Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?

Ngô

Đối với người Maya, thi thể người chết thường được đặt ngô vào bên trong miệng.

Người Maya tin rằng, thế giới bên kia tồn tại và gọi là Xibalba. Đó là một nơi rùng rợn, có những vị thần cai quản và các kẻ săn mồi khát máu. Xibalba là nơi chỉ dành cho những linh hồn người chết nếu như vượt qua được một loạt thử thách.

Trong văn hóa của người Maya, phong tục tang lễ đóng vai trò quan trọng. Theo đó, thi thể người chết thường được đặt ngô vào bên trong miệng. Ngô được coi như là một dưỡng chất dành cho linh hồn người quá cố trong chuyến hành trình gian khó để đến được nơi an nghỉ vĩnh hằng Xibalba. Ngô cũng được coi là biểu tượng tái sinh của linh hồn.

Bên cạnh ngô, người ta còn đặt vào trong miệng người quá cố hạt ngọc. Một số người dân tin rằng, những viên ngọc đó được linh hồn người chết sử dụng như một loại tiền tệ trong chuyến hành trình đến Xibalba. Cũng có quan niệm cho rằng, viên ngọc duy nhất đặt trong miệng người chết tương đương với nguồn năng lượng vô tận của hạt ngô.

Bùa hộ mệnh

Người Ai Cập cổ đại tin những lá bùa hộ mệnh có sức mạnh kỳ diệu trong việc bảo vệ khỏi những cái ác và mang lại may mắn cho chủ nhân. Do vậy, họ đeo những lá bùa ở cổ, cổ tay, các ngón tay và mắt cá chân từ khi còn trẻ. Không chỉ sử dụng bùa khi còn sống, người Ai Cập còn sử dụng chúng cho người quá cố khi sang thế giới bên kia.

Hàng trăm bùa hộ mệnh được người Ai Cập sử dụng trong tang lễ. Tuy nhiên, việc sử dụng loại bùa nào tùy thuộc vào sự giàu có và sở thích của mỗi người. Theo đó, những bùa hộ mệnh được lựa chọn sẽ được đặt cẩn thận lên trên các bộ phận khác nhau của xác ướp trong quá trình chôn cất. Một số bùa hộ mệnh có thể được đặt ở bất cứ nơi nào nhưng cũng có loại bùa được đặt ở vị trí chính xác.

Một điều quan trọng đó là các linh mục sẽ đọc lời cầu nguyện và thực hiện các nghi lễ để đặt những bùa hộ mệnh đó trong thời gian diễn ra tang lễ. Một trong những loại bùa phổ biến nhất của người Ai Cập sử dụng đó là lá bùa trái tim hình bọ hung. Loại bùa này sẽ được đặt vào vị trí trái tim của người quá cố để nó không tách rời khỏi linh hồn người chết khi sang thế giới bên kia.

Những người sợ xảy ra điều không mong muốn đó có thể đọc câu thần chú ghi trên lá bùa đó để ngăn chặn việc trái tim đó phản bội lại chủ nhân.

Một bùa hộ mệnh quan trọng khác đối với người chết là "bùa đường đi" giúp người đã khuất đi đường một cách an toàn từ Trái đất sang thế giới bên kia. Những bùa thường được đề cập đến trong "Book of the Dead" (Cuốn sách của Cái chết).

Amatl

Trong thời kỳ hoàng kim của nền văn minh Aztec, khi một người dân ở tầng lớp thấp hoặc trung bình qua đời, thầy tế sẽ thực hiện nghi lễ mai táng và chuẩn bị cho người chết sang thế giới bên kia. Theo đó, thầy tế sẽ chủ trì những nghi lễ bao gồm: đổ nước lên đầu của người quá cố cũng như mặc quần áo cho người quá cố tùy theo điều kiện, tài sản hoặc nguyên nhân tử vong.

Đối với người Atzec, người quá cố sẽ được bọc trong giấy làm tử vỏ cây được gọi là amatl.

Cụ thể, nếu người quá cố chết vì uống quá nhiều rượu thì người đó sẽ mặc trang phục với những biểu tượng của Tezcatzoncatl - vị thần rượu và những người say rượu. Người ta cũng đặt 1 bình nước bên cạnh thi hài người quá cố để người chết không bị khát nước trong chuyến hành trình sang thế giới bên kia.

Một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với người Aztec đó là là bọc cơ thể người quá cố trong giấy làm từ vỏ cây được gọi là amatl (hay còn gọi là amate). Việc sử dụng loại giấy đặc biệt này có những lý do riêng. Theo đó, người đã khuất sử dụng amatl lần đầu tiên để vượt qua 2 ngọn núi một cách an toàn. Thứ hai, người ta sử dụng amatl để giúp người chết không gặp bất cứ nguy hiểm nào khi đi qua con đường được con rắn khổng lồ bảo vệ. Thứ ba là giấy amatl giúp linh hồn người chết đi qua một ngã tư. Thứ 4, Amatl giúp linh hồn người chết vượt qua 7 sa mạc và 8 ngọn đồi. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, Amatl giúp bảo vệ người chết trước gió Bắc.

Thêm vào đó, để vượt qua các thử thách, người Aztec còn đốt quần áo và cánh tay của người chết để hơi ấm từ cơ thể bị đốt cháy có thể bảo vệ linh hồn người đã khuất khỏi những trận gió Bắc lạnh giá.

Giết chết một con chó Techichi cũng là một phần quan trọng của tang lễ bởi vì người ta tin rằng con vật sẽ trở thành bạn đồng hành của người chết trong hành trình sang thế giới khác.