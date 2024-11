Người xưa có câu: “Cây thanh long trước cửa. con cháu giàu có, sung túc", đó là cây nào?

Theo người xưa, thanh long - rồng xanh còn được coi là vật cát tường, có tác dụng xua đuổi tà ma, trấn an nhà cửa, bảo đảm bình an. Rồng xanh thường xuất hiện trong văn học, nghệ thuật và kiến trúc cổ.

Ngoài ra, Thanh Long còn có vai trò quan trọng trong Đạo giáo và là một trong những vị hộ pháp cao quý. Thanh Long còn tượng trưng cho quyền lực, phẩm giá, sự may mắn và sự bảo vệ.

Người xưa, thường gọi cây trong sân nhà là cây rồng xanh, thực ra họ hy vọng cây lớn này có thể bảo vệ sự an toàn cho gia đình họ và giúp thế hệ tương lai có được cuộc sống sung túc.

Theo người xưa, cây thanh long xanh không chỉ riêng một loại cây nào mà là một thuật ngữ chung. Nó đề cập đến những cây lớn, nhiều lá và rực rỡ mọc trước nhà bạn. Họ giống như những vị thánh bảo trợ, lặng lẽ canh giữ mọi gia đình và mang những ý nghĩa tượng trưng tốt lành.

Đó có thể là một cây sồi cổ thụ cao chót vót, một cây tùng La Hán cao lớn và mạnh mẽ, hay cây mộc hương duyên dáng. Chúng không có một hình ảnh tiêu chuẩn thống nhất nhưng có một đặc điểm chung là tươi tốt và tràn đầy sức sống.

Trong phong thủy, cây như vậy thường được cho là có khả năng hội tụ năng lượng dương, điều hòa linh khí của ngôi nhà nên nghiễm nhiên trở thành “cây rồng xanh”.

Thực ra không khó để nhận biết “cây thanh long xanh”, nhìn lên sẽ thấy cái cây giúp bạn trốn cái nóng oi ả trong mùa hè oi bức, hay lặng lẽ lắng nghe tiếng chim hót líu lo trong gió xuân, hay tiếng lá xào xạc nhè nhẹ, ru ngủ bạn trong đêm thu.

Nó đứng sừng sững, kiên định, trở thành "người bảo vệ tài lộc" trong gia đình bạn.

"Cây rồng xanh” thực sự không chỉ là một cái cây, nó là một loại thức ăn nuôi dưỡng tinh thần nhân văn và là khái niệm cộng sinh hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Hãy tưởng tượng, khi mở cửa nhà sau một ngày bận rộn và nhìn thấy những cành lá xanh tươi, chúng ta có cảm thấy thư giãn ngay không?

Khi trẻ thơ chơi đùa dưới tán cây, bạn có cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng và sức sống không? Đây có thể là biểu tượng chân thực nhất về việc sự giàu có và phúc lành đã bén rễ trong nhà bạn.

1. Cây bạch quả

Cây bạch quả hay còn gọi là cây ngân hạnh tượng trưng cho sự nối dài của gia đình và sự thịnh vượng của con cháu.

Trước đây, cây bạch quả thường được trồng trong các đền chùa, vườn thượng uyển và sân trong của giới văn nhân, tượng trưng cho sự trường thọ, trí tuệ và sự kiên trì.

Những chiếc lá hình quạt của nó tượng trưng cho hòa bình và tĩnh lặng, trong khi quả bạch quả được coi là biểu tượng của sự giàu có và sức khỏe.

Vì vậy, theo người xưa, trồng cây bạch quả trước cửa không chỉ là lời chúc tốt lành cho gia đình thịnh vượng, con cháu thành đạt mà còn thể hiện sự tôn trọng tri thức, trí tuệ.

Theo người xưa, trồng bạch quả trước cửa được cho là có tác dụng ngăn chặn tà khí từ thế giới bên ngoài, bảo vệ gia đình khỏi tai họa, đồng thời thu hút tài lộc, cát tường vào nhà.

Hệ thống rễ sâu của cây bạch quả tượng trưng cho nền tảng vững chắc và công việc kinh doanh gia đình ổn định; lá của nó chuyển sang màu vàng vào mùa thu, tượng trưng cho mùa màng và sự giàu có.

Vì vậy, trong bố cục phong thủy, cây bạch quả thường được dùng làm linh vật để thu hút sự giàu có.

2. Cây mộc hương

Cây mộc hương từ xa xưa đã là biểu tượng của sự cao quý, sang trọng và giàu có. Hoa của nó nhỏ nhắn, tinh tế và có mùi thơm nồng nàn, được so sánh với các nàng tiên.

Trong phong thủy, vị trí và việc trồng cây quế có ý nghĩa rất lớn. Trồng cây hoa mộc trước cửa nhà không chỉ làm đẹp môi trường mà hương thơm của nó còn có thể thanh lọc không khí, cải thiện tâm trạng và sức khỏe của mọi người.

Theo người xưa, cây mộc hương có mùi thơm ngọt ngào được coi là có tác dụng thu hút tài lộc, xua đuổi tà ma, đặc biệt thích hợp trồng ở vị trí phát tài, có thể tăng thêm phú quý cho ngôi nhà.

Đồng thời, cây cảnh này còn được coi là thần hộ mệnh của ngôi nhà, có thể bảo vệ sự an toàn cho gia đình và chống lại những tác động xấu của thế giới bên ngoài.

3: Cây lựu

Quả của cây lựu chứa nhiều hạt, được coi là biểu tượng của sự sinh sản và thịnh vượng trong quan niệm của người xưa.

Theo người xưa, việc trồng cây lựu, đặc biệt là trước cửa thể hiện những lời chúc tốt đẹp nhất của gia đình về việc sinh con cháu, gia đình thịnh vượng.

Những quả và hoa có màu sắc rực rỡ của cây lựu tượng trưng cho niềm vui và sự nhiệt tình, điều này phù hợp với sở thích màu đỏ của mọi người và càng củng cố ý nghĩa tốt lành.

Cây lựu được cho là có khả năng giải quyết những luồng khí xấu xung quanh nó, bảo vệ ngôi nhà khỏi những linh hồn ma quỷ và đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện phong thủy ngôi nhà.

Cây lựu trồng trước cửa được cho là sẽ thu hút tài lộc, tăng vận may cho ngôi nhà được người xưa rất coi trọng.

Theo nguyên tắc phong thủy, nơi tốt nhất để trồng cây lựu là ở hai bên cửa hoặc trong sân chứ không phải ở trung tâm, để tránh cản trở luồng không khí trong nhà.

4. Cây tùng La Hán

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên người xưa cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình.

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.