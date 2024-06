Người xưa dặn: "3 cây cảnh "chiêu ma" đến nhà, gia đình xui xẻo, dễ chuốc họa vào thân"

Vậy 3 cây cảnh mà người xưa cho rằng có liên quan đến việc "chiêu ma" là gì vậy.

Cuộc sống hiện địa, ngày càng có nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà, ngoài sân. Mọi người thường thích những cây cảnh khỏe mạnh, nở những bông hoa xinh đẹp, duyên dáng.

Tuy nhiên, người xưa cho rằng, có 1 số loài được gọi là cây cảnh "chiêu ma", không nên trồng trong nhà. Ví dụ như cà độc dược, bỉ ngạn, hay cả trầu bà.

Người xưa cho rằng, một số cây cảnh có thể rước họa cho gia đình, khiến sức khỏe của mọi người ảnh hưởng. Ảnh minh họa growingrevolution

Mặc dù những lý do cho rằng những cây cảnh này "chiêu ma" có thể quá phóng đại. Nhưng từ góc độ khoa học, những cây cảnh này có một số tính chất đặc biệt và những mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe con người.

Do đó, người xưa thường rất kiêng kỵ việc giữ những loại cây này ở nhà. Người xưa cho rằng, chúng có thể rước họa cho gia đình, khiến sức khỏe của mọi người ảnh hưởng.

Loài cây bí ẩn này có nhiều truyền thuyết từ xa xưa. Ảnh minh họa Min.news

1. Người xưa dặn không trồng cà độc dược trong nhà kẻo mang họa

Đây là loài cây cảnh thân thảo, có tên gọi khác là mạn đà la, tên khoa học là Datura metel, thuộc họ Cà. Cây cảnh này chủ yếu mọc ở nơi hoang dã...

Tuy nhiên, loài hoa này có bông lớn, giống như những cây kèn trompet chĩa xuống đất, màu sắc vàng, hồng, trắng khá rực rỡ nên nhiều người vẫn ưa thích trồng trước sân nhà.

Loài cây bí ẩn này có nhiều truyền thuyết từ xa xưa. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, nó được coi là biểu tượng của Poseidon, vị thần biển cả, đại diện cho quyền lực và sự huyền bí.

Ngoài ra, cây cảnh này còn chứa chất độc gây ảo giác mạnh. Ảnh minh họa Min.news

Ở châu Âu thời trung cổ, người ta loài hoa này, thậm chí còn cho rằng chúng và vật nuôi của các pháp sư. Những truyền thuyết này đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc về sự nguy hiểm và bí ẩn của cây cà độc dược.

Ngoài ra, cây cảnh này còn chứa chất độc gây ảo giác mạnh. Đó là vì cà độc dược có chứa scopolamine gây ảo giác. Scopolamine có tác dụng đối với cơ thể bao gồm giảm bài tiết, làm chậm co bóp dạ dày và ruột, giảm buồn nôn, nôn, chóng mặt do say tàu xe...

Chất này còn có tác dụng gây mê và có khả năng làm mất trí, đưa người ta vào trạng thái thôi miên được mệnh danh là "hơi thở của quỷ" do tác dụng gây mê, gây ảo giác, mất trí nhớ và thôi miên. Vì vậy, đằng sau vẻ đẹp của cây cảnh này tiềm ẩn một mối nguy hiểm chết người.

Cộng thêm toàn thân cây đều có độc nên người xưa khuyên không phù hợp để trồng trong vườn nhà kẻo "chiêu ma" vào nhà. Ảnh minh họa Min.news

Cây cảnh này có nhiều màu sắc khác nhau, và mỗi màu lại mang một ý nghĩa riêng biệt, nhưng tựu chung không có ý nghĩa tốt lành gì.

Chẳng hạn như mạn đà la tím tượng trưng cho nỗi sợ, màu xanh tượng trưng cho sự lừa dối trong tình yêu, màu đen là bóng tối, sự trả thù tình yêu và nỗi uất hận,...

Dù là với màu sắc gì thì ý nghĩa của cây cảnh này nghe rất đáng sợ, không cát lành. Cộng thêm toàn thân cây đều có độc nên người xưa khuyên không phù hợp để trồng trong vườn nhà kẻo "chiêu ma" vào nhà.

Tại mỗi quốc gia, loài hoa này lại mang một ý nghĩa khác nhau. Ảnh minh họa

2. Người xưa dặn: Trồng bỉ ngạn trong nhà quá u buồn

Hoa bỉ ngạn còn có những tên gọi khác là hồng hoa thạch toán, long trảo hoa, cây mạn châu sa hoa,... và tên khoa học là Lycoris Radiata.

