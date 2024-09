Người xưa nói: "Muốn giàu có, trước cửa phải có cây", 5 cây giúp con cháu sung túc, ngũ phúc đến cửa

Người xưa rất coi trọng việc trồng cây trong nhà, trước cửa. Người xưa tin rằng hoa lá cây cỏ luôn có linh hồn và có những ý nghĩa đặc biệt.

Người xưa cho rằng, cho dù nhà giàu hay nhà nghèo thì cũng nên trồng cây trước cửa để gửi gắm mong muốn về cuộc sống tốt đẹp, khỏe mạnh hơn, thu hút tài lộc, may mắn.

Có nhiều cây cối không chỉ có giá trị làm đẹp, thanh lọc không khí mà còn mang những ý nghĩa đẹp đẽ như điềm lành, phú quý, trường thọ. Dưới đây là 5 loại cây trường thọ được người xưa chỏ rằng mang lại may mắn, giàu có bạn có thể lựa chọn trồng.



Người xưa tin rằng hoa lá cây cỏ luôn có linh hồn và có những ý nghĩa đặc biệt. Ảnh minh họa Toutiao

1. Người xưa dặn: Trồng cây của thiên đường bảo vệ ngôi nhà

Loài cây đẹp đẽ này có nhiều cái tên lạ như xú xuân, thanh thất núi cao, phượng nhỡn thảo... Tên khoa học của nó là Ailanthus altissima, còn tên tiếng Anh đặc biệt có ý nghĩa Tree of Heaven (cây của thiên đường), thuộc họ Thanh thất (Simaroubaceae).

Không như các loài khác của chi Ailanthus, nó được tìm thấy ở vùng ôn đới nhiều hơn nhiệt đới. Nó có thể đạt chiều cao 15 mét trong 25 năm.

Người xưa cho rằng loài cây này là hiện thân của sự trường thọ và nhắc nhở mọi người về tầm nhìn đẹp đẽ về tuổi thọ, hạnh phúc và sức khỏe. Ảnh minh họa earth

Loài cây này có vẻ ngoài dễ mang lại sự nhầm lẫn với cây hương xuân (tên khoa học là Toona sinensis, tiếng Anh: Chinese toon, Chinese cedar, red toon) hoa và quả có sự khác nhau rõ rệt.

Loài cây này có tên là xú xuân hay "cây địa ngục", bởi chúng có mùi "béo ngậy", có người ngửi ra "mùi thịt chín khó ngửi" khiến nhiều người không chịu nổi.

Tuy nhiên, cái tên "cây của thiên đường" lại vô cùng đẹp đẽ, khoác cho chúng tấm áo choàng của sự sống mãnh liệt. Người xưa cho rằng loài cây này là hiện thân của sự trường thọ và nhắc nhở mọi người về tầm nhìn đẹp đẽ về tuổi thọ, hạnh phúc và sức khỏe.

Do đó, người xưa khuyên nên trồng cây của thiên đường trước nhà để chấn nhà, giữ trạch qua nhiều thế hệ. Ảnh minh họa trees.stanford

Thời gian trôi qua, niềm khao khát trường thọ này dần chuyển thành sự kính trọng, yêu thương những người lớn tuổi trong gia đình. Cây của thiên đường vững vàng và đáng tin cậy như vai trò người cha.

Theo người xưa, cây của thiên đường được coi là cây cát tường, có tác dụng bảo vệ ngôi nhà, cầu mong sự trường thọ, sức khỏe của gia đình, mang lại sự bình an, thịnh vượng vô tận cho gia đình.

Do đó, người xưa khuyên nên trồng cây của thiên đường trước nhà để chấn nhà, giữ trạch qua nhiều thế hệ.

Cây cảnh này có hình dáng cây đẹp, hoa độc đáo, màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt, có vị ngọt nhẹ. Ảnh minh họa Toutiao

2. Người xưa dặn: Trồng mùa đông ngọt ngào, ngũ phúc vào nhà

Mận vàng mùa đông hay còn gọi là mùa đông ngọt ngào (tên tiếng Anh là Wintersweet, tên khoa học là Chimonanthus praecox) là loài hoa đại diện cho mùa đông.

