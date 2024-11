Người xưa dặn: "4 thứ đặt ở ban công, gia đình xui xẻo, không ốm đau cũng mất tiền"

Người xưa có câu: “Không quét được cái nhà, làm sao xông pha cả thiên hạ". Việc bố trí môi trường trong nhà không chỉ liên quan đến sự thoải mái trong cuộc sống mà còn ảnh hưởng vô hình đến tâm trạng và vận may của chúng ta.

Người xưa cũng dặn: “Ban công dù lớn đến mấy cũng đừng đặt 4 thứ”. Vậy 4 thứ mà người xưa dặn không nên đặt ở ban công là gì vậy?

Điều này xuất phát từ "chân lý": môi trường sống lộn xộn và mất trật tự có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng và hiệu quả làm việc của con người, thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý như lo lắng và trầm cảm.

Người xưa cũng dặn: “Ban công dù lớn đến mấy cũng đừng đặt 4 thứ”. Ảnh minh họa Toutiao

Ban công với vai trò là không gian chuyển tiếp giữa ngôi nhà và thế giới bên ngoài, không chỉ là nơi thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên mà còn là “cửa thoát khí” của phong thủy ngôi nhà nên không nên coi thường cách bố trí ban công.

Chúng ta hãy tìm hiểu 4 thứ mà người xưa khuyên không nên đặt ở ban công là gì nhé!

1. Người xưa nói: Đồ đạc cũ ở ban công, tâm trạng sa sút

Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, nơi ở của chúng ta, đặc biệt là ban công chính là “không gian thở” của ngôi nhà.

Nơi này cũng thường trở thành nơi tích tụ những điều vụn vặt của cuộc sống, như một tấm gương phản chiếu những xáo trộn, bất an trong nội tâm.

Người xưa nói: Đồ đạc cũ ở ban công, tâm trạng sa sút. Ảnh minh họa Toutiao

Hãy thử tưởng tượng khi bước ra ban công, bạn muốn tận hưởng giây phút yên bình và những món quà của thiên nhiên ban tặng nhưng thay vào đó, bạn lại vấp phải một đống đồ đạc cũ kỹ bừa bộn: dụng cụ tập thể dục bụi bặm, quần áo cũ kỹ, chậu hoa bỏ đi...

Những thứ vô dụng này không chỉ chiếm giữ không gian quý giá mà giống như những tầng xiềng xích vô hình, trói buộc tâm hồn khao khát tự do, bình yên của bạn.

Một môi trường lộn xộn và mất trật tự chắc chắn sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của chúng ta và ảnh hưởng đến sự bình yên về tinh thần và thể chất của chúng ta.

Ngược lại, một ban công được chăm sóc cẩn thận, với cây xanh tươi tốt, hoa tràn ngập và một vài đồ nội thất đơn giản và được thiết kế đẹp mắt sẽ trở thành ốc đảo trong thành phố.

Ảnh minh họa Toutiao

Ở đây, bạn có thể đặt điện thoại di động xuống, cầm một cuốn sách lên và thả hồn theo những dòng chữ nhảy múa hay pha một ấm trà ngon, lặng lẽ ngắm mây cuộn và thư thái, cảm nhận thời gian trôi chậm.

Loại ban công này không chỉ là nơi nghỉ ngơi cho cơ thể mà còn là vùng đất thanh tịnh cho tâm hồn, giúp bạn tìm được nơi bình yên cho riêng mình bên ngoài ồn ào, náo nhiệt.

Do đó, người xưa khuyên, dọn dẹp những mảnh vụn ngoài ban công là để trút bỏ gánh nặng trong lòng. Mỗi việc dọn dẹp là một quá trình tự kiểm tra và lựa chọn. Học cách buông bỏ những món đồ không còn cần thiết cũng là học cách hòa giải với chính mình, để cuộc sống trở lại bình dị và trong sáng.

