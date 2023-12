200 năm trước, người Nhật đã bắt được 1... UFO?

Cuộc chạm trán xảy ra vào ngày 22/2/1803 tại làng Harashagahama, hay Hara-Yadori, gần Tokyo, theo một số nguồn khác. Một phi thuyền hình đĩa (đĩa bay) bằng sắt và kính đã trôi dạt vào bờ. Nó có các cửa làm bằng kính hoặc pha lê.

Thông qua mái vòm kính, các nhân chứng đã nhìn thấy các ký tự của một loại ngôn ngữ chưa được biết đến và hàng loại chai lọ chứa chất lỏng, có lẽ là nước. (Ảnh: Internet).

Phi thuyền này rộng 6 mét, trên đó chở một phụ nữ trẻ có làn da rất trắng.

Cuộc chạm trán Utsuro Bune – Phải chăng phi thuyền hình UFO này có nguồn gốc ngoài Trái Đất? (Ảnh: Internet)

Sự kiện này đã khiến dân làng náo động, mọi người đổ xô đi chiêm ngưỡng vật thể lạ.

Về sau, vật thể này được biết đến với cái tên Utsuro Bune ("phi thuyền rỗng").

Có một vài người chèo thuyền đến gần vật thể tròn trịa kỳ lạ này và cố gắng kéo nó vào bờ.

Cô gái bên trong cao khoảng 1,5m. (Ảnh: Internet).

Trong cuốn sách Wonders in the Sky: Unexplained Aerial Objects from Antiquity to Modern Times (tạm dịch: Các kỳ quan trên bầu trời: Các vật thể bay chưa có lời giải từ cổ xưa đến hiện đại), hai tác giả Jacques Vallee và Chris Aubeck viết: "Nửa bán cầu trên của vật thể được hợp thành từ các ô cửa sổ kính mắt cáo, được gắn liền lại với nhau bởi một loại mát-tít, với nửa bán cầu dưới cấu thành từ các tấm kim loại. Thông qua mái vòm kính, các nhân chứng đã nhìn thấy các ký tự của một loại ngôn ngữ chưa được biết đến và hàng loạt chai lọ chứa chất lỏng, có lẽ là nước".

Cô gái bên trong cao khoảng 1,5m. Chiếc váy của cô khá kỳ lạ, làm từ loại chất liệu chưa được biết đến. Cô trò chuyện với đám đông kinh ngạc, hiếu kỳ bằng loại ngôn ngữ họ không hiểu chút nào. Cô cũng có một cái cốc với thiết kế khá kỳ lạ. Mọi người ước chừng tầm tuổi cô vào khoảng 18 – 20.

Mọi người ước chừng tầm tuổi cô vào khoảng 18 – 20. (Ảnh: Internet).

Cô cầm một cái hộp gỗ dài khoảng 60cm trên tay. Cách cầm hộp làm dấy lên cảm tưởng rằng cái hộp này rất đặc biệt và cô không cho phép ai chạm vào nó.

"Người dân làng đã bắt giữ và bàn bạc cách xử trí cô. Một người dân làng, từng nghe kể về một trường hợp tương tự xảy ra tại một bãi biển khác cách đó không xa, cho rằng cô gái này có thể là một cô công chúa ngoại quốc, bị vua cha lưu đày do có mối tình ngoài hôn nhân".

Ông cho rằng cái hộp cô cầm thậm chí có thể chứa thủ cấp người yêu của cô. Nếu là vậy, đây sẽ là một vấn đề mang tính chính trị và ngoại giao, và sẽ có một cái giá khá đắt nếu xử trí sai lầm: "Chúng ta có thể bị yêu cầu phải bỏ thời gian và công sức để điều tra cô gái và chiếc thuyền (phi thuyền?) này. Vì từng có tiền lệ thả trôi con thuyền ra biển trước đây, nên tốt nhất chúng ta đặt cô gái vào bên trong con thuyền rồi thả trôi dạt. Tuy nhiên, từ quan điểm nhân đạo mà xét, cách xử trí như vậy là khá tàn nhẫn đối với vận mệnh của cô".

Tranh miêu tả phi thuyền Utsuro-bune bởi Kyokutei Bakin (1825). (Ảnh: Wikimedia).

Sau khi củng cố quyết định với logic suy luận như vậy, họ đã ép vị khách này trở lại vật thể hình vòm, đẩy nó ra biển, để nó dần trôi dạt khuất tầm mắt.

Có hai cuốn sách xuất bản về vụ việc này. Một là Toen Shousetsu, xuất bản năm 1825 và cuốn khác là Ume no Chiri, xuất bản năm 1844. Cả hai cuốn đều ra đời trước các vụ chứng kiến UFO "hiện đại".

Ngoài mấy cuốn sách trên, không có ghi nhận nào về vụ việc bí ẩn này trong các tư liệu chính thức khác ở Nhật Bản.

Vị khách ngoài hành tinh này là ai? Cô gái này đến từ đâu? Có nhiều câu hỏi chúng ta không thể trả lời. Tuy vậy, rất có thể câu chuyện được miêu tả trong các cuốn sách nọ được dựa trên một trải nghiệm UFO có thực từng xảy ra tại Nhật Bản vào năm 1803.

Mô hình phi thuyền Utsuro Bune. (Ảnh: Internet).