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh này từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau và thời kỳ đậu quả từ tháng 4 đến tháng 11. Loài hoa này càng ở nơi có khí hậu lạnh giá, băng tuyết thì cây cảnh nở hoa càng đẹp, sắc vàng vàng rực rỡ.

Cây cảnh này có hình dáng cây đẹp, hoa độc đáo, màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt, có vị ngọt nhẹ.

Người xưa cho rằng, nó có ý nghĩa biểu tượng đẹp đẽ và cũng rất đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

Đây là loài hoa khiến người ta phải kinh ngạc khi "đốt cháy" băng tuyết để sáng lên màu vàng rực rỡ. Nhìn xa, những cánh hoa rất nhỏ, mềm mại, màu vàng và mỏng manh như cánh của những chú ong vàng.

Người xưa cho rằng, nó có ý nghĩa biểu tượng đẹp đẽ và cũng rất đẹp. Nó giống như một yêu tinh vào mùa đông và nở hoa một cách kiêu hãnh.

Nở hoa giữa băng tuyết, mùa đông ngọt ngào tượng trưng cho niềm hy vọng. Cây cảnh này nhắc nhở mọi người rằng ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, chúng ta vẫn phải duy trì hy vọng và niềm tin vào sức mạnh của cuộc sống.

Với màu sắc rực rỡ và hương thơm dịu nhẹ, mùa đông ngọt ngào cũng là loài hoa may mắn, đại diện cho nguồn năng lượng tích cực Ảnh minh họa Toutiao

Mùa đông ngọt ngào cũng thể hiện tinh thần kiên trì. Cây cảnh này phát triển trong môi trường cực kỳ lạnh giá và cần phải chịu đựng sự thử thách của thời gian và lạnh giá trước khi chúng có thể nở những bông hoa xinh đẹp.

Quá trình trưởng thành của nó còn lâu dài và gian khổ, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao độ. Sự kiên trì của loài hoa này đã mang lại thành quả "ngọt ngào", sự kiên trì và nỗ lực đã được hái trái ngọt.

Với màu sắc rực rỡ và hương thơm dịu nhẹ, mùa đông ngọt ngào cũng là loài hoa may mắn, đại diện cho nguồn năng lượng tích cực, có khả năng thu hút sự may mắn và xua đuổi năng lượng tiêu cực cho gia đình.



Người xưa cho rằng, hoa mận được trưng bày với năm cánh hoa, mang ý nghĩa “ngũ phúc", bao gồm: trường thọ, phú quý, sức khỏe, đức hạnh và cái chết tốt lành. Ảnh minh họa theplantattraction



Theo người xưa, cây cảnh này có ý nghĩa thu hút tài lộc, giữ gìn sự phát triển ổn định, thịnh vượng cho gia đình. Cây cảnh này cũng thu hút ánh sáng mặt trời, là yếu tố dương tích cực trong phong thủy.

Người xưa cho rằng, hoa mận được trưng bày với năm cánh hoa, mang ý nghĩa “ngũ phúc", bao gồm: trường thọ, phú quý, sức khỏe, đức hạnh và cái chết tốt lành.

Năm phước lành này kết hợp với nhau để tạo thêm bầu không khí phúc lành mạnh mẽ cho môi trường gia đình.



Những cây bạch quả rực rỡ, tràn ngập sắc vàng, càng tỏa sáng dưới ánh nắng thu như rót mật. Ảnh minh họa Toutiao

3. Người xưa dặn: Trồng bạch quả trong nhà, gia đình vương giả, giàu có

Bạch quả (tên khoa học là Ginkgo biloba) còn có tên gọi khác là ngân hạnh, dẻ quạt, là loài cây thân gỗ thuộc họ Bạch quả (Ginkgoaceae).

Bạch quả là loài cây cổ thụ, thường được sử dụng để phủ xanh đường đi và sân vườn. Chiều cao của cây bạch quả có thể đạt tới 40 mét. Cây bạch quả là một loại cây cổ thụ quý giá và là “hóa thạch sống của thế giới thực vật”. Nó không chỉ tồn tại lâu đời mà tuổi thọ còn lên đến hàng nghìn năm.

