Nguồn cung căn hộ phần lớn đến từ các đại đô thị

Sau nhiều quý liên tiếp ghi nhận nguồn cung căn hộ mới hạn chế, đến quý III/2022 thị trường nhà ở Hà Nội đã có những dấu hiệu khả quan hơn. Nguồn cung căn hộ mới tương đối dồi dào, tăng 235% so với quý trước, đến từ 7 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 7 dự án hiện tại. Nguồn cung biệt thự, nhà liền kề mới gồm 489 căn đến từ ba dự án mới gia nhập thị trường và từ giai đoạn sau của ba dự án đang hiện hữu.

Cụ thể, nguồn cung căn hộ của Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chiếm 66% nguồn cung căn hộ mới và hơn một nửa số lượng căn bán được toàn quý. Vinhomes The Empire (Hưng Yên) bán được 10.000 căn biệt thự/nhà liền kề khi bắt đầu mở bán từ quý trước.

Nguồn cung căn hộ mới Hà Nội chủ yếu đến từ các dự án của Vinhomes (Ảnh: TN)

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp Cao, Bộ Phận Nghiên Cứu và Tư Vấn, Savills Hà Nội, đánh giá các dự án biệt thự, nhà liền kề khu vực nội thành với nguồn cung hạn chế đang phải cạnh tranh với các dự án ngoài trung tâm với nguồn cung lớn và liên tục qua từng giai đoạn, đặc biệt là Hưng Yên.

"Hiện nay, các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài đang tích cực tìm kiếm quỹ đất nhà ở tại các tỉnh lân cận. Trong tương lai, nguồn cung từ các tỉnh này sẽ ngày càng đáp ứng nhu cầu nhà ở tại Hà Nội, với sản phẩm có giá cả phải chăng, đa dạng tiện ích cùng những ý tưởng kinh doanh độc đáo, tập trung vào trải nghiệm", bà Hằng chia sẻ.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của nhiều người mua nhà để ở. Họ tìm kiếm những dự án có công viên cây xanh với chất lượng không khí tốt hơn. Một số khác mong muốn nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống thông qua các hệ thống tiện ích hoàn chỉnh bao gồm công nghệ thông minh, cơ sở vật chất phục vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Điều này đã tạo nên ưu thế cho các dự án ở ngoại ô và tỉnh lân cận, nơi có điều kiện về môi trường và không gian tốt hơn. Từ đó, các chủ đầu tư đã thực hiện những ý tưởng kinh doanh độc đáo nhằm thu hút khách hàng. Đơn cử như một số dự án của Vinhomes, Ecopark xây dựng ý tưởng như nghỉ dưỡng với tiện ích là biển hồ nhân tạo, đô thị thông minh,…

Trong thời gian tới, các đại dự án này sẽ tiếp tục cung cấp nguồn cung căn hộ mới cho thị trường Hà Nội. Chuyên gia Savills dự báo các quận, huyện Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Gia Lâm sẽ chiếm 80% nguồn cung căn hộ tương lai, cùng với Hưng Yên và Bắc Ninh sẽ cung cấp khoảng 104.800 căn hộ. Phân khúc biệt thự, nhà liền kề sẽ đón thêm khoảng 8.500 căn từ dự án Vinhomes The Crown, dự kiến mở bán giai đoạn đầu ngay trong quý IV năm nay.

90% lượng nguồn cung căn hộ bán hết trong một năm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong quý III/2022, nguồn cung bất động sản trên thị trường vào khoảng 3.600 sản phẩm, chủ yếu là hàng tồn kho từ các quý trước được tiếp tục chào bán ra thị trường, tập trung chủ yếu tại các quận Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông. Nguồn cung căn hộ mới được chào bán rất hiếm. Lượng sản phẩm được chào bán trên thị trường chủ yếu tại các dự án nhà ở thuộc các quận, huyện vùng ven do ưu thế về quỹ đất. Trong đó với căn hộ chung cư, phân khúc căn hộ trung và cao cấp chiếm đa số.

Sản phẩm được chào bán trên thị trường tập trung chủ yếu tại dự án nhà ở thuộc các quận, huyện vùng ven do ưu thế về quỹ đất, nhưng căn hộ chung cư thuộc phân khúc trung và cao cấp chiếm đa số. Ngoài dự án căn hộ, thị trường Hà Nội còn xuất hiện nhiều bất động sản đất nền được đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ không nhiều, chỉ xuất hiện ở một số huyện xa trung tâm như: Mê Linh, Đông Anh, Hoài Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Gia Lâm và thị xã Sơn Tây...

Nguồn cung căn hộ tập trung chủ yếu tại khu vực ngoại thành (Ảnh: TN)

Trong một năm kể từ ngày mở bán, cơ bản đã tiêu thụ được từ 90% số lượng sản phẩm. Đối với loại hình nhà ở thấp tầng, cơ bản tiêu thụ hết trong vòng 6 tháng kể từ ngày mở bán. Cá biệt, có dự án có thể tiêu thụ hết ngay 100% sản phẩm ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

Về mặt bằng giá trong quý III/2022 khá trầm lắng, không có biến động lớn, nhưng vẫn tăng nhẹ khoảng 5% so với đầu năm 2022, ghi nhận giá tăng ở quý thứ 15 liên tiếp. Do lượng sản phẩm chào bán ra thị trường ít, chính sách tín dụng siết chặt, giá nguyên, vật liệu tăng cao... đẩy giá thành sản phẩm bất động sản cũng tăng theo. Phân khúc căn hộ chung cư trong quý lượng giao dịch chỉ đạt 10% là chủ yếu sản phẩm là căn hộ cao cấp. Giá bán duy trì ở ngưỡng cao, cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2021 và khoảng 2% so với quý II/2022.