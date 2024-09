Người xưa dặn: "5 cây trong phòng khách, 9 trong 10 nhà giàu có, cát tường", đó là cây tài lộc nào vậy?

Người xưa rất coi trọng việc trồng cây cảnh trong phòng khách. Việc trồng cây không chỉ có tác dụng làm đẹp ngôi nhà, cải thiện đáng kể hiệu ứng thị giác của phòng khách và làm cho ngôi nhà bê tông cốt thép trở nên tự nhiên và hài hòa hơn.

Cây cảnh còn làm cho phòng khách trở nên mềm mại và tự nhiên. Sống trong môi trường như vậy sẽ khiến gia đình bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Người xưa rất coi trọng việc trồng cây cảnh trong phòng khách. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, cây cảnh còn có tác dụng thanh lọc không khí và điều chỉnh độ ẩm. Nhiều cây xanh có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ không khí có hại trong nhà thông qua quá trình quang hợp, giúp ngôi nhà trong lành và tự nhiên.

Những cây này có thể làm ẩm không khí trong nhà thông qua sự thoát hơi nước. Sống trong môi trường như vậy cũng giúp gia đình bạn thoải mái và khỏe mạnh hơn.

Cây cảnh có thể giải phóng nhiều oxy trong lành hơn thông qua quá trình quang hợp, bổ sung thêm oxy cho ngôi nhà và biến ngôi nhà thành một thanh oxy tự nhiên.

Theo người xưa, nhiều loại cây chúng ta trồng đều mang ý nghĩa tốt lành, chẳng hạn như cây tiền, có nghĩa là giàu có, và cây hạnh phúc, có nghĩa là hạnh phúc và bình yên.

Theo người xưa, nhiều loại cây chúng ta trồng đều mang ý nghĩa tốt lành. Ảnh minh họa sojournal

Những loại cây này không chỉ có khả năng hấp thụ khí độc hại mà còn tạo ra oxy. Ngoài ra, chúng còn có ý nghĩa tốt nên được trồng ngày càng nhiều.

Người xưa có rất nhiều câu nói nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh trong nhà. Người xưa dặn: "5 cây tốt lành trong phòng khách, 9 trong 10 nhà giàu có". Đó là những cây cảnh nào vậy?

1. Người xưa dặn: Trồng đa búp đỏ - thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt

Lá của cây đa búp đỏ dày và đầy đặn, có màu xanh đậm, trên bề mặt có lớp vân như da. Khi cây cảnh này lớn lên, một lá sẽ mọc ở bên trái và một lá ở bên phải nên có ý nghĩa là có cả hai mặt.



Ngoài ra, đầu lá đa búp đỏ có màu đỏ tươi giống như những ngọn nến đỏ, trông rất cát tường, mang tính lễ hội và mang lại sự giàu có nên có ý nghĩa thu hút sự giàu có.

Người xưa dặn: Trồng đa búp đỏ - thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt. Ảnh minh họa Toutiao

Về ý nghĩa phong thủy, cây đa là biểu tượng của sự trường tồn, sức sống dẻo dai, nơi chứa đựng thần quyền và tâm linh của con người. Cây đa thường được trồng ở đầu làng như vị thần bảo hộ cho vạn vật, mang bình an đến cho mọi nhà.

Chính lẽ đó mà trong phong thủy, cây cảnh đa búp đỏ cũng mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành. Trồng một chậu cây này trông nhà giống như sẽ có được sự bao bọc, che chở vậy.

Lá đa búp đỏ có độ bóng sáng, lá to và dày, có thể loại bỏ các loại khí độc hại và tạp chất bụi. Đa búp đỏ có khả năng hút bụi và các loại khí độc như: carbon monoxide, hydrogen fluoride… trong không khí.

Cây có khả năng hút cả những khói thuốc lá thải ra môi trường. Do đó, người xưa khyên trồng cây cảnh này trong nhà sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe gia đình bạn.

Do đó, người xưa khyên trồng cây cảnh này trong nhà sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe gia đình bạn. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây đa búp đỏ vào mùa thu đông

Cây cao su cần nhiều nắng hơn vào mùa thu đông, vì bản thân cây cao su ưa nắng nhưng lại sợ ánh nắng gay gắt nên có thể che nắng thích hợp khi nhiệt độ cao vào mùa hè, và nhận nhiều nắng hơn vào những thời điểm khác.

Ngoài ra, giảm sử dụng phân đạm và tăng cường sử dụng phân lân, kali để làm lá già đi, ngăn ngừa quá nhiều cành, lá non phát triển và bị tê cóng vào mùa đông.