Lá bạch quả có màu xanh vào mùa xuân và mùa hè, giống như những chiếc quạt nhỏ. Đặc biệt, tán lá màu xanh mướt của chúng sẽ biến thành vào vàng rực vào cuối thu, đầu đông. Những cây bạch quả rực rỡ, tràn ngập sắc vàng, càng tỏa sáng dưới ánh nắng thu như rót mật.

Người xưa coi cây cảnh bạch quả được coi là “cây cát tường”. Ảnh minh họa Toutiao

Tán lá vàng nổi bật trên nền trời xanh khiến chúng càng thêm yên bình và xinh đẹp. Mùa lá vàng bạch quả là cảnh đẹp mà ai cũng ao ước được ngắm nhìn. Khi lá rụng, chúng phủ lên mặt đất một tấm chăn vàng dày đặc, càng có ý nghĩa về tài lộc và sự giàu có.

Người xưa coi cây cảnh bạch quả được coi là “cây cát tường” và thường được trồng trước và sau nhà của những người có chức quyền. Cây cảnh bạch quả có thể trồng ở dưới đất và trong chậu, có thể sống hàng trăm năm, làm vật gia truyền để lại cho con cháu.

Cây cảnh này có thể được tặng cho những người lớn tuổi trong gia đình để cầu mong sự trường thọ, hạnh phúc và sức khỏe. Nó cũng có thể được tặng cho người bạn đời của bạn để bày tỏ tình yêu và rằng bạn sẽ yêu cô ấy mãi mãi, sẽ bên cô ấy cho đến khi cô ấy già đi.

Người xưa cho rằng, cây bạch quả là biểu tượng của sức khỏe, sự trường thọ và giàu sang. Ảnh minh họa pixiesgardens

Lá của cây bạch quả chuyển sang màu vàng vào mùa thu, giống như bạn có cây vàng trong nhà. Theo thuyết phong thủy, bạch quả biểu trưng cho sự vương giả, thịnh vượng, giàu có.

Theo người xưa, trồng cây này trước cửa có tác dụng mang lại sự giàu có và là loại cây cát tường rất tốt có tác dụng xua đuổi tà ma, thu hút tài lộc.

Người xưa cho rằng, cây bạch quả là biểu tượng của sức khỏe, sự trường thọ và giàu sang. Vào mùa thu, lá chuyển từ xanh sang vàng, lá vàng rũ xuống như cây vàng.

Đồng thời, nó còn tạo nên một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. Người xưa cho rằng, trồng bạch quả là một lời chúc tuyệt vời cho sự giàu có và thịnh vượng trong tương lai của gia đình bạn.



Theo người xưa, màu đỏ tươi mang lại sự cát tường và may mắn. Ảnh minh họa Toutiao

4. Người xưa dặn: Trồng lựu trong nhà, con cháu sung túc

Cây lựu hay còn gọi là thạch lựu, an thạch lựu có tên tiếng Anh là Pomegranate, tên khoa học là Punica granatum, thuộc họ lựu (Punicaceae).

Trồng cây cảnh này, bạn có 4 mùa tươi đẹp trôi qua trước cửa. Mùa xuân lá xanh mơn mởn. Đầu hè tháng 5, hoa lựu nở rộ cho bạn vẻ đẹp xao xuyến. Hoa lựu nở rộ, từng chùm đỏ tươi, nằm giữa những tán lá xanh rậm rạp, rực rỡ bắt mắt, giống như đang đốt lửa trong vòm lá xanh.

Hoa lựu có nhiều màu sắc, bao gồm màu đỏ tươi, đào, cam, trắng nhạt... tuy nhiên màu đỏ tươi là màu phổ biến và được ưa thích nhất. Theo người xưa, màu đỏ tươi mang lại sự cát tường và may mắn.

Theo người xưa, cây lựu có tác dụng thu hút tài lộc trong cuộc sống. Ảnh minh họa Toutiao

Mùa thu quả ngọt trĩu trịt treo trên cành như những chiếc đèn lồng, mang lại không khí lễ hội và thu hút may mắn. Hạt lựu như ngọc, tượng trưng cho con đàn cháu đống, phúc lành đầy nhà. Mùa đông, những cành khẳng khiu của cây lựu cũng mang lại nhiều ý nghĩa cảm khái về thời gian.