Điểm nổi bật của bỉ ngạn chính là những bông hoa mọc thành từng chùm lạ mắt, có 3 màu chính là đỏ, vàng, trắng nhưng phổ biến nhất là màu đỏ.

Tại mỗi quốc gia, loài hoa này lại mang một ý nghĩa khác nhau. Tại Nhật Bản, hoa mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, gắn liền với âm phủ và được coi là loài hoa dẫn đường linh hồn sang thế giới bên kia.

Chính vì vậy, bỉ ngạn là một trong những loài hoa “địa ngục”, không thích hợp trồng trong nhà. Ảnh minh họa

Ở Triều Tiên, bỉ ngạn đại diện cho nỗi nhớ về nhau, Trung Quốc là ưu mỹ thuần khiết, cũng là sự phân ly, khổ đau, vẻ đẹp của cái chết. Tựu chung lại, đây là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng.

Truyền thuyết còn kể lại rằng, cây cảnh này là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống hoàng tuyền. Một khi linh hồn đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, toàn bộ ký ức của linh hồn sẽ gửi hết cho hoa bỉ ngạn.

Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết, cây cảnh này đều thu nhận những hồi ức đó. Chính vì vậy, bỉ ngạn là một trong những loài hoa “địa ngục”, không thích hợp trồng trong nhà.

Người xưa cho rằng nó sẽ hút hơi thở của không gian sống và mang đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và phong thủy. Ảnh minh họa Min.news

Do đó, người xưa tin rằng việc để hoa bỉ ngạn trong nhà sẽ mang lại điều xui xẻo và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình.

Nghiên cứu khoa học cho thấy hoa bỉ ngạn có chứa độc tố, đặc biệt là củ có chất licopirin rất độc. Thành phần này có thể gây nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng khác.

Như vậy, dù loài hoa này đẹp như tranh vẽ nhưng người xưa khuyên chúng ta không thể bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn của nó.

Người xưa cho rằng nó sẽ hút hơi thở của không gian sống và mang đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và phong thủy. Ảnh minh họa homesteadbrooklyn

3. Người xưa dặn: Không trồng quá nhiều trầu bà trong nhà kẻo âm u, ẩm ướt

Cây cảnh này có trong danh sách cây "chiêu ma" có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người. Nhưng người xưa lại cho rằng: "1 cây trầu bà có 7 con ma".

Điều này xuất phát từ khả năng sinh trưởng mạnh mẽ và đặc điểm lá của cây trầu bà. Người xưa cho rằng nó sẽ hút hơi thở của không gian sống và mang đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và phong thủy.

Cây cảnh này thích phát triển trong môi trường ẩm ướt và tối tăm, âm u, có phần giống với môi trường bị ma ám, do đó càng tăng thêm cảm giác sợ hãi lạnh người.

Ngoài ra, màu xanh của lá trầu bà còn tạo thêm nét sinh động và vẻ đẹp cho môi trường ngôi nhà. Ảnh minh họa reddit

Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng cây cảnh trầu bà có tác dụng thanh lọc không khí trong nhà đáng kể.

Nó có thể hấp thụ hiệu quả các chất có hại trong không khí, chẳng hạn như formaldehyde và benzen, đồng thời giải phóng oxy. Ngoài ra, màu xanh của lá trầu bà còn tạo thêm nét sinh động và vẻ đẹp cho môi trường ngôi nhà.



Vì thế, bạn có thể đặt vài chậu trầu bà trong nhà, chỉ đừng trồng quá nhiều, biến nhà bạn thành một khu rừng rậm rạp, gia tăng ẩm ướt, tạo môi trường cho nấm mốc phát triển, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Mặc dù có một số ý kiến không hay về trầu bà nhưng không thể bỏ qua tác động tích cực của nó đối với môi trường gia đình. Ảnh minh họa joyusgarden

Tóm lại, cà độc dược và bỉ ngạn là 2 cây cảnh tuy có hoa rất đẹp nhưng thực sự không thích hợp làm cây cảnh trồng trong nhà do độc tính tiềm tàng của chúng.

Mặc dù có một số ý kiến không hay về trầu bà nhưng không thể bỏ qua tác động tích cực của nó đối với môi trường gia đình.

Khi chọn cây trồng tại nhà, chúng ta nên xử lý mê tín một cách hợp lý và đưa ra lựa chọn dựa trên kiến thức khoa học để đảm bảo một môi trường sống an toàn, tươi đẹp.