2. Người xưa dặn: Trồng trầu bà lá xẻ - Trường thọ, giàu có, sức khỏe và hòa bình.

"Quái vật" khổng lồ này có vẻ đẹp vùng nhiệt đới với những chiếc lá to, đục lỗ. Mỗi chiếc lá giống như miếng phô mai xanh mướt xinh đẹp, khổng lồ. Phiến lá chia thùy hình lông chim, lá màu xanh lục với cuống dài.

Người xưa dặn: Trồng trầu bà lá xẻ - Trường thọ, giàu có, sức khỏe và hòa bình. Ảnh minh họa Toutiao

Các cây cảnh này đều là lựa chọn tuyệt với cho ngôi nhà hoặc khu vườn của bạn. Chúng là điểm nhấn gây choáng ngợp, cho dù bạn đặt chúng ở vị trí nào.

Trầu bà lá xẻ không phải là tre nhưng vì thân mọc như đốt tre và lá giống lưng rùa. Chính vì điều này mà cay cảnh tượng trưng cho sức khỏe, tuổi thọ, giàu có và hòa bình.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Do đó, người xưa khuyên trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Trầu bà lá xẻ (Monstera) là cây cảnh có lá rất đẹp, kích cỡ lớn, màu xanh đậm và sáng, đặt trong phòng khách vừa tươi mát tự nhiên, vừa đẹp, vừa có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Người xưa khuyên trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn. Ảnh minh họa Toutiao

Trầu bà lá xẻ không chỉ có thể giải phóng oxy hiệu quả và cung cấp các chất cơ bản cho sự tồn tại của con người mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô.

Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Trầu bà lá xẻ rất thích hợp trồng trong phòng khách vì cây không gắt với ánh nắng và có thể phát triển tốt ở những nơi có ánh sáng chói hoặc tán xạ. Một khi ánh nắng quá gắt cây sẽ dễ bị cháy nắng.

Chăm sóc trầu bà lá xẻ vào mùa thu đông

Khi nuôi cây cảnh này vào mùa thu đông, khi nhiệt độ cao dưới 20 độ, bạn có thể để cây nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn, điều này có thể làm tăng đáng kể quá trình quang hợp.

Bạn cũng có thể sử dụng phân lân và kali để ngăn chặn sự phát triển của lá trầu bà lá xẻ, đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm cho bộ rễ của nó khỏe hơn để chuẩn bị cho mùa đông năm sau.

3. Người xưa dặn: Trồng thiên điểu - Hạnh phúc, cát tường và vui vẻ

Lá của thiên điểu to và mập, cuống lá dày và khỏe, tạo cho người ta cảm giác bá đạo và uy nghiêm. Thiên điểu là một loại cây xanh lớn tương đối dễ trồng.

Người xưa dặn: Trồng thiên điểu - Hạnh phúc, cát tường và vui vẻ Ảnh minh họa Toutiao

Vẻ đẹp của nó không chỉ nằm ở những bông hoa tuyệt đẹp mà còn ở sự yên bình và sang trọng toát ra từ những chiếc lá của nó.

Thiên điểu có 2 loại, trong đó loại ra hoa (Strelitzia reginae) với hình dáng như những chú chim sếu, mang lại cho con người cảm giác vui vẻ, bình yên nên mang ý nghĩa hạnh phúc, cát tường và phóng khoáng, cũng như cùng nhau bay lượn.

Theo người xưa, những loại cây lá to xanh mướt này không chỉ mang ý nghĩa tốt lành, hút tài, chiêu lộc, gia đình thịnh vượng.

Lá của cây cảnh thiên điểu có thể rất to, to bằng lá chuối. Đối với cây xanh nói chung, lá càng lớn thì khả năng thanh lọc không khí, hút bụi càng tốt.

Thiên điểu thích môi trường ấm áp và ẩm ướt. Khi nuôi chúng chỉ cần đặt chúng ở nơi sáng sủa trong phòng khách, khi không khí khô ráo, chú ý phun nước.

Theo người xưa, những loại cây lá to xanh mướt này không chỉ mang ý nghĩa tốt lành, hút tài, chiêu lộc, gia đình thịnh vượng. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, có thể sử dụng phân bón đa thành phần. những con chim thiên đường phát triển lâu hơn và tốt hơn.

Cách chăm sóc thiên điểu vào mùa thu đông

Thiên điểu sợ lạnh vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ, chúng sẽ ngừng phát triển, trường hợp nghiêm trọng có thể bị tê cóng.

