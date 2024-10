Người tự xưng "sư thầy Thích Tâm Phúc" chấp nhận hình phạt 8 năm tù

Ngày 9/10, TAND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc (người tự xưng thầy Thích Tâm Phúc).

Theo đó, Nguyễn Minh Phúc rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận mức án 8 năm tù, để sớm được đi thi hành án.

Hồi tháng 8, TAND huyện Củ Chi xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt ông Phúc mức án 8 năm tù về 2 tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người tự xưng "sư thầy Thích Tâm Phúc" rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án 8 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng.

Phúc có thời gian dài tự xưng là "sư thầy Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương ở huyện Củ Chi". Từ năm 2021, người này gây chú ý khi nhiều trang mạng xã hội đăng video với nội dung ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, hột vịt lộn... và có những phát ngôn gây sốc, phản cảm.

Theo hồ sơ, năm 2021, bà L.T.H.T mua một thửa đất diện tích 420,3m2 ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa. Sau đó, bà T thông qua nhiều người "có mối quan hệ" nhờ làm thủ tục tách thửa, trong đó có ông L.V.V.

Ông V đứng ra tìm người có khả năng tách thửa cho bà T nhưng không thành. Đến đầu tháng 10/2022, ông V. gặp và thỏa thuận với bị cáo Nguyễn Minh Phúc làm thủ tục tách 1 thửa đất thành 2 thửa cho bà T.

Trên thực tế, Phúc không có khả năng làm thủ tục tách thửa cũng như không quen biết với cá nhân hay cơ quan có thể làm thủ tục này. Tuy vậy, do từng nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả nên Phúc nhận lời ông V. với chi phí 135 triệu đồng.

Ông V. không biết Phúc có ý định làm giấy tờ giả, nên tin tưởng và chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phúc số tiền 20 triệu đồng để làm thủ tục. Sau đó, Phúc liên hệ 2 tài khoản Zalo, thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thửa với thông tin, số liệu từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà T.

Ngày 8/2/2023, ông V đưa bà T đến nhà Phúc, giao cho bị cáo 50 triệu đồng và nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà T sau khi nhận giấy tờ đất từ Phúc đã phát sinh nghi ngờ tính pháp lý nên đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi kiểm tra, và biết là giả nên trình báo công an.

Từ tháng 8/2023, Phúc bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 16/11/2023, Phúc trở về thì bị Công an huyện Củ Chi mời làm việc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo Phúc, công an thu giữ 10 giấy tờ đất, trong đó 1 giấy tờ gốc của bà T và 9 giấy tờ đất giả (trong đó 5 giấy giả nhằm lừa bà T, 4 giấy còn lại do Phúc làm nhưng chưa sử dụng).