Theo người xưa, cây lựu có tác dụng thu hút tài lộc trong cuộc sống. Trồng cây lựu ở hai bên nhà có thể thu thập phước lành và sự giàu có từ thế giới bên ngoài và ngưng tụ chúng vào nhà, cải thiện vận may, đặc biệt là sự giàu có của bạn.

Người xưa cũng cho rằng cây lựu có tác dụng xua đuổi tà khí và âm khí ra khỏi nhà, khi chuyển hóa linh khí trong nhà, không khí sẽ trong lành hơn, người sống trong nhà cũng cảm thấy thoải mái.

Người xưa cũng cho rằng cây lựu có tác dụng xua đuổi tà khí và âm khí ra khỏi nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Đồng thời, sau khi năng lượng âm trong nhà không còn thì tài lộc, phúc lộc sẽ đến, vận khí trong nhà đương nhiên sẽ được cải thiện.

Vận mệnh gia đình có quan hệ mật thiết với chất lượng các mối quan hệ trong gia đình, chỉ có hòa thuận mới có thể kiếm tiền.

Theo người xưa, cây lựu có thể mang lại điềm lành cho ngôi nhà, thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình, tránh xung đột, cãi vã giữa các thành viên trong gia đình. Mối quan hệ gia đình hòa thuận chắc chắn sẽ dẫn đến vận may ngày càng tốt đẹp hơn trong gia đình.

Theo người xưa, cây lựu có thể mang lại điềm lành cho ngôi nhà, thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình, tránh xung đột. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và niềm vui. Cây lựu có nhiều hạt, tượng trưng cho con cháu nhiều, nhiều phước lành, tượng trưng cho con cháu đông đúc, gia đình thịnh vượng, có con cháu nối dõi.

Hoa và quả lựu đỏ khi chín có ý nghĩa xua đuổi tà ma và mang lại nhiều may mắn là hình ảnh sinh động về con cái, may mắn, gia đình thịnh vượng.

Theo người xưa, trồng cây lựu trước sân không chỉ có tác dụng tiếp thêm sinh lực, sinh khí cho ngôi nhà mà còn thu hút sự may mắn, tài lộc, giúp gia đình truyền lại sự hòa thuận, hạnh phúc từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Theo người xưa, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải”. Ảnh minh họa Toutiao

5. Người xưa dặn: Trồng tùng La Hán trong nhà, nhiều thế hệ không nghèo

Một cây cảnh tùng La Hán (Podocarpus) có thể truyền từ đời này qua đời khác, cây cành nhiều tuổi càng có giá. Từ xa xưa đến nay, cây cảnh tùng La Hán thường được các gia đình giàu có yêu thích. Dù là khu vườn nhỏ, trong sân hay trong nhà, nhiều gia đình giàu có đều thích bày cây cảnh tùng La Hán.

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Theo người xưa, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán. Ảnh minh họa Toutiao

Theo người xưa, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên người xưa thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình.



Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Đồng thời, cây tùng còn tượng trưng cho tinh thần kiên trì, dũng cảm. Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa cho rằng, tùng La Hán được giao nhiệm vụ quan trọng là xua đuổi tà ma và cai quản ngôi nhà.

Nó giống như một người bảo vệ trung thành trong nhà, luôn canh giữ sự an toàn, yên bình cho gia đình và chống lại nhiều sự xâm nhập từ thế giới bên ngoài. Đồng thời, cây tùng còn tượng trưng cho tinh thần kiên trì, dũng cảm.



Cây palo verde với màu vàng rực rỡ. Ảnh minh họa tucson



Những cây mà người xưa coi trọng trên đây đều có ý nghĩa tốt đẹp, thu hút may mắn, tài lộc, bảo vệ cho ngôi nhà bạn.

Tuy nhiên, trước khi trồng, bạn cần cân nhắc các điều kiện xem có phù hợp để cho cây phát triển hay không như đất, khí hậu... để đảm bảo cây được phát tiển khỏe mạnh mới có thể phát huy vai trò cát tường của mình.