Người Việt ở Nhật: Thương tiếc cựu Thủ tướng Abe Shinzo và bất an về tương lai

Chiều qua 8/7, vừa bước chân vào văn phòng, người đồng nghiệp lớn tuổi với vẻ mặt buồn bã thông báo cho tôi: "Cháu biết tin gì chưa, cựu Thủ tướng Abe vừa bị bắn đấy. Không thể tin chuyện này có thể xảy ra ở Nhật".



Tôi đứng sững người bởi thông tin cực kỳ "sốc" đó và trong lòng trào dâng một nỗi buồn vô hạn.

"Black Friday"

Trước khi đến công ty, tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe sếp "chỉ bảo" vì lỗi công việc hôm trước và còn trêu đùa chồng rằng "Black Friday" – "Thứ Sáu đen tối" tới rồi.

Vậy mà không ngờ ngày thứ 6 hôm nay lại u ám theo một cách không ai có thể ngờ tới.

Một màn hình TV ở Tokyo đưa tin về vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe

Người đồng nghiệp Ishikawa của tôi chưa hết ngỡ ngàng, chia sẻ:"Đọc tin mà anh không thể tin được ở Nhật lại có chuyện như thế này. Với anh, Thủ tướng Abe là một người đáng kính và để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất trong tất cả các đời Thủ tướng. Thực sự buồn và bất an!"

Đang công tác tại Việt Nam, chồng tôi cũng bàng hoàng trước thông tin cựu Thủ tướng Abe bị bắn. Anh trò chuyện với cấp trên người Nhật cùng công ty và được chia sẻ rằng, không ngờ ở Nhật lại có vụ ám sát chính khách như thế này. Hiện tại Nhật sắp diễn ra bầu cử. Việc cựu Thủ tướng Abe ủng hộ ứng viên của đảng nào sẽ ảnh hưởng rất lớn tới phiếu bầu nên đây có thể là lý do ông Abe bị ám sát.

Cũng chung tâm trạng ngỡ ngàng, cậu bạn người Bình Thuận của tôi trao đổi qua tin nhắn: "Hơi bị sốc luôn Thúy ạ. Nghe anh bạn người Nhật của mình nói, viên đạn khá tân tiến. Khi bắn ra sẽ chia thành 3 mảnh nên xác suất trúng người sẽ cao hơn, chứng tỏ đây là kế hoạch được chuẩn bị từ lâu và kỹ lưỡng. Hung thủ có thể là do các đảng đối lập đứng sau, có thù hận với các chính sách của cựu Thủ tướng Abe từ trước. Cộng thêm gần đây kinh tế Nhật bất ổn, vật giá leo thang mà thu nhập của người dân không thay đổi, cũng chưa thấy Chính phủ có động thái hỗ trợ gì một cách cụ thể cũng có thể góp phần dẫn tới động cơ của hung thủ. Mình thấy rất thương và đồng cảm. Cảm nhận của mình cựu Thủ tướng Abe là một vị Thủ tướng tốt và thân thiện".

Vụ tấn công nhằm vào cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã khiến cả nước Nhật vô cùng sững sờ. Tất cả các kênh truyền hình hầu như dừng các chương trình giải trí và chỉ tập trung đưa tin về diễn biến vụ việc. Trang nhất các tờ báo điện tử cũng đồng loạt đưa tin vụ việc cựu Thủ tướng bị ám sát. Ngay cả mấy đứa trẻ ở bể bơi khi tôi đến đón con trai cũng bàn tán:" Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn đấy. Sợ thật".

Tương lai khó đoán định

Không ai có thể ngờ rằng ở một đất nước có luật kiểm soát sử dụng súng nghiêm ngặt và tỉ lệ tội phạm dùng súng thấp nhất thế giới lại có thể xảy ra một vụ việc chấn động đến vậy.

Chồng tôi tâm sự:"Ở Nhật không được phép sử dụng súng, việc sử dụng phải được cấp phép nên vụ việc lần này có thể khiến tương lai nước Nhật trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Anh lo sợ là tình hình sẽ ngày càng rối ren hơn".

Phản ứng của cộng đồng người Việt ở Nhật trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Cậu bạn Bình Thuận cũng chia sẻ:" Súng ở đâu ra trên đất Nhật? Mình sống ở Nhật đã gần 10 năm luôn cảm thấy an toàn đến nỗi, vụ việc vừa xảy ra là ở Mỹ hay ở Nga. Vụ việc lần này khiến mình có khá nhiều lo lắng cho tương lai. Sợ là có thể ảnh hưởng đến cả tình hình chính trị của Đông Nam Á và các nước khác nói chung, vì Nhật là một quốc gia top đầu thế giới".

Theo trang Honto, một trang tin của người Việt tại Nhật, vụ việc lần này khiến người dân quan ngại về cách vận động bầu cử truyền thống của giới chính trị Nhật (như ra đường kêu gọi, gặp mặt người dân), và cả vấn đề an ninh, vốn được cả thế giới ca ngợi.

Cá nhân tôi 5 năm qua luôn cảm thấy an toàn và bình yên khi sống ở một đất nước hiện đại và có luật pháp nghiêm ngặt. Đôi khi tôi còn cảm thấy đất nước này an toàn đến nỗi đi ra ngoài không cần khóa cửa, xe không cần khóa và đồ để quên hoặc bị rơi ở đâu gần như 90% tôi có thể tìm lại được. Vậy mà vụ xả súng ngày hôm nay đã khiến suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi.

Không ở đâu là an toàn tuyệt đối và liệu những vụ việc đau lòng như thế này còn xảy ra không khi những kẻ xấu luôn ở trong bóng tối? Tương lai nước Nhật sẽ ra sao, khủng hoảng gì sẽ ập tới khi một vị lãnh đạo đáng kinh như cựu Thủ tướng Abe bị ám sát? Chúng tôi, những người nước ngoài đang sống ở Nhật liệu có thể an toàn ở lại hay nên trở về quê hương? Vân vân và vân vân, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và bất giác tôi cảm thấy bất an vô cùng!

Nhưng dù có lo lắng, bất an, trên tất cả, khi thoạt nghe tin dữ về ông, người dân Nhật và những người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật như tôi đều cầu mong có một phép màu nào đó đến với vị cựu Thủ tướng đáng kính.

Nhưng phép màu đã không xảy ra. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã ra đi mãi mãi!

Hai trang Facebook lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật là Sugoi và Cộng đồng Việt Nhật cũng cập nhật liên tục về vụ việc. Và mới đây nhất, trước thông báo chính thức về việc cựu Thủ tướng đã không còn, rất nhiều người dùng đã để lại những chia sẻ đầy xót xa.

Đây là cú sốc rất lớn với một nước Nhật luôn yên bình và câu hỏi về tương lai nước Nhật ra sao vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.