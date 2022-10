Sau hơn hai năm bị hạn chế, nghiên cứu mới cho thấy hầu hết người Úc đều muốn đi du lịch và chi tiêu ở nước ngoài bằng mọi giá. Hai phần ba dân số sẽ đi du lịch, mua sắm, đầu tư hoặc chi tiền ở nước ngoài, mặc dù đồng đô la Úc đang giảm.

Đồng đô la Úc đã thử nghiệm mức thấp mới trong những tuần gần đây, giảm xuống còn 0,65 cent USD sau khi khởi đầu mạnh ở mức 0,73 cent USD vào tháng 1/2022. Money Transfer Comparison, một trang web so sánh toàn cầu cho phép người Úc tìm kiếm tỷ giá chuyển tiền tốt nhất, được ủy quyền khảo sát của một hội đồng độc lập gồm 1.000 người Úc để tìm hiểu xem đô la Úc giảm và tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chi tiêu ở nước ngoài của họ.

Người Úc không ngại chi tiêu cho du lịch, mua sắm ở nước ngoài dù lạm phát tăng. (Ảnh: IT).

Từ cuộc khảo sát, Money Transfer Comparison nhận thấy rằng chuyển động của đô la Úc ít tác động đến thói quen chi tiêu ở nước ngoài của người Úc. Nếu đồng đô la liên tục giảm trong 12 tháng tới, gần 2/3 (61%) số người được hỏi cho biết họ sẽ tham dự bất kỳ chuyến du lịch nước ngoài, mua sắm, đầu tư và chi tiền đã lên kế hoạch nào. Ngược lại, nếu đồng đô la tăng giá, 82% người Úc sẽ có động lực để chi tiêu ở nước ngoài theo những cách này.

Người trẻ Úc mạnh tay chi tiêu cho du lịch nước ngoài

Cụ thể, nhu cầu đi du lịch quốc tế mạnh mẽ không bị dao động trước những thay đổi đáng kể về tài chính. Cuộc khảo sát cho thấy 62% người được hỏi sẽ đi du lịch nước ngoài nếu đồng đô la tiếp tục giảm trong 12 tháng nữa, trong khi 70% sẽ có động lực đi du lịch nếu đồng đô la trở nên mạnh hơn so với các đồng tiền khác.

Bất chấp thu nhập và giá trị ròng của họ thấp hơn, những người Úc trẻ tuổi có nhiều khả năng tiếp tục các kế hoạch du lịch quốc tế bất chấp chi phí tăng lên. Trên thực tế, khả năng bỏ đi du lịch quốc tế do chi phí tăng theo độ tuổi: 42% người được hỏi từ 55 tuổi trở lên sẽ từ bỏ các kỳ nghỉ ở nước ngoài, so với chỉ 37% ở những người từ 35 đến 54 tuổi và 33% từ 18 đến 34 tuổi do đô la ngày càng tăng.

Alon Rajic, người sáng lập và giám đốc điều hành Money Transfer Comparison, cho biết: "Không giống như các giai đoạn kinh tế trước đây đã chứng kiến ngành du lịch bị ảnh hưởng khi đồng đô la Úc suy yếu, người Úc dường như không dao động trong mong muốn đi du lịch và chi tiêu nước ngoài trong đợt giảm này. Mặc dù dữ liệu cho thấy sẽ có một số tác động, nhưng thật vui khi biết rằng nó sẽ không đủ đáng kể để tạo ra một cuộc khủng hoảng trong ngành du lịch.

Du khách Úc tại Indonesia. (Ảnh: IT).

Trong khi nền kinh tế Úc có thể không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi động lực chi tiêu quốc tế khi đồng đô la Úc sụt giảm, việc nó suy yếu có thể sẽ mang lại sự gia tăng du lịch trong nước Úc từ các quốc gia như Mỹ, nơi đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về sức mua của họ."

Đồng đô la liên tục giảm gây áp lực lớn hơn đằng sau lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đều đặn. Tuy nhiên, Money Transfer Comparison cho thấy rằng mặc dù đồng đô la giảm nhưng vẫn có mong muốn tiếp tục mua các sản phẩm ở nước ngoài. 63% số người được hỏi nói rằng họ sẽ tiếp tục mua các sản phẩm ở nước ngoài nếu đồng đô la tiếp tục giảm trong 12 tháng tới.

Người Úc đã chứng tỏ mình là người hào phóng, vì một tỷ lệ rất cao trong số tất cả những người được hỏi (81%) sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền cho gia đình và tổ chức từ thiện ở nước ngoài nếu đồng đô la tiếp tục giảm.

Alon nói: "Người Úc đã thoát khỏi đại dịch với sự tiết kiệm ngày càng tăng và mong muốn chi tiêu sau hơn hai năm hoạt động hạn chế. Điều tích cực là bất chấp những khó khăn kinh tế gần đây, hầu hết người Úc không cảm thấy quá quan tâm đến tiền bạc và có thể tiếp tục đầu tư và mua sắm ở nước ngoài bất chấp lạm phát và tiền tệ giảm.

Trong khi động lực chi tiêu tiết kiệm đại dịch ở nước ngoài diễn ra mạnh mẽ, thì có một yếu tố đáng chú ý là các ngành công nghiệp của Úc có thể hy vọng đón nhận dòng du lịch nước ngoài do đồng đô la suy yếu".