Người xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị bắt, đối mặt hình thức xử lý nào?

Người xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị bắt

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Minh Phúc (tự xưng Thích Tâm Phúc, SN 1983, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Minh Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, Phúc thường xuyên qua lại, thuê những người làm giấy tờ, bằng cấp giả liên quan tôn giáo để tạo lòng tin, nhằm lừa đảo người khác. Dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào, song nhà sư giả này vẫn nhận làm dịch vụ để thu phí.

Theo điều tra, năm 2021, bà Thu, 50 tuổi, mua thửa đất hơn 420 m2 ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, với giá 2,4 tỷ đồng. Một năm sau, thông qua người quen, bà nhờ "thầy" Phúc làm thủ tục tách thành 2 thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng riêng.

Phúc đồng ý làm với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Tuy nhiên, ông này đã lên mạng xã hội thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đưa một tờ cho bà Thu để làm tin rồi yêu cầu đưa nốt phần tiền còn lại.

Sau khi hành vi bị lộ, Phúc trốn sang Thái Lan, khi trở về nước thì bị cảnh sát triệu tập. Khám xét nhà bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan vụ án.

Quy định về hai tội danh mà người xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị khởi tố

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả xác minh, điều tra như trên, có căn cứ để khởi tố đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất theo trình tự thủ tục luật định để công nhận quyền sử dụng đất.

Bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào không có thẩm quyền, không đúng trình tự thủ tục sẽ không được phép cấp loại giấy tờ này.

Pháp luật bắt buộc một người bình thường phải hiểu được rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, không cấp theo trình tự thủ tục luật định thì đây là giấy tờ giả, người làm giấy tờ giả hoặc giúp sức, xúi giục, chỉ đạo cho người khác làm giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật.

Riêng hành vi này cũng đủ để xử lý hình sự về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Trường hợp biết là giấy tờ giả nhưng vẫn sử dụng vào các giao dịch dân sự, kinh tế nhằm chiếm đoạt tài sản, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi nhờ người khác in, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà cấp không đúng đối tượng, không đúng trình tự thủ tục, không đúng thẩm quyền, đây là hành vi vi phạm pháp luật, là hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Theo ông Cường, hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức và hành vi sử dụng tài liệu giả sẽ bị xử lý cùng về một tội danh theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Còn trường hợp nếu biết là giấy tờ giả rồi nhưng vẫn sử dụng giấy tờ đó như một công cụ, phương tiện, phương thức để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi đó người phạm tội sẽ bị xử lý về một tội danh là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức là phương thức thủ đoạn, phục vụ cho mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính của nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết.

Vì thế, trường hợp chứng minh được đối tượng đã thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền 70 đồng của nạn nhân, việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật.

"Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, truy tìm đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức để xem xét xử lý với vai trò đồng phạm hoặc về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ luật hình sự" – vị chuyên gia thông tin.