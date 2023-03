Người Việt trải nghiệm thực tế Honda CR-V 2023, những thay đổi chất lượng này được mong chờ

Honda CR-V 2023 thế hệ thứ 6 được trình làng thị trường quốc tế lần đầu vào năm 2022 với sự thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài. Mẫu xe này được người dùng đón nhận nhờ cải tiến mạnh mẽ theo hướng lịch sử, chỉn chu hơn.

All New Honda CR-V sẽ mang đến nhiều sự cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc Crossover hạng C trong thời gian tới khi về Việt Nam.

Người Việt trải nghiệm Honda CR-V 2023

Sau một thời gian ra mắt, Honda CR-V 2023 đã mở bán chính thức ở Mỹ và một Youtuber người Việt đã có cơ hổi trải nghiệm với Honda CR-V 2023, thực sự những thay đổi của xe rất chất lượng.

Ở thế hệ thứ 6, Honda CR-V được gia tăng kích thước với chiều dài tăng gần 70 mm, chiều rộng lớn hơn 10 mm. Đặc biệt, cột A của xe thay đổi giúp chiều dài cơ sở xe tăng 40,5 mm giúp gia tăng không gian khoang nội thất.

Honda CR-V 2023 với ngoại thất đầy hiện đại. Ảnh Hộp số.

Theo đó, ngoại hình của Honda CR-V lấy nhiều cảm hứng từ "người anh em" Passport Trailsport với đầu xe là tản nhiệt cỡ lớn, cản trước có 2 hốc gió tạo hình khá lạ với chất liệu nhựa giả crom. Trong khi đó, đèn pha LED thích ứng chia khoang xuất hiện kèm dải LED định vị ban ngày mới mẻ.

Bên hông xe, Honda CR-V 2023 dùng mâm 19 inch 5 chấu sơn đen với bản thể thao, gương rời khỏi trụ A. Đuôi xe là cặp đèn hậu với tạo hình sắc nét và hiện đại hơn. Ấn tượng với phần đuôi là cặp đèn hậu LED với đồ họa mới mang đến cho xe sự tinh tế

Nội thất Honda CR-V 2023 đầy lịch lãm

Anh chàng Youtuber người Việt này tiếp tục bị ấn tượng với khoang nội thất của Honda CR-V 2023 với sự lịch lãm, sang trọng và chỉn chu trong từng chi tiết

Khu vực bảng táp-lô của Honda CR-V 2023 giữ nguyên thiết kế của Civic với cửa gió điều hòa dạng mắt lưới tổ ong. Màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây 15W, dàn 12 loa Bose...

Nhà sản xuất công bố, Honda đã cải tiến khung gầm xe so với đời cũ để mang lại độ ổn định tốt hơn và tiện nghi tốt hơn bên trong cabin. Cửa gió điều hòa dạng vân lưới, bệ điều khiển có cần số mới và phanh tay điện tử được tích hợp.

Khoang nội thất của Honda CR-V 2023. Ảnh Hộp số.

Ở Mỹ, Honda CR-V 2023 chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi và người dùng Việt vẫn mong chờ xe tiếp tục có 7 chỗ ngồi như bản hiện hành khi mở bán. Nhờ chỉ có 5 chỗ ngồi nên không gian phía sau xe rộng rãi.

Honda CR-V 2023 sẽ có gói an toàn Honda Sensing gồm nhiều công nghệ như: Đèn pha thích ứng, cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng...

Dưới nắp ca-pô, Honda CR-V 2023 dùng động cơ 1.5L tăng áp 4 xy-lanh nâng cấp cho công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 243 Nm ghép nối cùng hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh.

Ngoài ra, các bản Sport và Sport Touring cao cấp tùy chọn động cơ 2.0L 4 xy-lanh chu kỳ Atkinson vận hành cùng 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm.

Dự kiến, Honda CR-V 2023 sẽ về Việt Nam vào đầu năm sau nhằm gây ra những thách thức với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson... Honda CR-V 2023 ra mắt Thái Lan là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á trong tháng 3 này.