Ngày nay, với sự dồi dào về vật chất, điều chúng ta nên theo đuổi là sự giàu có và tự do của tâm hồn. Bạn cũng có thể bắt đầu dọn dẹp vào cuối tuần này và cho ban công của mình được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Người xưa khuyên, dọn dẹp những mảnh vụn ngoài ban công là để trút bỏ gánh nặng trong lòng. Ảnh minh họa Toutiao

Hãy phân loại những món đồ đã lâu không sử dụng, hoặc đem tặng, tái chế hoặc vứt đi, chỉ để lại những món đồ thực sự khiến bạn cảm động. Bạn sẽ thấy rằng với diện mạo mới của ban công, tâm trạng của bạn sẽ trở nên thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Thoát khỏi sự ồn ào và cảm thấy bình yên. Đây không chỉ là sự cải thiện môi trường sống mà còn là hành trình thanh lọc tâm hồn, giúp bạn tìm thấy sự bình yên và vươn xa của riêng mình giữa bộn bề và vội vã.

2. Người xưa nói: Vật nặng đè lên ban công, tài lộc bị cản trở

Người xưa cũng nói: "Ban công không chịu lực, phước lành tự nhiên nhẹ nhàng". Ban công như một cây cầu nối giữa trong nhà và thế giới bên ngoài được trao sứ mệnh thiêng liêng là “cảng thở” của ngôi nhà.

Thông qua ban công, những năng lượng may mắn hoặc điều xui xẻo sẽ vào gia đình. Nếu "cánh cửa" này bị các vật nặng chặn lại, không thông thoáng thì vận may trong gia đình đương nhiên sẽ bị cản trở.

Người xưa nói: Vật nặng đè lên ban công, tài lộc bị cản trở. Ảnh minh họa Toutiao

Bước vào thời hiện đại, có rất nhiều tòa nhà cao tầng, ban công đã trở thành nơi nghỉ ngơi hiếm hoi của thành phố. Tuy nhiên, đằng sau sự yên tĩnh này lại ẩn chứa những mối lo ngại về an toàn mà mọi người không hề hay biết.

Khoa học xây dựng hiện đại cho chúng ta biết rằng khả năng chịu tải của ban công là có hạn và mỗi cm không gian đều có ranh giới an toàn được tính toán chính xác.

Những thiết bị tập thể dục tưởng chừng như không dễ thấy, hàng núi mảnh vụn và thậm chí cả những chậu cây lớn có thể trở thành mối nguy cho gia đình bạn. Do đó, hãy hiểu giới hạn chịu tải của ban công nhà bạn để bảo vệ sự an toàn và bình yên cho gia đình.

Người xưa cũng nói: "Ban công không chịu lực, phước lành tự nhiên nhẹ nhàng". Ảnh minh họa Toutiao

Hãy thử tưởng tượng, khi mặt trời lặn, bạn đứng ngoài ban công muốn tận hưởng ánh nắng nhẹ nhàng nhưng lại cảm thấy những vật nặng nề, ngổn ngang chắc chắn sẽ khiến khoảnh khắc đẹp đẽ này bị giảm đi rất nhiều.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trước những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, người xưa dặn bạn nên dọn dẹp ban công thông thoáng và không để nhiều vật nặng ở đây.

3. Người xưa nói: Cây cối ở ban công héo khô, gia đình mất hết sức sống

Nếu ở ban công có những chậu cây khô héo, mất hết sự xanh tươi và sức sống, chỉ còn lại sự héo úa và mục nát sẽ trở thành nơi sinh sản của muỗi, ảnh hưởng đến chất lượng và chất lượng sức khỏe của gia đình.

Người xưa cũng nhấn mạnh rằng: “Cây chết trước thì rễ chết, người già thì tâm chết trước”. Ảnh minh họa Toutiao

Trong triết lý của người xưa, mỗi cây cỏ trong tự nhiên đều được coi là biểu hiện vi mô của quy luật vũ trụ và có mối liên hệ mật thiết với định mệnh của con người. Vì vậy, cây trồng ở ban công không chỉ có tác dụng trang trí mà còn là thước đo vận may của gia đình.

Cây héo như đám sương mù trong không khí của một ngôi nhà hàm ý sức sống đang tàn lụi, thiếu sức sống.

Người xưa có câu: “ Trong nhà không có cây xanh, lòng người không tụ lại”. Một ban công tràn ngập cây xanh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, cải thiện sự thoải mái cho môi trường sống mà còn trở thành góc ấm áp để các thành viên trong gia đình giao lưu tình cảm và thúc đẩy sự hòa hợp trong gia đình.

