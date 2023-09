Tối 13/9, Công an huyện Thủ Thừa cho biết, tin báo có người nhảy từ cầu An Hóa xuống kênh Thủ Thừa là không chính xác. Hiện người sử dụng xe máy đậu ven bờ kênh đã về nhà và đến Công an thị trấn Thủ Thừa để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, nhiều người dân điện báo Công an thị trấn Thủ Thừa nghi có người nhảy xuống dòng nước sâu đoạn khu vực cầu An Hòa thuộc khu phố Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa.

Trên bờ kênh có chiếc xe máy biển số 62G1.157xxx cùng đôi dép còn mới.

Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An kiểm tra giấy tờ trong cốp xe 62G1.157.87 nghi có người nhảy xuống sông. Ảnh: Thiên Long

Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra trong cốp xe, giấy tờ xe, đồng thời tham gia cứu nạn, cứu hộ...

Thời điểm này thân nhân anh Q cũng có mặt, sau đó cung cấp thông tin cho cơ quạn chức năng để truy tìm dấu vết.



Điều khá bất ngờ, một giờ sau, N.X.Q xuất hiện ở nhà trong trạng thái bình thường. Công an đã mời anh Q cùng thân nhân lấy lời khai.