Vì vậy, cần chuẩn bị vào mùa thu để tăng khả năng chống rét. Vào mùa đông, bạn cũng nên giảm tưới nước và phơi nắng nhiều hơn.

4. Người xưa dặn: Trồng cọ tre - May mắn, cát tường

Cọ tre (tên tiếng Anh là Bamboo palm) là cây cảnh tràn đầy sắc màu nhiệt đới. Cây cảnh này có tên khoa học là Chamaedorea seifrizii, hoàn toàn không phải là tre mà là một loại cọ trong họ Araceae.

Cây cảnh này có những chiếc lá xanh tươi, duyên dáng, trồng trong nhà rất ấn tượng.

Người xưa dặn: Trồng cọ tre - May mắn, cát tường Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có cành cao và thẳng, dáng đi rất duyên dáng, mang ý nghĩa may mắn, cát tường. Theo người xưa, lá cây cọ cảnh to, xanh mượt và tán xòe rộng hình tròn mang ý nghĩa thể hiện sự tròn trịa, đủ đầy.

Những lá cọ ngửa ra ngoài tạo dáng giống như những bàn tay to hứng lộc, cho nên cây cọ cảnh được xem như đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ.

Bên cạnh đó cây cọ lá tre còn là loại cây được Nasa liệt kê vào danh sách những loại cây thanh lọc không khí tốt.

Cây cảnh này rất thích hợp trồng trong phòng khách vì cây ưa ánh nắng gay gắt vào mùa hè và ưa ánh sáng đèn flash hoặc ánh nắng chói chang. Nó trông thật ngoạn mục và đẹp mắt khi được giữ trong phòng khách.

Theo người xưa, lá cây cọ cảnh to, xanh mượt và tán xòe rộng hình tròn mang ý nghĩa thể hiện sự tròn trịa, đủ đầy. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cọ tre vào mùa thu đông

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp và chịu lạnh nhẹ, nhiệt độ thích hợp để phát triển là khoảng 10 độ đến 30 độ. Mùa thu cũng rất thích hợp để trồng.

Tuy nhiên, cũng nên ngừng sử dụng phân đạm, bón nhiều phân lân và kali, đồng thời giảm tần suất bón phân. Nhiệt độ không được thấp hơn 5 độ vào mùa đông, nếu không sẽ dễ bị tê cóng.

5. Người xưa dặn: Trồng xương rồng 3 cạnh - Trấn nhà, bình an

Cây cảnh này được nhà giàu ưa thích vì có thể gia tăng sự thịnh vượng cho gia đình. Nó mang lại cho con người cảm giác uy nghiêm, uy nghiêm nên mang ý nghĩa trị nhà, cầu may mắn, bình an.

Người xưa dặn: Trồng xương rồng 3 cạnh - Trấn nhà, bình an Ảnh minh họa Inf.news

Theo người xưa, loại cây này có tác dụng trấn trạch, xua đuổi những điều không may mắn ra khỏi nhà. Vì đặc điểm thường xanh tốt quanh năm, lại có ý nghĩa xua đuổi tà khí trong phong thủy, có thể giải trừ vận rủi nên cây cảnh này được nhiều người săn lùng.

Ngoài ra, xương rồng Keel còn có khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ. Không chỉ hấp thụ khí độc hại mà còn hấp thụ được bụi bẩn, tạp chất, tăng độ ẩm không khí. Giảm sự phát triển của vi khuẩn, có lợi cho sức khỏe con người. Vì vậy, đây là loại cây rất thích hợp để trồng trong nhà.

Bởi vì cây cảnh này thực sự chịu hạn cho nên dù ưa ánh sáng mặt trời nhưng nó cũng rất thích hợp để trồng trong nhà.

Theo người xưa, loại cây này có tác dụng trấn trạch, xua đuổi những điều không may mắn ra khỏi nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Nhiều người thích nuôi xương rồng 3 cạnh ở ban công, nhưng vị trí này thường bị nắng gắt, cây cảnh dễ bị cháy nắng. Do đó, nên đặt cây cảnh ở vị trí râm mát, có ánh sáng tán xạ.

Cách chăm sóc xương rồng ba cạnh vào mùa thu đông

Cây cảnh sợ lạnh, càng sợ tưới nước quá nhiều ở nhiệt độ thấp, vì trong môi trường như vậy, cây cảnh này rất dễ bị thối, dẫn đến ke ke bị chết thảm.

Vì vậy, khi nhiệt độ xuống dưới 5 độ, bạn cần giảm tưới nước và giữ cho đất hơi ẩm. Và nhận được nhiều ánh nắng hơn.