Ngược lại, sự hiện diện của cây chết, lá rụng có thể khiến con người cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng đến sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, như thể hơi ấm của mái nhà đã bị xói mòn bởi sự thiếu sức sống này.

Trong triết lý của người xưa, mỗi cây cỏ trong tự nhiên đều được coi là biểu hiện vi mô của quy luật vũ trụ và có mối liên hệ mật thiết với định mệnh của con người. Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa cũng nhấn mạnh rằng: “Cây chết trước thì rễ chết, người già thì tâm chết trước”. Đây không chỉ là sự miêu tả sinh động về các quy luật sống trong tự nhiên mà còn là ẩn dụ cho triết lý sống.

Nguyên nhân khiến cây chết héo là do rễ đã mất khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Tương tự, nếu trạng thái tinh thần của con người sa sút cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, con người sẽ héo úa, già nua.

Việc trồng cây ban công luôn rực rỡ không chỉ vì mục đích làm đẹp mà còn thể hiện thái độ sống, thể hiện tinh thần tích cực của các thành viên trong gia đình và lòng dũng cảm đối mặt với thử thách.

4. Người xưa nói: Đặt vật dễ cháy nổ ở ban công, nguy hiểm cận kề.

Ban công là “cây cầu” nối ngôi nhà với thế giới bên ngoài đồng thời cũng là nơi có thể tiềm ẩn những mối nguy hiểm do nó phải "phơi mặt" ra bên ngoài và dễ bị tổn thương trước môi trường bên ngoài.

Người xưa nói: Đặt vật dễ cháy nổ ở ban công, nguy hiểm cận kề. Ảnh minh họa Toutiao

Đặc biệt khi những vật dụng dễ cháy nổ như xăng, rượu, pháo hoa, bếp ga... đặt ở ban công sẽ giống như "bom hẹn giờ" được gài trong một ngôi nhà bình yên. Thậm chí chỉ một tấm gương đặt ở ban công, nếu bắt nắng tạo thành "bật lửa" thiên nhiên sẽ rất dễ gây hỏa hoạn.

Một khi tai nạn xảy ra sẽ là một thảm họa không thể khắc phục được, từ thiệt hại tài sản đến tan vỡ gia đình, để lại hậu quả vô cùng tai hại.

Do đó, đối với những vật dụng dễ cháy, nổ, bạn không được đặt một cách hờ hững, mất an toàn ở ban công, có thể sẽ gây nguy hại cho gia đình.

Chúng ta nên chọn một vị trí cất giữ an toàn, thông thoáng và tối, đồng thời bảo quản và sử dụng theo đúng các quy định an toàn có liên quan. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra an toàn hàng ngày để đảm bảo không bỏ sót những nguy hiểm tiềm ẩn.

Khi trang trí không gian nhỏ này, chúng ta không chỉ làm theo trí tuệ của người xưa mà còn phải duy trì sự tiện lợi, vẻ đẹp của cuộc sống hiện đại, để ban công trở thành một đường ngắm cảnh đẹp trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa dặn: "Phòng hỏa hơn cứu hỏa", nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác, không được xem nhẹ an toàn cháy nổ.

Ban công tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu và sự mong đợi của chúng ta đối với cuộc sống. Khi trang trí không gian nhỏ này, chúng ta không chỉ làm theo trí tuệ của người xưa mà còn phải duy trì sự tiện lợi, vẻ đẹp của cuộc sống hiện đại, để ban công trở thành một đường ngắm cảnh đẹp trong nhà chứ không phải là một “phòng tiện ích” mà làm mất đi khung cảnh.

Làm theo lời dặn của người xưa, bạn sẽ thu hoạch được cảm giác bình yên và làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp với những chi tiết nhỏ, nhờ trí tuệ và sự ấm áp.

Làm theo lời dặn của người xưa, bạn sẽ thu hoạch được cảm giác bình yên và làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp với những chi tiết nhỏ, nhờ trí tuệ và sự ấm áp. Ảnh minh họa Toutiao

Bằng cách này, ban công không chỉ là phần mở rộng của ngôi nhà mà còn là nơi trú ẩn của tâm hồn, giúp bạn cảm nhận được chất thơ và khoảng cách của cuộc sống mỗi khi dừng lại.

(Theo Toutiao)