao điểm Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiều hệ thống siêu thị tại TP.HCM như Co.opmart, Big C, Aeon, MM Mega Market, Satra cũng ghi nhận sức mua tăng vọt vào giai đoạn cận Tết.

Bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Giám đốc trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Tân Phú (quận Tân Phú) cho biết lượng khách đến trung tâm trong tuần này tiếp tục tăng từ 10-15% so với một tuần trước do nhiều người đi làm, cận Tết mới bắt đầu đi mua sắm. Nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn này cũng tăng mạnh đối với các sản phẩm thời trang, đồ bếp, đồ dùng trang trí nhà cửa.

“Số lượng khách so với năm 2022 có tăng nhẹ. Khách hàng có xu hướng mua nhiều trong một lần. Giá trị giỏ hàng tăng, sức mua nhìn chung cũng tăng khoảng 10% so với năm 2022 và tăng 2-3 lần so với ngày thường”, bà Thanh nói.

Bánh kẹo các loại đã vơi nhiều trên quầy kệ do đây là mặt hàng được khách chốt mua từ khá sớm. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện MM Mega Market cũng cho biết sức mua vài ngày qua tăng gần 200% so với ngày thường. Siêu thị này tăng cường nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền và cung cấp cả cành đào tại các siêu thị ở TP.HCM.

Theo đại diện hệ thống bán lẻ Satra, hiện đang trong giai đoạn cao điểm nhất của mua sắm Tết. Sức mua tại các điểm bán thuộc hệ thống đã có tín hiệu tốt hơn so với dự đoán từ 25 tháng Chạp, tăng khoảng 10%.

“Đối với giỏ quà tết, mức giá từ 500.000 - 700.000 đồng được chọn mua nhiều. Riêng phân khúc quà tặng cao cấp, năm nay người dân có xu hướng chọn quà dạng hộp đồng thời chọn sản phẩm có giá trị cao và hàng nhập khẩu. Nhóm khách hàng này năm nay cũng có xu hướng tăng hơn năm ngoái” - đại diện Satra chia sẻ.

Siêu thị mở cửa tới nửa đêm

Dự kiến sức mua tại các siêu thị sẽ tiếp tục tăng cao trong hai ngày 28-29 Tết, vì vậy, nhiều siêu thị đã tăng cường thời gian hoạt động theo hướng mở sớm, đóng trễ và tăng cường thêm nhân viên.

Toàn hệ thống bán lẻ Satra sẽ tăng cường thời gian phục vụ khách hàng, mở cửa phục vụ đến 23 giờ, 24 giờ tuỳ theo khu vực… Các siêu thị Satra, Satrafoods còn tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mãi với nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 49%. Mùng 1 Satra tạm nghỉ và bắt đầu bán lại từ mùng 2 Tết.

Các siêu thị Aeon hoạt động xuyên Tết. Ảnh: H.Phúc

Từ nay đến 29 Tết, các siêu thị Co.opmart tại TP.HCM mở cửa từ 6h - 22h. Ngày 30 Tết phục vụ từ 6h sáng đến 12h trưa. Các siêu thị Co.opmart tại TP.HCM hoạt động lại từ mùng 2 Tết và mở bán đến 12h trưa.

Lịch hoạt động Tết của các siêu thị GO!, Big C, Tops Market trong những ngày trước Tết là từ 7h đến 23h. Ngày 30 Tết, siêu thị mở cửa từ 7h và đóng lúc 14h. Mùng 1 tạm nghỉ. Các siêu thị thuộc hệ thống Central Retail mở lại từ mùng 2 Tết (10h - 22h) và hoạt động theo khung giờ bình thường từ mùng 3 Tết.

Các siêu thị MM Mega Market mở cửa từ 6h sáng đến 23h mỗi ngày, chỉ nghỉ mùng 1 Tết.

Siêu thị Emart Gò Vấp hoạt động đến 23h, Emart Sala hoạt động đến 22h. Ngày 30 Tết, cả hai siêu thị mở cửa từ 6h sáng tới 12h trưa. Emart nghỉ Tết hai ngày (mùng 1 và mùng 2), hoạt động trở lại bình thường mùng 3.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi dịp Tết, hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon tăng thời gian hoạt động dịp Tết. Từ nay đến 29 Tết, các siêu thị Aeon mở cửa sớm lúc 7h và đóng cửa muộn lúc 23h, và mở cửa xuyên Tết (30 Tết hoạt động tới 19h và mùng 1 Tết mở cửa 11h). Từ mùng 2 Tết, các siêu thị Aeon hoạt động theo khung giờ bình thường.